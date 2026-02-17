麻辣人気が“定番化”へ　ロングセラーブランド『しびれ王』から新シリーズ「カップ麻辣湯(マーラータン)」新登場　～本場のしびれる旨辛を、もっと手軽に。もちもちのさつまいも春雨がクセになる一杯～

株式会社アライドコーポレーション

本商品は、花椒のしびれと唐辛子の辛味が織りなす“しびれる旨辛スープ”に、もちもち食感のさつまいも春雨の平麺を合わせた、クセになる味わいのカップ麻辣湯(マーラータン)です。本場中国の味わいをいつでもどこでも楽しめます。

■商品特長

四川料理しびれ王 カップ麻辣湯

しびれるスープの“中毒性”と、春雨ならではの“無罪感”が共存する、新しい麻辣湯カテゴリー。もちもち食感のさつまいも春雨は食べ応えがあり、「罪悪感なくしっかり満足」「しびれる旨辛カップ」として、幅広い層に訴求できる商品設計です。

● 花椒が香る“しびれる旨辛スープ”

四川料理の魅力である花椒のしびれと唐辛子の辛味をバランスよく配合。 食欲をそそる香りとクセになる味わいです。

● もちもち食感のさつまいも春雨（平麺）

本場で定番的に親しまれているさつまいも春雨を使用。平麺タイプでスープとの相性が良く、緑豆春雨よりも満足感のある食べ応えです。

● 熱湯５分で手軽に麻辣湯

お湯を注いで５分待つだけで、本場中国の味わいを体験。ランチや夜食、在宅ワークの合間にもぴったりです。

■開発背景

内容量８０ｇ(春雨50ｇ)もちもちした食感の春雨としびれ旨辛スープ

しびれる辛さが特徴の「麻辣(マーラー)」は、近年の辛味系トレンドの中でも特に注目を集め、もはや一過性のブームではなく“定番の味わい”として定着しつつあります。

株式会社アライドコーポレーションでは、2015年に誕生したロングセラーブランド「四川料理 しびれ王」を通じて、四川省の味わいを日本の食卓へ届けてきました。

2026年、新たに登場する「カップ麻辣湯」は、外食で人気の麻辣湯を“もっと手軽に、もっと身近に”楽しめるように本場中国で開発・製造された商品です。花椒の香りと痺れ、唐辛子の辛味、そしてもちもちのさつまいも春雨という麻辣湯の魅力を、お湯を注ぐだけのカップ一つで再現することを目指しました。

■代表氏家コメント

麻辣の人気は一時的なブームではなく、2025の第2次ブームを経て“定番化”へ向かっていると感じています。これは1990年代のタイ料理ブームが、長い年月を経て日本の食文化に根付いた流れとよく似ています。辛さだけでなく、味や香りが重なり合う奥深さは、タイ料理と麻辣料理に共通する魅力です。今後、麻辣の味わいがさらに広がっていくことを楽しみにしています。

中華料理が日本で定番化してきた今、地域性や個性を持つ「麻辣」を、ぜひ多くの皆様にお取り扱いいただければ幸いです。

■商品概要

四川料理しびれ王 カップ麻辣湯

商品名：四川料理しびれ王 カップ麻辣湯

容量：80g（春雨50g）

価格：オープン価格

発売日：2026年3月2日(月)予定

発売地域：全国(取扱い状況は企業および店舗により異なります)

株式会社アライドコーポレーション

所在地：神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-4-3 三橋ビル5階

代表者：氏家 勇祐

設立：昭和51年11月12日

企業サイト：https://allied-thai.co.jp

事業内容：エスニック食材をメインに取り扱う食品商社。「タイ料理の一般化」を目標に、安心安全はもちろん安定的な流通をもって「タイ本場の味」を日本の食卓に届けています。バンコクに支社を構えタイ料理に必須の調味料からインスタント食品、冷凍食品に至るまであらゆる分野の食材を取り揃え、家庭用調理セットから業務用調味料まで業態にあわせてご提供しています。