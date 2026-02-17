【蓬きんつば ときや】オープンから4周年記念！3日間限定で手づくり琥珀糖を購入者にプレゼント　2026.2.21sat-2026.2.23mon

株式会社創造舎■蓬きんつば ときや

地元泉ヶ谷の名店『和菓子茶処 吾作』の味を引き継いだ和菓子店。

甘さを控えたやさしい餡を、風味豊かな蓬（よもぎ）の生地で包み込み、ひとつひとつ丁寧に焼いてつくり上げる蓬きんつば。ときやの店頭にある大きな窓からはスタッフがきんつばを焼き上げている姿をご覧になることができ、オープン時間には温かい出来立てが並びます。

きんつばやどら焼き、琥珀糖などを販売しています。

匠宿CRAFT VALLEYでの食べ歩きに、ご家族やご友人へのお土産にぜひお楽しみください。

蓬きんつばどらやきときのはこ（琥珀糖）ときのかけら（琥珀糖）

2026年2月22日（土）蓬きんつば ときやはオープンから4周年を迎えます。

日頃のご愛顧に感謝を込めて、2026年2月21日（土）から2月23日（月・祝日）の3日間はときや店舗にて1会計につき手づくりの琥珀糖を1個進呈いたします。（なくなり次第終了となります。）

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

お渡しする琥珀糖は、型から手づくりしています。干支である午の琥珀糖は普段は「ときのはこ」でしか食べられないもの。外はシャリっと中はプルンとした食感が後を引く、優しい甘さが特徴の琥珀糖をぜひお召し上がりください。

■4周年記念「手づくり琥珀糖プレゼント」

日にち：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝日）

時間：10:00～16:00（無くなり次第終了）

場所：蓬きんつば ときや 店舗

※内容は変更する場合がございます。

■駿府の工房 匠宿とは

静岡市の伝統工芸体験施設「駿府匠宿」は、2021年より建築設計業の株式会社創造舎による運営となり「駿府の工房 匠宿」として「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアルいたしました。駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に、一線で活躍する職人を工房長として招聘し、かけがえのないものづくり体験の提供と、工芸職人の後継者候補輩出を目指しております。また、地元で長年愛された和菓子屋の味を引き継いだ店舗や地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェを匠宿内に開店。そして、この地に佇む古民家をリノベーションし客室内に静岡の工芸品を設えた「工芸ノ宿 和楽」や、愛犬と一緒に宿泊や工芸体験ができる「1HOTEL（ワンホテル）」として宿泊業をスタートさせるなど、周辺地域とも連携・協力することで、地元文化継承の拠点としての役割も担っています。

そして現在、駿府の工房 匠宿を中心としたエリアを『匠宿 CRAFT VALLEY』と名付け、100年先の未来にも手しごとを、そして手しごとをつたえる人を残すため歩を進めています。

駿府の工房 匠宿 ホームページ：https://takumishuku.jp/

駿府の工房 匠宿 Instagram：https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr)

匠宿 CRAFT VALLEY ホームページ：https://www.takumishuku-craftvalley.jp/