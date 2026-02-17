【4/19(日)】ユニークすぎる作品で話題！フォトグラファー山田将史と学ぶスタジオ撮影講座

学校法人呉学園

広告分野を中心に引っ張りだこ。ダジャレを可視化した作品や、一風変わったユーモラスなファミリーフォトなどでバズったフォトグラファー、山田将史さんによるスタジオ撮影講座です。

スタジオ撮影やライティングのノウハウを実践形式で教わりながら、作品のアイデアの出し方や、どのようなことを考えたり、配慮したりしながら仕事に臨んでいるかなど、現役フォトグラファーだからこそ語れる貴重なお話も伺います。

プロだからこそ語れる写真業界のお話や、人の心をつかむ写真の撮り方を知りたい方。写真家・フォトグラファーとしての未来のイメージを具体化したい方。どなたもお気軽にお越しください。

■山田将史 プロフィール

1992年東京生まれ。2015年日本写真芸術専門学校及び、青山学院大学経営学部卒業。同年、アマナグループの株式会社パレードに入社。2017年よりフリーランスとして活動している。コンバースの「ALLSTAR (R)」の広告写真やバンダイ

催のイベント「NARIKIRIWORLD」のキービジュアル、岡野

昭仁×井口理による「MELODY（prod.by BREIMEN）」ジャケット写真など幅広い分野の撮影に携わる。

■イベント情報

ユニークすぎる作品で話題！フォトグラファー山田将史と学ぶスタジオ撮影講座

4月19日(日) 13:00～15:00

日本写真芸術専門学校（渋谷駅より徒歩5～10分）

ご予約フォーム(https://npi.ac.jp/opencampus/28602)