【にんにく香る】主役級おかずを一度に味わう「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」からやまに新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年2月20日(金)より国内の「からやま」にて「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」を期間限定で販売開始いたします。

からやま公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

「にんにくからあげ」と「肉野菜炒め」を鉄板で！

からあげ定食か、野菜炒め定食か。どちらにするか迷う日もからやまなら一度で楽しめます。

からやまでは、からあげとご飯が進むおかずを組み合わせた"合盛り"を期間限定メニューの定番として販売しています。今回は、ひと口でパンチの効いた風味が広がる「にんにくからあげ」と定食の定番「肉野菜炒め」を熱々の鉄板に盛り合わせました。

■にんにくと野菜の旨みで思わずご飯が止まらない

「にんにくからあげ」は、特製のにんにくダレにじっくり漬け込み、カリッとジューシーに揚げています。頬張った瞬間、にんにくの力強い風味が一気に広がり、思わずご飯をかきこみたくなる味わいです。そこに合わせる「肉野菜炒め」は、豚肉とキャベツ・もやし・ニラ、さらに食感のアクセントとなるきくらげを加え、強火で一気に炒め上げました。シャキシャキとした食感と香ばしさを活かし、食べ応えのある一品に仕上げています。

にんにくの香りが食欲を刺激し、主役のからあげに食べ応えをプラスする肉野菜炒め。一食で満足感のあるおかずを2種類味わえる、からやまらしいボリューム満点の定食です。

また、定番の「カリッともも」と「にんにくからあげ」を合盛りにした『にんにくからあげ合盛り定食』、単品の『にんにくからあげ』もご用意しております。

■からやまの味をご自宅でも！

期間限定メニュー『にんにくからあげと肉野菜炒め定食』『にんにくからあげ合盛り定食』や、単品『にんにくからあげ』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でのお食事や職場でのランチなど、シーンに合わせて専門店の味を楽しめます。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

＜店内＞

■にんにくからあげと肉野菜炒め定食

(肉野菜炒め/にんにくからあげ2個/ご飯・みそ汁)

通常店舗：950円(税込1,045円)/券売機店舗：税込1,050円

■にんにくからあげ合盛り定食

(にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯・みそ汁)

通常店舗：790円(税込869円)/券売機店舗：870円

■にんにくからあげ(単品)

通常店舗：1個150円(税込165円)/券売機店舗：170円

＜テイクアウト＞

■にんにくからあげと肉野菜炒め弁当

(肉野菜炒め/にんにくからあげ2個/ご飯)

通常店舗：950円(税込1,026円)/券売機店舗：税込1,050円

■にんにくからあげ合盛り弁当

(にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯)

通常店舗：790円(税込853円)/券売機店舗：税込870円

■にんにくからあげ(単品)

通常店舗：1個150円(税込162円)/券売機店舗：税込170円

■からやま その他メニュー

販売概要

販売開始 2026年2月20日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「からやま」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=04

※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューを確認できます。

からあげ定食専門店「からやま」について

定食を注文すると無料で提供され、ご飯に合うと評判の「いかの塩辛」は唯一無二！

「からやま」は、2010年5月に浅草総本店をオープンした伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」のニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す、限られた人しか製法を知らない「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を、ご飯のおかずとして揚げたてを食べられたらお客様に喜ばれるのではと考え、とんかつ専門店「かつや」とコラボレーションし、2014年12月に「からあげ定食専門店」として1号店を相模原市に開店しました。

2024年7月、新たなご飯のおかずの選択肢として、しょうがのきいた特製濃厚ダレを絡め高温の鉄板で焼き上げた「しょうが焼き定食」が仲間入り。

これからも「からやま」は、からあげ専門店としてお客様にご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://x.com/karayama_fan/

●Instagram

https://www.instagram.com/karayama_fan/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/