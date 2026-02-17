Meta Heroesが神戸市立岩岡中学校にて「防災メタバース×AIリテラシー」の特別授業を実施

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）・株式会社Meta Earth Heroes（本社所在地：東京都渋谷区、共同代表：木村麻子・松石和俊、以下「Meta Earth Heroes」）は、2026年1月29日（木）、神戸市立岩岡中学校にて、生成AIのリテラシー教育およびメタバースを活用した防災学習の特別授業を実施いたしました。

後日実施したアンケートでは、参加した生徒の多くが最新技術の利便性とリスクの両面を深く理解し、防災意識を新たにしたことが明らかになりました。

授業の背景と内容

AIリテラシー講義の様子

Society 5.0の到来により、教育現場でもAIやメタバースの活用が期待される一方、リテラシーの欠如や正しい活用方法への理解が課題となっています。今回の授業では、2クラス・計約60名の中学生を対象に、最新技術を「社会課題解決の武器」として活用する力を養うプログラムを実施しました。

1. AIリテラシー講義：正しく怖がり、賢く使う

今回講師である、当社所属の周藤により、AIが生成した音楽や映像を用いたクイズ、およびAIによるプログラミング実演（テトリスの作成）を行いました。利便性を体験する一方で、偽情報の拡散や著作権、セキュリティリスクについても触れ、「多角的な視点でAIと向き合う力」の重要性を伝えました。

2. 防災講話：中学生の防災

当社やそのほかの自治体や大学で防災に尽力している、田中健一による講話では、「中学生の防災」をテーマに、自らの命を守り、地域で貢献するために必要な具体的な行動について解説しました。

3. 防災メタバース体験

神戸市と共同制作した防災メタバース「阪神・淡路大震災を知ろう～タイムトラベル編～」（フォートナイト上での独自コンテンツ）を体験。3人1組のチームで協力し、被災者の救助ミッションに挑みました。

防災講話の様子防災メタバース体験の様子

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

生徒アンケート結果：90％以上が「AIへの見方が変わった」

授業後に実施したアンケートでは、生徒たちの驚きと深い理解が伺える結果となりました。

AIリテラシーについて

「AIはただ便利なものだと思っていたが、偽情報や著作権などの危険があることを初めて知った。これからは慎重に使いたい。」

「AIで音楽やゲームがこんなに簡単に作れることに驚いた。自分でも何か作ってみたい。」

防災メタバースについて

「教科書で見るよりも、メタバースの方が当時の状況がリアルに伝わってきた。班のメンバーと声を掛け合って助けるのが難しかったが、協力の大切さを学べた。」

「ゲーム（フォートナイト）をしながら防災を学べるのが楽しかった。家族とも震災について話してみたい。」

全体の満足度

参加生徒の9割以上が「AIに対する意識がポジティブに変わった」「最新技術を学ぶ重要性を感じた」と回答しました。

当社とMeta Earth Heroesは、今回の神戸市立岩岡中学校での取り組みをモデルケースの一つとし、今後も全国の教育機関や自治体と連携したDX教育・防災啓発活動を拡大してまいります。 AIやメタバースといった最先端技術は、単なるツールではなく、社会課題を解決し未来を切り拓くための「武器」です。当社はこれからも、技術を正しく理解し、活用できる次世代の「ヒーロー」を育成することで、Society 5.0の実現と持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

【株式会社Meta Earth Heroes】

本社所在地：東京都渋谷区代官山町20-23 Forestgate Daikanyama MAIN棟3F

代表取締役：松石和俊、木村麻子

設立：2025年 1月 23日

事業内容：XR、メタバースの企画・制作・販売、教育施設運営、WEB3関連事業

問い合わせ先：info@metaearth.co.jp

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。

主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、延べ14,622人が来場しました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]