SNS施策は、もう“勘”で決めない。Aupus（オーパス）、ハッシュタグ起点で競合・PR投稿・インフルエンサー実績を可視化できる無料トライアルを開始
株式会社A（読み：エース、代表取締役CEO 中嶋泰、以下「当社」）は、SNS上のUGC（ユーザー生成コンテンツ）・PR投稿を収集・分析・活用できるマーケティングツール「Aupus（オーパス）(https://aupus.acetokyo.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=182)」において、一部機能の無料トライアル提供を開始したことをお知らせします。
本トライアルでは、特定のハッシュタグを起点にSNS投稿を自動収集し、フォロワーやエンゲージメント順での可視化、#PR／PRラベル投稿の抽出、インフルエンサーの案件傾向把握までを無料で体験することが可能です。
無料トライアルのお申し込みはこちらから :
https://aupus.acetokyo.com/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=182
■背景：拡大するSNS施策と、ブラックボックス化する意思決定
インフルエンサー施策やUGC活用は、今や多くの企業にとって欠かせないマーケティング手法となっています。一方で、現場では次のような課題が顕在化しています。
- 自社やクライアントの競合企業が、どのインフルエンサーを起用しているのか分からない
- PR投稿は増えているが、どれが成果につながっているのか判断しづらい
- 起用判断がフォロワー数や感覚に依存し、再現性を持たせにくい
SNS上には膨大な投稿データが存在するものの、それらは点在したまま活用されておらず、市場全体や競合動向を俯瞰することが難しいのが現状です。
■Aupusが提供する価値：ハッシュタグから「市場の今」を構造化
Aupusは、SNS投稿の収集・分析・管理からサイト掲載、効果測定までを一気通貫でカバーし、UGC・PR投稿のサイト活用と市場分析を同時に実現するマーケティングツールです。
※投稿自動収集一例
今回の無料トライアルでは、下記機能を体験いただけます。
・ハッシュタグ起点の投稿自動収集
指定したハッシュタグに紐づくSNS投稿を自動で取り込み、一覧化。
自社のUGCの抽出にとどまらず、業界・商材ごとの投稿量や傾向を把握できます。
・フォロワー数やエンゲージメント順での並び替え
反応の高い投稿を上位に表示することで、「実際にユーザーの反応を得ている投稿」が一目で分かります。
・#PR／PRラベル投稿の自動抽出
広告表記やPRラベル付き投稿を自動検知。
純粋なUGCと案件投稿を切り分けて確認できます。
・インフルエンサー別の案件傾向把握
各インフルエンサーが
「どの企業の案件を受けているのか」
「どのPR投稿が相対的に反応を得ているのか」
を横断的に把握することが可能です。
■無料トライアルで得られること
本トライアルは、単なるツール体験にとどまらず、自社業界におけるSNS・PR施策の“現在地”を把握する機会として活用いただけます。
- 自社および競合企業のUGC投稿の傾向把握
- 競合企業が実施しているPR投稿の傾向や、どのインフルエンサーがどの企業からPRを受けているかの可視化
- 業界内で成果につながっている投稿パターンの把握
- 実績ベースで見たインフルエンサー起用傾向の確認
これらを、手作業や属人的なリサーチに頼ることなく、データとして短時間で把握できる点が特長です。
■想定される活用シーン- インフルエンサー起用前のリサーチ・スクリーニング
過去のPR実績や投稿ごとの成果傾向を踏まえ、フォロワー数に依存しない起用判断が可能です。
- 競合企業のPR／UGC活用状況の把握どの企業が、どのインフルエンサーを起用し、どのような投稿を行っているかを横断的に可視化できます。
- SNS投稿やキャンペーン企画の方向性検討業界内で実際に反応を得ている投稿パターンや表現傾向を把握し、企画立案に活用できます。
- 社内提案・意思決定時の根拠データ収集感覚や経験に頼らず、定量的なデータをもとにした説明・意思決定が可能です。
■こんな企業におすすめ- インフルエンサー施策を実施中、またはこれから本格的に検討している企業
起用判断や成果検証を、フォロワー数や感覚ではなく実績ベースで行いたい企業に適しています。
- SNS施策の意思決定に、再現性や根拠を求めている企業
競合や業界全体の動向を踏まえた判断材料を求めている企業におすすめです。
- UGCを活用したEC・ブランド運営を行っている企業
投稿コンテンツを、単なる掲載にとどめず、販促・企画・改善にまで活用したい企業に適しています。
■無料トライアル概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/182_1_030b6182e66ab4bd4c698eb6d0af24c5.jpg?v=202602171051 ]
まずは、自社業界の「伸びている投稿」と「使われているインフルエンサー」を確認するところから始めていただけます。
ぜひ下記よりお気軽にお申し込みください。
Aupus（オーパス）について
Aupus（オーパス）は、SNS上に存在するUGCやPR投稿を収集・分析・管理し、サイト活用と市場分析を同時に実現するマーケティングツールです。
SNS投稿の把握から、自社サイトへの掲載、施策判断に必要な分析までを一気通貫で行うことで、SNS施策やインフルエンサー施策における意思決定を、感覚や属人的な判断からデータドリブンな判断へと進化させます。
■主な特長
・特定のハッシュタグを起点に、SNS投稿を自動で収集
・エンゲージメント順での可視化や投稿傾向の分析が可能
・#PRやPRラベル付き投稿を自動抽出し、案件投稿のみを把握
・インフルエンサーが「どの企業の案件を受けているか」「どの投稿が成果を出しているか」を横断的に確認可能
■UGC・PR投稿のサイト活用
収集したUGC・PR投稿を、自社ECサイトやブランドサイトに掲載することが可能です。
投稿と商品ページを紐づけることで、UGCを活用した購買導線の設計にも対応しています。
■Aupusが提供する価値
Aupusは、単なるUGCのサイト掲載にとどまらず、SNS上に点在する投稿データを、市場・競合・施策という視点で構造化し、意思決定に活用できる点が特長です。
- 業界で今、どのような投稿が反応を得ているのか
- 競合企業は、どのようなPR施策を展開しているのか
- どのインフルエンサーが、どの企業で成果を出しているのか
こうした情報を、手作業や属人的なリサーチに頼ることなく、短時間で把握できます。
詳細は下記より資料をダウンロードください。
Aupusサービス資料をダウンロードする :
https://aupus.acetokyo.com/#document?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=182
当社概要
・会社名：株式会社A
・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰
・設立日：2017年2月
・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F
・URL ：https://acetokyo.com/
当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートしております。
また、インフルエンサーマーケティングツール『Astream（エーストリーム）』を開発し、これまで取得不可能であったインフルエンサーのフォロワーの”興味関心”や”ブランドの好み”といったサイコグラフィック情報の分析を可能にする新時代のAIマーケティングツールの提供をしております。
インフルエンサーマーケティングをご検討中の方へ
自社で運用したい方はこちら(https://astream.acetokyo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=182)
プロに任せたい方はこちら(https://sns.acetokyo.com/influencer-marketing?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=182)
内製化をしたい方はこちら(https://astream.acetokyo.com/atailor?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=182)