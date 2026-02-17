visumo、TikTok自動連携機能をリリース。サンキューマートが先行導入

株式会社visumo［本リリースのポイント］- TikTok動画をWebサイトに自動連携、自由配置- 商品紐付けで“偶発的な出会い”を購入へ繋げ、動画経由の売上（CVR）を可視化- ECサイト、ブランドサイト、採用サイトなど多様なWebサイトで活用可能

株式会社visumo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上純、証券コード：303A）は、あらゆるUGCデータを資産化。［AI ×データ］でCX向上と事業推進を支援するマーケティングプラットフォームを提供しています。





この度、TikTokアカウントに投稿された動画をWebサイトへ連携・活用できる「TikTok連携機能」をリリースいたしました。 本機能は、エルソニック株式会社（サンキューマート）に先行導入いただいております。

TikTok動画をTOPページや商品詳細ページ、ランディングページ（LP）など、サイト内の目的に合わせて自由に配置・活用することで、商品との新しい出会いを創出し、サイト回遊率およびコンバージョン率（CVR）の向上を実現します。

開発の背景、短尺動画活用における「運用の手間」と「表現の限界」

昨今、ショート動画市場の拡大に伴い、企業のTikTok活用が進んでいます。しかし、TikTok上のコンテンツを自社サイト（オウンドメディア）で活用しようとしても、「動画ごとに埋め込みコードを取得・実装する工数がかかる」「サイトの目的達成につながる柔軟な見せ方が難しい」「商品購入への導線が作れない」といった課題がありました。こうした背景から、YouTube連携機能ですでに実績のある技術をTikTokにも拡張し、本機能を開発いたしました。

先行導入企業「サンキューマート」の活用事例

エルソニック株式会社 ご担当者様のコメント

visumoのTikTok連携機能は、投稿した動画を自動でサイトに反映できる点に加え、

動画と商品を自然に紐付け、視聴から購入までの導線をスムーズに設計できる点に魅力を感じ、導入を決定しました。

運用工数を抑えながら、動画経由の反応や売上貢献度を可視化できることで、コンテンツの改善や次の施策にもつなげやすくなっています。

今後は、ECサイト内のさまざまなページで活用し、お客様との新しい商品との出会いをより一層創出していきたいと考えています。

新機能「TikTok連携機能」主な特長

１. 多様なテンプレートで、あらゆるWebサイトへ自動連携

- ［自由な見せ方と効率化］多様なテンプレートで、あらゆるWebサイトへ自動連携- ［注文率向上］ “偶発的な出会い”を購買へ直結。商品紐付けで機会損失を防ぐ- ［成果の可視化］再生数やクリック率に加え、動画経由の売上貢献度を分析

TikTok動画をAPI連携で自動取得し、ノーコードでサイトへ反映。「リール風」「ストーリーズ風」など多様なテンプレートを使い、ECサイトはもちろん、採用サイトやブランドサイトなど、あらゆるWebサイトに合わせた「自由な見せ方」を実現します。 デザインの自由度と、更新の手間をなくす「業務効率化」を両立し、Webサイトのコンテンツ運用を加速させます。

２. “偶発的な出会い”を購買へ直結。商品紐付けで機会損失を防ぐ

動画に関連商品を紐付け、再生画面に購入リンクを直接表示。 “偶発的な出会い”を逃さず、その場で購買へ誘導します。 視聴者の熱量が高い瞬間にアクションを促すことで、離脱を防ぎ、サイト全体のCVR向上に貢献します。

３. 売上貢献まで可視化する高度な効果分析

分析機能では、サイト上での動画ごとの再生数やクリック数はもちろん、売上への直接的な貢献度までを可視化します。これにより、自社サイト内でのTikTok動画活用における効果を明確に把握し、データに基づいたコンテンツ企画やマーケティング施策の改善に繋げることが可能です。

ECサイトから採用・IRまで。多様なWebサイトで活用可能

本機能はECサイトだけでなく、様々なWebサイトでご利用いただけます。動画資産を有効活用し、サイトの目的達成に貢献します。

- ブランドサイト：世界観を伝えるブランドムービーのギャラリーとして- メディアサイト：記事コンテンツと連動した動画で読者の満足度を向上- 採用サイト ：社員インタビューやオフィス紹介動画で企業理解を促進

株式会社visumoについて

株式会社visumoは、「UGC・動画・レビュー」を収集・分析・活用するマーケティングプラットフォームを提供しています。特許技術によりレビューを効率的に収集し、AIが最適なコンテンツをレコメンド。ワンタグ・ノーコードでサイト全体に横断活用でき、売上最大化とデータ資産化を同時に実現します。集まったコンテンツ資産は、商品開発や経営判断にも活用可能。企業の運用負担を削減し、成長を加速させる次世代ソリューションです。

visumoが提供するクリエイティブ活用プロセス

１.収集

消費者・インフルエンサー・スタッフなどのUGCやブランド公式の「画像や動画」を一元管理

２.活用

知識・開発不要で、新しいwebデザインの実装。さらに、データ連携で様々なチャネルにも展開

3.分析

クリエイティブ分析起点で、ユーザーの興味・関心などインサイトを可視化し、PDCAを加速

visumoは、「ブランドの想いが詰まったクリエイティブを消費者に最適な形で届ける」をミッションに、デジタル人材不足の問題に対し、「誰でも簡単にデジタル活用できる世界を創る」ことを目指して、ビジュアルマーケティングを推進していきます。

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

■visumoサービス紹介サイト

https://visumo.asia/

■お役立ち資料ダウンロード

https://visumo.asia/whitepaper_dl