日本発のクッションブランド「ZABUSHION」、米国販売開始

「想像を超える喜びを、ともに創る。」をミッションに掲げ、忙しい現代人の“在宅時間の質”を高めるライフスタイルブランドを展開するウレシー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松岡興平）は、長時間座る環境にこだわる人に選ばれているクッションブランド「ZABUSHION（ザブション）」のアメリカ市場での販売を開始したことをお知らせします。

■アメリカ市場展開の背景

当社がアメリカ市場への展開を決定した背景には、人口規模の大きさと、長時間座位という共通した生活課題の存在があります。

米国の人口は約3.4億人と、日本の約2.8倍にあたります。デスクワークや家庭内でのテレビ・PC・スマートフォン利用が日常化している点は日本と共通しており、「長時間座る」という行動は、より大きな人口規模で発生しています。

加えて、米国の学術誌『Medicine & Science in Sports & Exercise』に掲載された全国調査によると、米国成人が1日に座って過ごす時間は平均約9.5時間に達することが報告されています※1。これは従来の自己申告ベースの推定値を大きく上回るもので、座位時間の多くが「仕事」および「余暇」に集中している点も示されています。

このように、日本と同様の課題がより大きな規模で存在する米国市場において、日常の「座る体験」をアップデートする当社のプロダクトは強い需要が見込めると確信しています。日本市場で培った設計思想を携え、米国の人々のQOL向上に貢献するとともに、グローバル市場における事業可能性を検証してまいります。

※1 Matthews CE, et al. "Sedentary Behavior in United States Adults: Fall 2019." Med Sci Sports Exerc. 2021 Dec 1;53(12):2512-2519.

■商品概要

商品名：ZABUSHION（ザブション） 標準モデル

価格：US＄150

セット内容：1式（アウターカバー、インナーカバー、ファイバークッション）

販売場所：Amazon（US）

https://a.co/d/0aiqhwGT

ZABUSHION公式オンラインストア

https://zabushion.jp

■製品特長

・優れた体圧分散性：日本製の高機能ファイバーが全身を支え、座り作業を快適に。

・底付き感に抑えた厚み：椅子でも床でも心地よい、贅沢な「4.5cm」の超極厚ファイバー。

・圧倒的な通気性：素材の90%以上が空気層。一年中、蒸れにくい。

・丸洗いできて清潔：中材まで水洗い可能。650gと軽量で、お手入れもスムーズ。

・環境配慮設計：CO2削減に貢献する植物由来樹脂を採用した、サステナブルな設計。

・ギフトにも最適：和洋に馴染むデザイン。大切な方への贈り物に。

■ブランドについて

「ZABUSHION（ザブション）」は、2024年6月に誕生。日本の“座る文化”を象徴する「座布団」に着想を得て、忙しい現代人向けにアップデートした、長時間座る環境にこだわる人に選ばれているクッションブランド。

これまでに実施したクラウドファンディングでは、累計応援総額1,700万円を突破。2024年11月にはCCC（TSUTAYA）グループのクラウドファンディングで期間限定モデルを展開し、初日支援額で全体ランキング1位や、SHIBUYA TSUTAYA「SHARE LOUNGE」での展示実績あり。

■企業概要

「想像を超える喜びを、ともに創る。」をミッションに掲げ、国内の生産者と共創しながら、忙しい現代人の“在宅時間の質”を高めるライフスタイルブランドを展開しています。

自社ブランドとして、プレミアムクッションブランド「ZABUSHION（ザブション）」、プレミアムナイトブランド「ReNELU（リネル）」を企画・開発。



運営会社：ULESEE INC.（ウレシー株式会社）

本社所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-17-1 京王品川ビル2階 東京本社

代表取締役社長：松岡興平

事業内容：ライフスタイルブランド事業、ブランドコンサルティング事業

URL：https://ulesee.com

