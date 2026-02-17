【2/24（火）まで】『映像で綴る 美しき日本の歌 こころの風景 DVD全8巻』、WEB限定選べるプレゼント付きキャンペーンを開始！

株式会社ユーキャン

株式会社ユーキャン（東京都新宿区 代表取締役社長：品川 泰一、以下：ユーキャン）は、唱歌・流行歌から童謡まで、128曲を一挙収録した『映像で綴る 美しき日本の歌 こころの風景 DVD全8巻』のプレゼント付きキャンペーンを開始いたしました。

2026年2月24日（火）までのキャンペーン期間中にお申込みいただきますと、WEB限定の選べるプレゼントとして、「DVDプレーヤー」または「ギフトカタログ」のいずれかお好きな品を贈呈いたします。

https://www.u-can.co.jp/mm20260217nr

『映像で綴る 美しき日本の歌 こころの風景 DVD全8巻』は、「赤とんぼ」「あおげば尊し」「荒城の月」といった懐かしい歌に心震わせながら、日本の原風景を満喫できるDVD全集です。

やさしくて温かい良い歌を聴きながら、美しい風景を訪ねる“心の旅”をご自宅でお楽しみいただけます。

『映像で綴る 美しき日本の歌 こころの風景 DVD全8巻』の魅力と特長をご紹介いたします。

◆名曲と名景の幸福な出逢いをお届け。

私たちの心に息づく名曲を、全国の郷愁あふれる風景とともに楽しめる画期的な映像音楽全集です。子どものころに歌った曲も、日本の自然風景とともに流れると、懐かしさで胸がいっぱいになります。感動もひとしおです。

◆胸にじんと響く愛唱名歌128曲を厳選収録。

抒情歌、唱歌、童謡、流行歌など、さまざまなジャンルから厳選した、日本を代表する名歌128曲を集大成。あなたの人生を彩ってきた思い出の歌が、きっと見つかります。

◆一流の合唱団の美しい歌声！郷愁の世界へあなたを誘います。

澄み切った声の合唱団をはじめ、世界に誇るオペラ歌手・錦織健さんや、数々のヒット曲で知られるさだまさしさんなど、一流の歌い手の歌唱を収録。名曲に新しい命を吹き込む素晴らしい歌声ばかりです。

◆全編ハイビジョン撮影。美しい景色がいっぱいの日本縦断夢紀行へ

全編、ハイビジョン撮影による映像です。まるで映画のように抒情的な映像で、名曲・名景の世界を心ゆくまでご堪能いただくことができます。

◆全曲歌詞字幕(テロップ)入り！歌詞字幕を見ながら、思い出の名曲を一緒に歌って楽しめます。

映像には、全曲歌詞テロップが表示されます。画面をご覧いただきながら一緒に口ずさんでいただいたり、奥深い歌詞の世界をご鑑賞いただいたり…。楽しみが広がります。

2026年2月24日（火）までのキャンペーン期間中に本商品をご購入いただくと、WEB限定の選べるプレゼントとして「DVDプレーヤー」または「ギフトカタログ」のいずれかお好きな品を贈呈いたします。

『映像で綴る 美しき日本の歌 こころの風景 DVD全8巻』をお得な条件でご入手いただける好機となっております。

■商品仕様

DVD:カラー、リニアPCM(ステレオ)、全8巻/収録曲:全128曲/収録時間:各巻平均約51分/画面比率:16:9(LB)/画質:ハイビジョン撮影/機能:歌詞字幕(テロップ)オン・オフ機能付き/制作:テレビマンユニオン/製造:日本コロムビア/販売:ユーキャン

※1巻ごとの分売はいたしておりません。

※DVD対応のプレーヤーで再生してください。パソコンでの動作保証はしておりません。

※本全集は、日本コロムビアによる責任製造です。ご安心のうえお楽しみください。

※本商品の収録曲にはすべて歌詞が入っております。演奏のみの収録はごさいません。

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-canshop.jp/