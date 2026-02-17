“開ける前に確認できる玄関”へ。子育て・共働き世帯の不安を解消する次世代カメラ一体型スマートロック『Aku』をMakuakeにて先行販売中

GAINGAIN（所在地：佐賀県佐賀市、代表：秋元）は、次世代カメラ一体型スマートロック「Aku」を、2026年2月16日（月）18時より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始しました。応援購入はこちら :https://www.makuake.com/project/gain-aku/

「今、誰が来たのか分からない」

「子どもがちゃんと帰宅したか不安」

「外出中でも玄関の対応ができたら…」

こうした**玄関まわりの“小さな不安”**は、

日々忙しく過ごす子育て家庭や共働き世帯にとって、

決して小さな問題ではありません。

これらの声をきっかけに誕生したのが、

カメラ一体型スマートロック「Aku（アク）」です。

Akuは、

鍵・カメラ・双方向通話・通知機能を1台に集約した

次世代のスマートロック。

従来の「施錠・解錠」だけにとどまらず、

“玄関を見て・話して・操作できる”という新しい体験を提供します。

本製品は、応援購入サービス Makuake（マクアケ） にて

2026年2月16日（月）18:00より先行販売を開始いたしました。

■ 「鍵」だけでは足りない時代へ

近年、スマートロックは急速に普及しつつあります。

しかし多くの製品は、

施錠・解錠

スマートフォン連携

といった**“鍵の内側”の利便性**にフォーカスしたものが中心です。

一方で、実際の生活では次のような課題が残ったままでした。

誰が来たのか分からない不安

夜間や留守中の防犯意識

子どもの帰宅確認

宅配・来客対応の手間

つまり、

「鍵は便利になったが、玄関の不安は解消されていない」

という状態だったのです。

Akuは、こうした課題に対し

「玄関は“鍵”だけで完結する場所ではない」

という発想から設計されました。

■ 3つ必要だったものを、1台に

これまで玄関の安心を実現するには、

スマートロック

インターホン

防犯カメラ

と、複数の機器を組み合わせる必要がありました。

Akuはこれらを1台に統合。

「確認」「会話」「解錠」までを

スマートフォンひとつで完結させることを可能にしました。

■ Akuの主な特長

・ カメラ一体型スマートロック

玄関前の様子をスマートフォンからリアルタイムで確認可能。

「誰が来たのか分からない」という不安を解消します。

・ 双方向ビデオ通話

外出先からでも来訪者と直接会話が可能。

無理に玄関へ出る必要はありません。

・ 指紋・暗証番号・アプリ解錠に対応

鍵を持ち歩かない生活を実現。

家族それぞれに合った解錠方法を選べます。

・ AI人感センサー搭載

不審な動きを検知すると、スマートフォンへ即時通知。

防犯意識の高いご家庭にも安心です。

・ 工事不要・賃貸対応

ドアに穴を開ける必要がなく、

賃貸住宅でも導入しやすい設計です。

■ 共働き・子育て世帯を中心に高い関心

事前に実施したユーザーアンケートでは、

関心層の70%以上が子育て家庭・共働き世帯という結果に。

特に多かった声は、

・子どもの帰宅を見守りたい

・夜間の来訪が不安

・玄関対応をもっとラクにしたい

といった、日常の安心感を求めるものでした。

Akuは、

“便利さ”だけでなく

「家族の安心を支える存在」として設計されています。

■ 導入のしやすさと、購入後の安心感

Akuは、「高機能だけど、導入が大変そう」という

スマートロックにありがちな不安を感じさせないことも重視して設計されています。

月額費用やサブスクリプション料金は一切かからず、

購入後に追加費用が発生することはありません。

また、ドアに穴を開ける工事は不要なため、

賃貸住宅でも安心して導入できます。

取り付け方法についても、事前にYouTube動画で確認できるため、

購入前に設置イメージを把握することが可能です。

YouTube→https://youtu.be/lRsPc1xJZTI?si=lfsx6K05vki-Ucn7

さらに、通常使用における不具合については

メーカー保証（1年）が付属しており、

初めてスマートロックを導入する方でも安心してお使いいただけます。

■ なぜMakuakeで先行販売するのか

Akuは、クラウドファンディングを単なる販売手段ではなく、

ユーザーと一緒に製品を育てる場と考えています。

日本の玄関事情

実際の使われ方

購入前後の不安や疑問

これらを支援者の声として受け取り、

今後の製品改善・展開に反映していく予定です。

■ Makuake先行販売について

公開開始日時：2026年2月16日（月）18:00～

販売期間：2026年2月16日～3月30日

販売形式：Makuake先行販売（一般販売前）

また、24時間限定リターン（30%OFF）など、

Makuake先行販売ならではの特典も用意しています。

■ 今後の展開

Akuは今後、

日本の住環境に合わせた改良

防犯・見守り機能のさらなる強化

を進め、

“玄関の安心”をアップデートする製品として展開していきます。

Akuはクラウドファンディングを通じて、

日本の住環境やユーザーの声を反映した製品改良を進めていきます。

将来的には、

さらなる利便性向上や防犯性能の強化を予定しています。

■ 製品情報・お問い合わせ先

商品名：Aku（アク）

販売ページ：Makuake プロジェクトページ

運営：GAIN

お問い合わせ：info@gain-official.com