『マネーフォワード ビジネスカード』、JTB-CWTの『ビズバンスJTB経費データ連携』との連携を開始

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードは、『マネーフォワード ビジネスカード』において、株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ（以下、JTB-CWT）が提供する、経費データ連携プラットフォーム『ビズバンスJTB経費データ連携』との連携を開始しました。

JTB-CWTは、大企業から中堅・中小企業まであらゆる企業を対象に、カードの決済データをさまざまな経費精算システムへ連携する『ビズバンスJTB経費データ連携』を提供しています。出張データやビジネスカードの利用明細データなど経費精算に必要なデータを、25社以上の多様な経費精算システムに連携できるため、カード決済後の経費精算業務を大幅に効率化し、企業の生産性向上を支援します。

一方、当社の 『マネーフォワード ビジネスカード』は、従業員の立て替え経費や現金管理の負担を削減できるサービスです。加えて、上限金額のオートコントロール(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001520.000008962.html)などの企業のガバナンス強化に繋がる機能が評価され、大企業・エンタープライズ企業への導入が進んでいます。今回の連携により、『マネーフォワード ビジネスカード』のユーザーは、同カードの決済データを『ビズバンスJTB経費データ連携』を通じて、提携する経費精算システムに自動連携できるようになります。

さらに、『マネーフォワード ビジネスカード』は、決済時の速報データ（オーソリデータ）を取得できるため、決済後すぐに利用明細が反映され、スムーズな経費精算を実現します。

『マネーフォワード ビジネスカード』は、今後も決済データの連携先を拡充することで利便性を高め、従業員に安心して配布できるビジネスカードとして「経費精算は、自走する。」世界を目指してまいります。

■株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ デジタルイノベーション推進室室長 芳野浩二様 コメント

今回は2024年8月の『マネーフォワード クラウド経費』との出張データ連携に続く、マネーフォワード様との共創第2弾として『マネーフォワード ビジネスカード』とのデータ連携を実現することができました。この取組により『ビズバンスJTB経費データ連携』が提携する経費精算システムをご利用のお客様において『マネーフォワード ビジネスカード』の特長である、決済後の速報データ（オーソリデータ）を使った快適な精算フローを体験頂くことができます。今後もマネーフォワード様とは、理想とする経費精算業務の実現に向けて共に歩みを進めていきます。

■株式会社マネーフォワード 執行役員 マネーフォワードケッサイ株式会社 取締役副社長 小山幸宏 コメント

『マネーフォワード ビジネスカード』は従業員経費の立て替えをなくし、煩雑な経費精算業務を効率化できるサービスとして、多くの方にご利用いただいています。この度、多様な経費精算システムと提携しているJTBビジネストラベルソリューションズ様の『ビズバンスJTB経費データ連携』と連携が可能になることで、これまで以上に多くの方に『マネーフォワード ビジネスカード』の利便性と、決済から経費精算までのスムーズな体験を届けられることを嬉しく思います。今後もバックオフィス・従業員の双方にとって、よりスムーズな経費精算を実現するために共創していきます。

■『ビズバンスJTB経費データ連携』について

『ビズバンスJTB経費データ連携』は、経費精算に必要な出張データやカード利用明細データを中継する、クラウド型の経費データ連携プラットフォームです。2026年2月現在で300社以上の導入実績があります。導入により、出張および各種利用経費の可視化による不正防止やコストの削減など、経費処理全般の業務効率化に寄与します。「ビズバンスJTB経費データ連携」はあらゆる手入力作業や領収書・請求書の添付を無くすことを目指します。国内で販売されている多くの経費精算システム・ワークフローシステムとの連携実績があります。

URL： https://bts.jtbbwt.com/solution/bizvance/dataconnect

■『マネーフォワード ビジネスカード』について

『マネーフォワード ビジネスカード』はバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』と連携し、取引データをリアルタイム取得することで、スピーディな月次決算・経費処理を実現できるビジネスカードです。リアル・バーチャルを問わず何枚でも発行可能で、従業員に配布することにより経費精算を効率化できます。また、用途別に発行し「パーチェシングカード」としての利用も可能です。不正検知機能や利用上限を設定できる「カードコントロール」機能も提供しており、内部統制にも貢献します。

URL：https://biz.moneyforward.com/biz-pay/

■株式会社JTBビジネストラベルソリューションズについて

名称 ：株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ

所在地 ：東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

代表者 ：代表取締役社長執行役員 原田 雅裕

設立 ：2000年8月

事業内容：BTM（Business Travel Management）事業、法人向けITソリューション事業

URL ：https://www.jtb-cwt.com/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

