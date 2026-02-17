株式会社スヴェンソンがいま、美容業界で一番“働きたい会社”を目指す理由

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年2月時点で累計640社がこの認定を取得しています。

そして、2026年2月1日付で株式会社スヴェンソンが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

お客様と社員、両方の“人生”に寄り添う

「その人生と共にいつも。」というブランドステートメントを掲げるスヴェンソンは、ウィッグやヘアケアサービスを通じてお客様の“なりたい自分”の実現を支えてきました。

そして今、その姿勢を社員にも向け、「明日が楽しみになる社会」を共に築く職場づくりに注力しています。ワークライフバランスを大切にしながら、長期的に安心して働ける環境を整備。第三者評価による発信を通じて、職場環境の透明性も高めています。

将来的には、美容業界における「働きがいのある会社」No.1を目指し、制度面だけでなく企業文化としての定着を進めています。

業界をリードする技術と信頼のその先へ

1984年の創業以来、スヴェンソンはウィッグ・ヘアケア分野で信頼と技術力を築いてきました。

メンズ事業では、特許技術による独自の増毛法に加え、業界初のサブスクリプションモデルを導入し、価格の透明性と利用しやすさで顧客からの支持を得ています。

また、レディス事業では医療用ウィッグ領域においてトップシェアを誇り、近年はファッションウィッグの展開にも力を入れています。

こうした強みを支えるために現在、経営幹部候補の育成体制強化や、制度の周知・運用改善、多様な働き方への対応といった、人的基盤の改革に取り組んでいます。

人と組織の成長を両立する制度改革

スヴェンソンでは、社員のキャリアと生活の両立を支える具体的な制度整備を進行中です。

ライフステージに応じた柔軟な休暇制度や働き方の選択肢を拡充し、誰もが安心して長く働ける環境を整備。

また、階層別研修や技能向上プログラムの強化に加え、タレントマネジメントシステムと連動したキャリア支援を通じて、個々の成長を組織の力に変える仕組みを整えています。

さらに、ダイバーシティ＆インクルージョン施策の強化にも注力し、多様な価値観が共存できる職場づくりを加速させています。

株式会社スヴェンソン 代表 児玉氏の想いと挑戦

株式会社スヴェンソン 代表 児玉 義則 氏社員の人生にも寄り添う会社であり続けるために

当社は“その人生と共にいつも。”というブランドステートメントのもと、お客様の人生に寄り添う企業であると同時に、社員一人ひとりが安心して働き、長期的に活躍できる環境づくりを重要課題として取り組んできました。今回の認定は、労働環境の整備や人材育成に対する当社の姿勢が、一定の基準に基づき評価されたものと受け止めています。今後も、社員が安心して挑戦できる環境を整えながら、社会に必要とされ続ける企業を目指して取り組んでまいります。

社員とお客様、両方の人生に本気で寄り添う。株式会社スヴェンソンの挑戦は、美容業界における新たな働き方のモデルケースとして注目されています。

個人の多様性を尊重し、成長と安心を両立する企業文化の実現は、働く人の未来を拓くだけでなく、企業そのものの持続的成長にもつながります。

ホワイト企業認定は、同社の「社員の人生に寄り添い、共に未来を描く」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社スヴェンソン

本社所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階

代表 ：児玉 義則

HP ：https://www.svenson.co.jp/

事業内容 ：

・男性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス

・女性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス

・ヘアケアコスメティック商品の販売

企業情報（株式会社スヴェンソン） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13227

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年2月時点で、累計640社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/