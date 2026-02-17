「第５回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙」で『ほねほねザウルス』が第９位にラインクイン！

株式会社 岩崎書店

「第５回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙」（NPO法人こどもの本総選挙事務局 主催）の結果が2026年2月10日（土）に発表され、岩崎書店の『ほねほねザウルス ティラノ・ベビーのぼうけん』が第9位に選ばれました。

投票数は62,546票、発表の当日、受賞イベントが行われました。「ほねほねザウルス」からは「ぐるーぷ・アンモナイツ」（著作）のメンバーより、ドクター・ヨッシー（原案・カバヤ食品）と今井修司さん（作画）が登壇し、賞状をいただきました。

また、こどもたちが「本」と出会い、「著者」と出会い、「仲間」と出会うイベントとして、豪華著者と一般公募により選ばれた全国の本好き小学生を含む約200名が参加して行う、こどもの本総選挙スペシャルイベント「ブックパーティ」も開催。著者・こどもと共に挑戦したクイズ大会の他、こどもたちの質問に著者が答えるトークイベントでは、こどもたちのまっすぐな質問に著者がユーモアを交えて答えるなどし、温かい雰囲気のイベントとなりました。

プレゼンターとの交流会では、二組の読者ご家族とお話ししました。

二人ともほねほねザウルスが本を読むきっかけになり、その後たくさんの本を読むようになったとのこと。1人は小2男子、1人は小4女子。

●「なりたかった職業について」

ドクター・ヨッシーは、図工の先生。今井先生は、怪獣映画の監督。

●自分が小学生だったら、どの本に投票しますか？

ドクター・ヨッシーは、やっぱりほねほねザウルス！今井先生は『おしいれのぼうけん』ぼろぼろになるまで読みました。と返答。

投票コメント

「ティラノベビーたちがそうげんできょうそうするところがいちばんおもしろかったです。ベビーとお父さんがぐうぜんどうくつで会ったところにおどろきました。ほねほねだいしゃりんはかっこいいです。(2年生)）」

●小学生がえらぶ！"こどもの本"総選挙 公式サイト：https://kodomonohon-sousenkyo.jp/

●小学生がえらぶ！"こどもの本"総選挙 第5回結果発表配信サイト：https://kodomonohon-sousenkyo.jp/5th/

◆ほねほねザウルス ティラノ・ベビーのぼうけん

作・絵：ぐるーぷ・アンモナイツ

原案・監修：カバヤ食品株式会社

出版社：株式会社岩崎書店

ISBN：978-4-265-82019-1

体裁：A5判／88ページ

定価：1,078円（本体980円＋税）

人気の玩具菓子「ほねほねザウルス」（カバヤ食品株式会社）が楽しい読み物に！主人公のティラノ・ベビー、親友のトップス、ゴンちゃんとともに、なぞ解きの旅、敵とのたたかいなど、わくわくする冒険ストーリー！コマ漫画や迷路など、楽しめるコンテンツももりだくさん。

◆児童書「ほねほねザウルス」シリーズ

2008年4月に第1巻「ティラノ・ベビーのぼうけん」が発売された児童書「ほねほねザウルス」シリーズは、2025年12月現在30巻まで発売され、刊行17年、累計部数300万部を超える大人気シリーズとなりました。

また、カバヤ食品株式会社の人気玩具菓子「ほねほねザウルス」のこれまでに発売されたシリーズを紹介する『ほねほねザウルス大図鑑』『ほねほねザウルス超図鑑』や、キャラクターたちが恐竜博物館を案内する「ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館」シリーズなど、関連書籍も好調です。

「はじめて子どもが1冊の本を一人で読みきった」「ほねほねザウルスをきっかけに本を読むようになった」など、保護者の方からの声もたくさんいただいています。

●岩崎書店「ほねほねザウルス」シリーズ 特設サイト：https://www.iwasakishoten.co.jp/special/honehone/

◆玩具菓子「ほねほねザウルス」について

『ほねほねザウルス』は、「ほね」と「恐竜」をモチーフにしたプラキットとチューインガムがセットになった カバヤ食品オリジナルの玩具菓子で、2002年7月の発売以来、累計販売数4,300万個を超えるロングセラーブランド です。各パーツは共通のジョイントを採用しており、全てのシリーズの『ほねほねザウルス』どうしや付属する「スペシャルパーツ」を自由に組み替えたり合体させたりすることができるプラキットは、子どもたちの創造力を刺激し、無限に広がる楽しみ方を提供することで、小学生の男の子を中心に広く支持されています



●ほねほねザウルス ブランドページ：https://www.kabaya.co.jp/catalog/honehone/

●ほねほねザウルス スペシャルサイト：https://c-so.net/kabaya/