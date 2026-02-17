国立大学法人電気通信大学の新たな産学官共創拠点「e-Nexus」照明設計および照明器具165灯を寄贈し、統合環境ソリューション(R)を提供2026年2月に開所予定

株式会社モデュレックス

国立大学法人電気通信大学において、先進エネルギー技術の研究・実証を核とした新たな産学官共創拠点「e-Nexus」が開所いたします。e-Nexusは、国際的な学術研究の推進および、産学官連携・共同研究を加速する共創拠点であり、建物全体でZEB Ready認証を取得した研究施設です。弊社は本施設の整備にあたり、照明設計および照明器具を寄贈するとともに、環境制御システムを含む統合環境ソリューション(R)を提供しています。本寄贈は、電気通信大学との産学連携の一環として実施したもので、同施設1階のコワーキングスペースには寄贈銘板が設置されています。これらの照明設備は、e-Nexusにおける先進的な取り組みを支える基盤として機能するとともに、「APIを介した高度な環境制御」に関する研究開発を同大学とともに推進してまいります。

採用された当社の制御機器および制御システムは、オープンテクノロジーにより多様なシステムや設備機器、各種センサーとの柔軟な連動を可能にし、デザイン発想を起点とした快適性・持続可能性・拡張性を備えた統合環境コントロールを実現しています。

◼️導入済みの制御システム

- 照明器具の個別調光・個別調色、タイマー制御- マルチセンサー（明るさ・人感）によるロジック制御- 館内照明の一元管理システム

また、今後の展開として、以下の機能実装も予定しています。

- 中央監視装置による電力、CO2、温度、湿度の見える化

株式会社モデュレックスと電気通信大学が進める産学連携

株式会社モデュレックス 代表取締役 兼 社長執行役員 曄道悟朗は、2023年7月1日付で電気通信大学の客員教授に就任。現在は電気通信大学のi-パワードエネルギー・システム研究センターと連携し、エネルギーマネジメントの社会実装をはじめとした、産学連携によるアカデミック界への社会貢献に取り組んでいます。

共創拠点「e-Nexus」について

e-Nexusは、電気通信大学が誇る先進エネルギー技術の研究・実証を核として、国際的な学術研究および産学官連携・共同研究を加速する共創拠点です。建物全体がZEB Ready認証を取得しており、「共創進化型自立分散エネルギー・ネットワーク」の確立を目指す、先進的な実証の場でもあります。電気通信大学の学生・教員のみならず、地域社会や産業界のパートナーにも広く開かれた施設です。

◼️1階：社会とつながる「共創インターフェース」

広場に大きく開けた「Nexus Park」は学術と社会が日常的に交差するインターフェース空間です。地域住民や産業界のパートナーが気軽に集えるコワーキングスペースとして、知と社会のニーズをつながる「結節点（Nexus）」の役割を担います。

◼️2階：“強み”が連携する「共創エンジン」

電気通信大学の知を集積・融合させる中核（コア）となるフロアです。学術的探究と社会価値創造が一体となった卓越した知の集積により、これらが有機的に融合する「共創エンジン・フロア」として、エネルギー分野に留まらない未来のイノベーションを創出します。

◼️3階：連携の“未来”を議論する「戦略フォーラム」

1階・２階で生まれる共創をより大きな連携へと発展させる戦略フロアです。西東京三大学（東京農工大学・電気通信大学・東京外国語大学）連携によるURAセンターが設置され、グローバルな課題解決に向けた活発な議論（Forum）を行うための会議室も備えています。

統合環境ソリューション(R)で空間を統合する株式会社 モデュレックスについて

1973年設立の株式会社モデュレックスは、ビルや商業施設の照明デザインを起点に、人々にとって心地よい環境を創出するための多様な技術を独自に統合し、提供してきました。

照明、空調、映像、音響、香りといった環境制御に加え、建物のエネルギー課題解決までを一体的に担う「統合環境ソリューション(R)」を展開しています。また、事業活動にとどまらず、学術・芸術分野にも積極的に取り組み、社会課題の解決と企業成長の両立を目指すソーシャルインパクトビジネス化を経営方針として掲げています。

