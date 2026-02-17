「カーボン・シナジー・コンソーシアム」約半年で参加企業が2.5倍の30社へ ～J-クレジット制度 プログラム型プロジェクトを複数始動し活動を本格化～

クレアトゥラ株式会社

クレアトゥラ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：服部 倫康、以下「クレアトゥラ」）が発起人となり設立した「カーボン・シナジー・コンソーシアム」は、2025年7月の設立から約半年が経過し、参画企業数が設立当初の12社から30社（当社含む）に拡大したことをお知らせいたします。

■ 会員数拡大の背景と現状

本コンソーシアムは、各地域にネットワークを持つ会員企業・団体とともに地域の脱炭素活動を加速させることを目的に設立されました。地域に埋もれている環境価値を発掘し、J-クレジットに変換、その売却益を地域に還元することでWin-Winの関係を築きます。設立当初は当社を含めた12社でスタートしましたが、約半年間で地域にネットワークを持つ様々な企業・団体に賛同していただき2.5倍の30社へ活動の広がりが加速しています。

並行して、この半年の間にJ-クレジット制度における複数のプログラム型プロジェクトを登録し、地域に埋もれている環境価値のＪ-クレジットへ変換していく機会を拡大しています。

登録プロジェクト（運営・管理者：クレアトゥラ株式会社） *EN-S-004の空調設備については登録申請中■ 参画企業について

本コンソーシアムに参画している企業一覧および最新の情報については、下記公式ウェブサイトよりご確認いただけます。

[https://www.carbon-sc.com] (https://www.carbon-sc.com)

■ 今後の展望

本コンソーシアムは、このたびの30社への拡大を通過点と捉え、今後さらにこの活動に賛同していただく会員企業・団体の参画を募り、ネットワークのさらなる拡張を目指してまいります。具体的には、会員企業・団体のネットワークを活用し、自治体や地域企業等との連携を一段と強化することで、各地に埋もれている環境価値を発掘し、クレジット化を推進いたします。加えて、登録プロジェクトのさらなる拡充も図り、様々な設備におけるクレジット化の機会創出を最大化します。そして創出されたクレジットの売却益を地域へ還元し、各地域における脱炭素活動をより一層加速させてまいります。

本コンソーシアムでは、この活動に賛同していただく会員企業・団体を随時募集しております。

また、各自治体におかれましても、J-クレジットの創出・活用をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：

クレアトゥラ株式会社「カーボン・シナジー・コンソーシアム」運営事務局

メール：CarbonSynergy@creattura.com

電話：03-6777-7880