三井物産セキュアディレクション、企業のAI利用におけるセキュリティを包括的に強化するAI TRiSMサービスを提供開始

三井物産セキュアディレクション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大山、以下 MBSD）は、企業における生成AIの利用拡大に伴い顕在化しているセキュリティ課題に対応するための新サービス「AI TRiSM」の提供を2026年2月24日より開始します。本サービスは、生成AI導入前のリスク評価から運用段階の継続的なセキュリティ監視まで、生成AI利用のライフサイクル全体を対象に、信頼性、リスク、セキュリティの観点から、企業が生成AIを適切に利用・管理できるよう支援します。

【背景】生成AI活用の加速とセキュリティ対策の必要性

企業における生成AIの活用は急速に広がる一方、機密情報の取り扱い不備による情報漏えい、不正利用、意図しない出力などのリスクが顕在化しています。そのため企業には、業務やサービスにおける生成AI導入前のリスク評価から、AI Firewall等の生成AIに対するセキュリティ対策ソリューションの選定・評価（PoC）、導入後のチューニングや継続的な監視運用・改善までを一連で整備し、生成AI利用のライフサイクル全体で安全性を継続的に高めていくことが求められます。一方で、生成AI特有の脅威を踏まえたリスク評価項目の設計やPoCの実施、運用時のルール最適化、アラートの判定・優先順位付けなどは高い専門性を必要とするため、体制やノウハウ不足が課題になりやすいのが実情です。

【サービス概要】生成AI利用のライフサイクル全体を包括支援

MBSDが提供する本サービスは、生成AI導入前のリスク評価から、AI Firewall等の生成AIに対するセキュリティ対策ソリューションの選定、導入後のチューニング、運用監視・改善までを包括的に支援するサービスです。以下の5つのサービスメニューにより、企業の生成AI活用におけるリスク低減と運用負荷の軽減を支援します。

１．生成AI利用に関するガイドライン・セキュリティチェックリスト策定支援

企業の利用方針や業務特性に合わせ、安心・安全な生成AI利用に必要なガイドラインやセキュリティチェックリストの策定を支援します。

２．生成AI リスクアセスメント

生成AI活用における潜在リスクを包括的に評価し、対策を提案することで、安全かつ効果的な生成AI活用を支援します。

３．生成AIセキュリティ対策製品評価（PoC）支援（AI Firewall等）

お客様が検討中、もしくはMBSDが提案する生成AIセキュリティ対策製品（株式会社Citadel AIが提供する「Citadel Lens」などを含む各種ソリューション）について、PoCの実施を通じ、製品の有効性を評価し採用判断を支援します。

４．AI Firewall チューニング支援

MBSDのAIセキュリティエンジニアが、お客様環境・運用要件やお客様ご要望に応じ、お客様が導入したAI Firewall等のセキュリティ対策ソリューションのルール作成やチューニングを支援します。

５．AI Firewall アラート監視

AI Firewall等のセキュリティ対策ソリューションのログ・複雑なアラートをMBSD SOCが監視することで、ログ・アラート管理、アラートの優先順位付け等のお客様負荷を軽減し、安心安全な生成AIサービスの利用を支援します。

【サービスの特長】

１．生成AI利用のライフサイクル全体を包括的に支援

生成AI導入前のリスク評価から、AI Firewall等のセキュリティ対策ソリューションの選定・評価、継続的な運用監視・改善まで、包括的に支援することでお客様は安心して生成AIを利用することができます。

２．豊富な知見を持ったAIセキュリティエンジニアによる技術的支援

生成AIに対するセキュリティは、専門知識と実装・運用の勘所が求められ、お客様単独では対応が難しい領域です。本サービスでは、豊富な専門知識と実績を誇るMBSDのAIセキュリティエンジニアが技術的な支援を提供します。

３．ニーズに応じた柔軟な提供形態

お客様の状況や体制、課題に応じ、5つのサービスメニューを段階的に導入することが可能です。また、すでに一部の取り組みが進んでいる場合は、必要なメニューのみを選択してご利用いただくこともでき、柔軟かつ過不足のない支援を実現します。

【主な利用シーン】

本サービスは、以下のような課題・ニーズを持つ企業様を主な対象としています。

●自社業務や提供サービスにおいて生成AIの導入を検討しているが、リスクや必要対策が整理できていない

●生成AIの利用を開始したものの、情報漏えい・不正利用などのセキュリティ対策に不安がある

●AI Firewall等のセキュリティ対策ソリューションの導入を検討しているが、自組織にあったソリューションの選択が難しく、製品比較、PoCもどのように行えばよいかわからない

●AI Firewall等のセキュリティ対策ソリューション導入後の運用負荷（ルールチューニングや誤検知・過検知の判定など）が心配で導入に踏み切れない

【株式会社Citadel AIからのエンドースメント】

急速に進化する生成AIのビジネス活用において、AIのリスクを可視化し、継続的に制御することは企業にとって喫緊の課題です。MBSD様の「AI TRiSM」は、導入前のリスク評価から運用時の監視まで、ライフサイクル全体を包括的に支援する画期的なサービスです。

特に、弊社のAIセーフティ・セキュリティツール「Citadel Lens」等を用いた客観的なリスク評価に加え、MBSD様のセキュリティ専門家によるご支援と、「Lensカスタムファイアウォール（AI Firewall）」による常時監視が組み合わさることで、お客様はより強固なセキュリティ体制のもと、安心してAIイノベーションを推進できると確信しております。

今後もCitadel AIは、MBSD様との強固なパートナーシップを通じ、安全で信頼できるAI社会の実装に貢献してまいります。

株式会社Citadel AI Chief Operating Officer 松葉 威人

三井物産セキュアディレクション株式会社について

2001年にサイバーセキュリティの専門会社として設立、ペネトレーションテスト/TLPT/レッドチーム、Webアプリケーション/ネットワーク脆弱性診断などの各種診断サービス、マルウェア解析、統合ログ監視/Managed XDRサービスなどの高度なセキュリティ技術サービス、コンサルティングサービス、そして、AIセキュリティに関するサービス（AIシステムに対する脆弱性診断、アドバイザリ、研究開発）などを提供し、日本有数の高度セキュリティ技術人材が多数在籍する企業です。詳細は、ウェブサイト（https://www.mbsd.jp/）をご覧ください。

