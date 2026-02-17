アドテック、ニューテック製ストレージ製品の取り扱いを2026年2月17日(火)開始

株式会社アドテックAKIBAホールディングスグループの株式会社アドテック（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下津 弘享、以下「アドテック」）は、ストレージ専業メーカーである株式会社ニューテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：早川 広幸、以下「ニューテック」）の販売代理店として、同社製品の取り扱いを2026年2月17日(火)に開始いたします。これに伴い、アドテックWebサイト内にニューテック製品の紹介ページを開設いたしました。

■取り扱い開始の背景

DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展やAI技術の普及に伴い、産業・企業システムにおいても、より高速で信頼性の高いデータ管理基盤が求められています。

アドテックはこれまで、産業用PCや高信頼性メモリ製品を通じてエッジコンピューティング環境を支援してまいりました。

この度、国産ストレージメーカーとして30年以上の実績を持つニューテック製品をラインナップに加えることで、サーバ・ストレージ領域までを含めたトータルソリューションの提供が可能となります。

■主な取り扱い製品

ニューテックが展開する以下のシリーズをはじめとした、各種ストレージおよびAIソリューション製品を取り扱います。

MAGNAシリーズ

圧倒的な性能と豊富な機能でエントリークラスからハイエンドのミッションクリティカル環境までをカバーするAll Flashストレージ。

Cloudyシリーズ

信頼性・高コストパフォーマンスを実現したNAS/ストレージサーバ。

バックアップ用途から仮想化基盤まで幅広く対応します。

アドテックは、長年培ってきた産業用メモリ・ストレージの技術力と品質管理ノウハウを基盤に、幅広い製品ラインアップを展開し、多岐にわたる高信頼性製品を通じてお客様の多様なシステム要件に応え続けてまいりました。

この度、データ集約・管理の中核となるストレージ製品の取り扱いを本格的に強化することで、「エッジからコアまで」を一気通貫でカバーするインフラ提案が可能となりました。

これまで築き上げた強固なビジネス基盤を活かし、お客様の用途に最適な構成提案から導入後の安定稼働まで、信頼性と柔軟性を兼ね備えたソリューションをお届けします。

株式会社ニューテック

1982年の創業以来、ストレージ専業メーカーとして国内IT産業の発展に貢献してまいりました。ハードウェアからソフトウェアまで自社開発を行う技術力と、充実したサポート体制を強みとしており、近年ではAI・ディープラーニング向けインフラの提供にも注力しています。

「データで未来をつなぐ」という企業理念のもと、お客様のデータ資産を守り、活用するための最適なソリューションを提案し続けています。

株式会社ニューテック

〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目7-19 KDX浜松町ビル

https://www.newtech.co.jp

株式会社アドテック

アドテックは、1983年2月（2015年10月に商号変更により新設分割）に発足した電気機器メーカーです。

1993年からメモリモジュールの製造販売を開始しており、メモリに関して30年以上の実績があります。

近年は、電子部品およびコンピュータ関連製品の企画・開発・製造ならびに販売事業に加え、各種サーバー製品、産業用PC、ネットワーク機器等の販売、ECサイト「アキバデバイス」の運営も行っております。

また、お客さまの多様なニーズにお応えすべく、ハードウェアの設計開発やソフトウェアの開発まで幅広く事業領域を拡充しております。

更に、食に関するIoT分野向けのビジネスに特化したフードテックグループを新設し、これまでの一次産業向けIoTビジネスに加えIoT調理関連機器の開発・販売を行い、持続可能社会の実現に貢献していきます。

創業以来の豊富な経験と実績で培った高いノウハウと技術力で、IoT時代におけるお客さまの多種多様なご要望にお応えしております。





［会社概要］

株式会社アドテック

（株式会社AKIBAホールディングス（東証スタンダード上場 証券コード:6840）の100％子会社）

1983年２月創立(創業)

（旧 株式会社アドテック（現 株式会社AKIBAホールディングス）は、2015年10月1日「株式会社AKIBAホールディングス」に商号を変更 現 株式会社アドテックは、同日付でメモリ等の事業を株式会社AKIBAホールディングスから新設分割し設立）

代表取締役社長 下津 弘享

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル

https://www.adtec.co.jp



［拠 点］

本 社

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル

R&D・物流センター

〒206-0033 東京都多摩市落合1-24-15

IoT開発Lab

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-25-1 橋本MNビル5階

大阪営業所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル6階

仙台事務所

〒981-0132 宮城県宮城郡利府町花園2-6-1

台湾オフィス 日商雅徳特股份有限公司 台灣辦事處

台北市內湖區民權東路六段11巷37號

