デジタルデータソリューションとＳｋｙが、サイバーインシデント事後対応セミナーを共同開催

デジタルデータソリューション株式会社

デジタルデータソリューション株式会社（本社：東京都港区六本木ヒルズ森タワー、代表取締役社長：熊谷 聖司、以下デジタルデータソリューション）とＳｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区、大阪本社：大阪市、代表取締役：大浦 淳司、以下Ｓｋｙ）は、2026年3月12日（木）にサイバーインシデント事後対応セミナー「もはや万が一では済まないランサムウェアのリスク 知っておきたいデジタルフォレンジックの備え」を開催します。

デジタルデータソリューションは、「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」を理念に掲げ、様々な取り組みを行ってまいりました。この度、サイバー脅威が増加する社会情勢を鑑み、全国58万件以上のデータインシデントに対応してきたデータセキュリティカンパニーとして、幅広いお客様の情報セキュリティ対策を支援するＳｋｙと本セミナーを共同開催する運びとなりました。

近年、飲食料品メーカー、製造業、物流会社等の生産管理システムを狙ったランサムウェア攻撃被害が急増しています。ランサムウェア被害を公表した企業の中には、セキュリティ対策を講じていたにもかかわらず攻撃を受け、出荷停止を余儀なくされるなど、サプライチェーン全体に甚大な影響を与える事例も少なくありません。事業継続のためには、攻撃を「受けない」ようにする対策はもちろん、「受けてしまった」場合に備えることも重要です。

本セミナーでは、ランサムウェアの最新動向と、サイバーインシデント発生時に原因や被害の全容を調査する「デジタルフォレンジック」について、その必要性、具体的な手順、実際の事例をご紹介いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17714/table/165_1_7a8b03e4266eeadfce8058fa9ceac5e0.jpg?v=202602171151 ]

・デジタルデータソリューション株式会社 会社概要

「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します。」という理念のもと、3つの事業を展開するデータセキュリティカンパニーです。国内約7,000社の通信監視を行う<サイバーセキュリティ事業>をはじめ、サイバー攻撃や不正アクセス、情報漏えいなど4.7万件以上の調査実績を持つ<フォレンジック事業>、17年連続国内売上No.1の実績を誇る<データリカバリー事業>を展開。サイバー攻撃の検知から調査、データ復旧まで一貫対応できる体制を強みとし、全国58万件以上のデータインシデントに対応しているDDSは、世界最先端の技術で、DX化が進む社会にデジタルデータの安心・安全を提供します。

名称 ：デジタルデータソリューション株式会社（https://digitaldata-solution.co.jp/）

所在地 ：〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15階

代表者 ：代表取締役社長 熊谷 聖司

設立 ：1999年6月

資本金等：3億4,000万円（2025年8月末日時点資本準備金を含む）

事業内容：サイバーセキュリティ事業、フォレンジクス事業、データリカバリー事業

・Ｓｋｙ株式会社 会社概要

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。

名称 ：Ｓｋｙ株式会社（https://www.skygroup.jp/）

所在地 ：〒108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イーストビル9階

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号ニッセイ新大阪ビル 20階

代表者 ：代表取締役 大浦 淳司

設立 ：1985年3月2日

資本金 ：10億円

事業内容：自社パッケージ商品の開発・販売、業務系システム・アプリケーション開発、ソフトウェア評価 / 検証、各種コンピューター / ネットワークのシステムインテグレーション事業等