日本初開催！30周年を迎えた『チョコキャット』の期間限定ショップが2月19日(木)より渋谷サクラステージにオープン

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2月19日(木)から3月4(水)までShibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）3階「キャラコレ」にて、『チョコキャット』の期間限定ショップ「Chococat POP-UP STORE＠渋谷サクラステージ」を開催いたします。

今年で30周年を迎えた『チョコキャット』は、日本だけでなく海外でも人気のキャラクター

です。今回が初開催となるポップアップショップでは、「マスコット」や「ポーチ」など日常づかいに便利なアイテムはもちろん、ミニマルなデザインが年代や性別を問わず使いやすい「パーカー」や「キャップ」など、アパレルアイテムも充実しています。

渋谷駅新南改札口を出て徒歩すぐという好アクセスな立地にて、『チョコキャット』の新しい魅力に出会えるお買い物体験をぜひお楽しみください。

開催概要

『Chococat POP-UP STORE＠渋谷サクラステージ』

<会場> SHIBUYA SAKURA STAGE SHIBUYA SIDE 3階「キャラコレ」

<開催期間> 2026年2月19日(木)～3月4日(水)

<営業時間> 10:00~21:00

特設サイト▶https://marimocraft.co.jp/event/cc0219/

運営に関する情報は、マリモクラフトイベントX（@marimocraft_eve(https://x.com/marimocraft_eve)）から発信いたします。

オススメ商品のご紹介

『チョコキャット』とは

オンラインショップのご案内

マリモクラフトオンラインショップでも『チョコキャット』の商品を一部ご購入いただけます！

＜オンラインショップURL＞

https://marimocraft-shop.com/shops/chococat

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/

