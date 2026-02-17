15周年の感謝を込めた記念商品が登場！　『15周年記念かきたね　贅沢チーズ海鮮風塩だれ』新発売

とよす株式会社

とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、百貨店を中心に展開しているブランド「かきたねキッチン」において、『15周年記念かきたね 贅沢チーズ海鮮風塩だれ』を2026年3月3日(火)から期間限定で発売いたします。

■ 15年のご愛顧に感謝を込めた、“最強のハッピーフレーバー”

「かきたねキッチン」は、“毎日を、ハッピーに”をコンセプトに、ワクワク感や楽しい気分をお届けする柿の種専門店です。2011年3月3日、高島屋大阪店に１号店をオープンして以来、現在では全国に24店舗を展開し、今年で15周年を迎えます。

これまでに開発したフレーバーは、なんと100種類以上。おいしさはもちろん、思わず笑顔になるような“ワクワク”を大切に、かきたねキッチンらしいフレーバーをお届けしてきました。

15周年という特別な年に、「これまで支えてくださったお客様に、改めてワクワクしていただける“最強のハッピーフレーバー”をお届けしたい」。そんな想いから生まれたのが、『15周年記念かきたね 贅沢チーズ海鮮風塩だれ』です。

■ こだわりのポイント

『15周年記念かきたね 贅沢チーズ海鮮風塩だれ』は、15年間人気上位を誇る「贅沢チーズ」と「海鮮風塩だれ」を組み合わせたら、これまでにない“最強のハッピーフレーバー”が生まれるのではないか。そんなアイデアから誕生しました。

数々のユニークなフレーバーを開発してきたかきたねキッチンですが、既存のフレーバーを組み合わせるのは初めての試み。お互いの良さが活きるよう、味の厚みとバランスを重視して配合をイチから再設計。海鮮が持つ力強い旨味をチーズのコクがやさしく包みこみ、それぞれの個性がしっかりと感じられる味わいに仕上げました。

「かきたね 贅沢チーズ」と「かきたね 海鮮風塩だれ」を一緒に食べたときとは違う、記念フレーバーならではの一体感もポイントです。

おすすめのペアリングは、お祝いのシーンにもぴったりなスパークリングワイン。シュワッとした炭酸とよく合います。

晩酌や楽しい集まりのおともに。今しか味わえない、15周年ならではの特別なフレーバーをぜひお楽しみください。

■ 開発担当からのコメント

15年も愛していただきありがとうございます！これからも皆さまの「毎日を、ハッピーに」できるよう楽しい商品を作り続けてまいります。

イメージがつかない味かもしれないですが、想像を超える美味しさを約束します。

「かきたね 贅沢チーズ」と「かきたね 海鮮風塩だれ」との食べ比べもおすすめです。新たな味わい方が見つかるかも！

お客様に驚いていただけるような、15周年に相応しいものができました。ぜひ楽しんでください。

■ 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/104_1_1674f9b53d8844602301fbeefe238458.jpg?v=202602171051 ]■ 15周年を記念した今後の取り組み

かきたねキッチンでは、15周年を記念したさまざまな企画を現在進行形で準備しております。詳細は順次発表予定です。今後の展開にもぜひご期待ください。

・かきたねキッチン15周年イベントページ公開中：

https://www.toyosu.co.jp/kakitanekitchen/15th-anniv/index.html

かきたねキッチン15周年記念バナー