【日本初／高校生向け】全講師がVTuber！ バーチャル学習塾 Wish High 正式始動。開校前配信を2026年 2月19日・25日に実施！

株式会社ルミナリス

2026年3月1日、都内で学習塾「個別指導Wit」を運営している株式会社ルミナリス（東京都墨田区、代表取締役：中村 祐也）は、全講師がVTuberである高校生向けオンライン学習塾「Wish High」を全国提供開始いたします。

■バーチャル学習塾Wish High公式HP

https://high.v-wish.com/

提供開始に伴い、実際に授業を担当するVTuber講師たちが、バーチャル学習塾Wishの公式YouTubeチャンネルで”開校記念配信”をいたします。

■バーチャル学習塾Wish 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Vjuku-Wish

1日目は、2026年2月19日(木)21時からとなります。赤穂しゅな先生（地理担当）、鈴乃先生（日本史担当）、和ノ蔵美知瑠先生（化学担当）の３人が参加する予定です。

2日目は、2026年2月25日(木)21時からです。鬱ノ宮シアン先生（世界史担当）、よろづ萩葉先生（古典担当）、鳴杜水月先生（英語担当）の３人が参加予定となります。

配信１日目：2026年2月19日(木) 21時～配信２日目：2026年2月25日(水) 21時～

Wish High は、地域格差や通学の制約、学習への心理的ハードルによって、これまで十分な学習機会を得られなかった高校生にも、「わかる」「続けられる」「楽しい」学びを届けることを目的に誕生しました。

オンライン授業の柔軟性と、VTuber講師ならではの親しみやすさ・没入感を掛け合わせることで、

従来の学習塾や映像授業とは異なる、新しい学習体験を全国に提供します。

Wish Highとは

Wish High は、全国の高校生が地域・家庭環境・学習時間に左右されることなく学べる、日本初となる全VTuber講師制の高校生向けオンライン学習塾です。

オンライン教育が一般化する一方で、「映像授業では続かない」「分からないまま置いていかれる」という課題も浮き彫りになってきました。

Wish Highの授業を担当するのは、全員VTuber講師。

表現力と親しみやすさを活かしながら、「理解しやすい」「続けやすい」授業設計を実現しています。

オンラインならではの柔軟性と、VTuber講師の没入感ある授業を掛け合わせることで、Wish High は、学び続けられる環境そのものを提供します。

※日本初となる全VTuber講師制の高校生向けオンライン学習塾

調査期間：2024年5月～2026年1月

調査方法：日本国内における「講師が全員VTuberとして授業を行うオンライン“学習塾”」を対象とした自社調査

Wish High の強み

※中学生版Wish授業 甘あめる先生（数学）※中学生版Wish授業 朝輝さにぃ先生（英語）

● 全講師がVTuberで授業を展開

Wish High の授業は、ただ解説を聞くだけの映像配信ではありません。

VTuberとして活動する講師が、表現力とライブ感を活かしながら、「なぜそう考えるのか」「どこでつまずきやすいのか」まで丁寧に伝えます。一方通行になりがちなオンライン学習でも、学びへの没入感と継続性を生み出します。

「勉強が苦手」「質問するのが怖い」と感じていた生徒でも、安心して学びに向き合える環境を実現しています。

● 高校主要教科を自由に受講

Wish High では、数学・英語・物理・化学・古典・世界史・日本史・地理といった高校主要教科を、必要な科目だけ選んで受講することができます。

1コース月額9,900円のシンプルな料金設計により、「全部受けさせる」ではなく、「今、本当に必要な学び」に集中できる仕組みを整えました。

授業はアーカイブ視聴にも対応しており、理解できるまで何度でも見返すことが可能です。

自分のペースで進められるため、忙しい生徒や復習中心の学習にも適しています。

● 誰でも利用可能

Wish High は、高校生だけのための学習塾ではありません。

予習に取り組みたい中学生、基礎を固め直したい大学生、もう一度学び直したい社会人など、年齢や立場を問わず、学びたいすべての人に開かれた学習環境です。

学年や肩書きではなく、「学びたい」という気持ちを軸に設計されたプラットフォームとして、自分に必要な学びを、必要な分だけ選べる新しい教育の形を提案します。

背景と目的

数学担当：漣月うみ先生

日本の教育環境は、住んでいる地域、家庭の経済状況、通学できる環境によって学べる内容や選択肢に大きな差が生まれています。

「近くに塾がない」

「通塾の時間が取れない」

「学校の授業についていけないが、質問できる場所がない」

「人前で学ぶこと自体に不安を感じている」

こうした理由で、本来は学ぶ力も意欲もある高校生が、学習から静かに離れていく現実を、私たちはこれまで数多く見てきました。

Wish High は、この教育格差を「仕方がない現実」として受け入れるのではなく、オンライン授業と表現の力で、構造そのものを変えられないかという問いから生まれました。

VTuber講師という形態は、単なる話題性やエンターテインメントではありません。

顔や年齢、場所といった要素を超えて、「わかる」「続けられる」「安心して学べる」環境をつくるための手段です。

オンライン授業の柔軟性と、VTuberならではの親しみやすさ・没入感を掛け合わせることで、学校や従来の学習塾では届かなかった高校生にも、質の高い学習機会を届けることが可能になります。

Wish High が目指すのは、「特別な一部の生徒のための学習塾」ではありません。

学びたいと思ったその瞬間に、誰でもアクセスできる場所。

自分のペースで、何度でも挑戦できる場所。

そして、学ぶことを前向きに好きになれる場所。

教育は、環境で諦めるものではない。

Wish High はその当たり前を、もう一度つくり直します。

Wish High 運営

日本史担当：鈴乃先生

バーチャル学習塾Wishを運営する株式会社ルミナリスは、オリジナルの個別指導塾（個別指導Wit）を運営している教育会社です。個別指導Witでは、脳科学に基づく『五感で学ぶWit式学習法』を独自に開発・導入し、一人ひとりの学習スタイルや目標に合わせた最適な指導を提供しています。2025年11月には、2教室目となる個別指導Wit瑞江校を東京都江戸川区に開校しました。

Witでは、生徒の夢や目標から逆算して作るオリジナル学習計画書を活用。また、記憶力や集中力を高める音楽や香りなど、科学的根拠に基づいた学習環境も取り入れ、成績アップと学ぶ楽しさの両立を追求しています。

こうした独自の教育メソッドと実践経験を背景に、より多くの高校生に学ぶ喜びを届けるため、バーチャル学習塾Wish Highを全国に提供してまいります。