ニトリ史上初！約1万人の体格データ分析に基づき、寝心地を自動で最適化する「AIマットレス※」新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、約1万人の体格データをAIで分析して導き出したアルゴリズムに基づき、内蔵されたエアスプリングの硬さを自動調整する「AIマットレス※」を、2026年4月下旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始いたします。※本製品自体にAIの学習機能はありません。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110600055992/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110600055992/)

寝具は「硬め」「柔らかめ」など好みで選ぶことが多い一方で、体格・体圧のかかり方・寝姿勢は人によって大きく異なります。こうした個人差が寝心地が合わない原因となり、睡眠に悩みを抱える方も多くいます。

そこで当社は「人がベッドを選ぶ時代から、ベッドが人に合わせる時代へ」というコンセプトのもと、AI技術によるビッグデータの分析を活用した自動調整機能、一日の終わりにくつろぎを提供するリラックス機能と温感機能を搭載した「AIマットレス※」を開発しました。

本製品は、マットレスが身長・体重・睡眠中の寝姿勢の変化を感知し、内蔵のエアスプリングの硬さを自動で調整する「自動適応モード」を搭載。また、全身をストレッチできる「リラックスモード」や約30℃の心地よい温感を提供する「ヒーターモード」によって、毎晩の睡眠環境をアップデートします。

年齢・体格・寝姿勢問わず、身体にフィットし、自然な寝姿勢を一晩中サポートする次世代のマットレスです。ぜひ新しい睡眠体験をお試しください。

ニトリはこれからも、暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に取り組んでまいります。

3つの機能をご紹介

1. 自動適応モード

身長・体重・睡眠姿勢や動きに自動的に反応します。AIアルゴリズムに基づいてエアスプリングの硬さを自動で調整し、部位ごとに動的にサポートを行います。

2. リラックスモード

エアスプリングがマットレス表面を伸長させ、ストレッチによるリラックスを提供します。全身のストレッチに加え、「腰」「ヒップ」など部位指定が可能です。また、やわらかいリズムで全体を動かす「波モード」を搭載。就寝前のリラックスタイムにおすすめです。

3. ヒーターモード

人が心地よいと感じる温度帯である約30℃を目安に温め、冬でもぽかぽかとした寝床環境を実現します。腰・脚を中心に温感を届ける設計で、寒さが気になる季節の快適性を高めます。

■商品概要 ※価格はすべて税込み表記

【商品名】最適な硬さに自動で調整 AIマットレス

【価格】399,900円

【サイズ（約）】幅97×奥行195×高さ26cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110600055992/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。