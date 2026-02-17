第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」で初めて「金融部門 テーマ別賞（サーキュラーエコノミー賞）」を受賞

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）は、環境省が主催する第7回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」の「金融部門」で初めて、「テーマ別賞（サーキュラーエコノミー賞）」を受賞しました。「環境サステナブル企業部門」では5年連続で、環境への取り組みについての情報開示が充実している企業として「環境サステナブル企業」に選定されました。

【「金融部門 テーマ別賞（サーキュラーエコノミー賞）」の受賞ポイント】

【持続可能性を高めるためのDNPの取り組みについて＊2】

■「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」について

- Scope3算定当初からサプライチェーンへの働きかけを進めていることに加え、ファイナンス面では、プラスチック問題を目標に据えた取り組みを展開していること。- 自社の特性を生かして「資源循環率」をSPT（サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット）に設定した独自性に加え、経理部門をはじめとする全社的な関与により、財務とサステナビリティの統合を進めていること。- サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク＊1に、サーキュラーエコノミーの観点を自主的に採用し、2030年度に資源循環率70％達成を目指す明確な方向性が示され、今後の発展が期待されること。- DNPは、健全な社会と経済、快適で心豊かな人々の暮らしは、サステナブルな地球の上でこそ成り立つと考えています。この考えに基づき、DNPが「より良い未来」として目指す「4つの社会」の実現に向けて、優先的に取り組む重要課題を「マテリアリティ」＊3として特定しています。そのひとつに「環境への取り組み」を掲げ、ネイチャーポジティブなバリューチェーンの実現に向けた活動を加速させています。- 今回評価されたサーキュラーエコノミー実現への主な取り組みとして、DNPは資源循環率を2030年度末までに不要物全体で70％以上に向上させる具体的な活動を推進しています。この目標達成に向けて、不要物発生量が多く資源循環率の低い「プラスチックくず」に注力し、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルを中心に再資源化に取り組んでいます。現在、化学メーカー等との協働で技術検証等を進めており、プラスチックのリサイクル率向上に努めています。- また、環境課題を解決するための資金調達の手段としてサステナブル・ファイナンスを活用し、2024年10月に印刷業界で初めてサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークを策定し、資源循環率の向上を指標の一つに設定しました。2025年5月には、このフレームワークに基づいてサステナビリティ・リンク・ボンドを起債し、資金調達を行いました。- 今後も、サステナビリティ経営における具体的な取り組みを加速させ、社会・環境の課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献します。また、その内容をステークホルダーに開示・発信して、対話と協働を促進していきます。

本アワードは、環境・社会・ガバナンス（ESG）を考慮した投融資や、社会課題の解決に積極的に取り組む機関投資家・金融機関・仲介業者・企業等を表彰するものです。先進的な取り組みを表彰することで広く社会に情報を共有し、ESG関連の取り組みを加味した財務／非財務の両面で企業を評価する「ESG金融」の普及・拡大につなげることを目的としています。

「金融部門」は、インパクトの創出を目的とした取り組みの資金調達において、ESG関連の債券や融資等を活用し、関連市場の拡大に貢献している事例や資金調達者の取り組みを評価するものです。テーマ別賞は、ネット・ゼロ、ネイチャーポジティブ、循環経済／サーキュラーエコノミーに関する取り組みについて、特に優れている企業を表彰します。

「環境サステナブル企業部門」は、環境関連の重要なリスクと機会を経営戦略に取り込み、企業価値の向上と環境へのプラス影響の創出をともに行っている企業を対象として、その取り組みと情報開示の充実度を評価するものです。

＊1 ・サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワークの詳細はこちら →https://www.dnp.co.jp/sustainability/report/pdf/financeframework.pdf

・サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワークを策定 → https://www.dnp.co.jp/news/detail/20175847_1587.html

・DNPグループ サステナブル・ファイナンス → https://www.dnp.co.jp/sustainability/management/finance/

＊2 「DNPグループ統合報告書2025」 → https://www.dnp.co.jp/ir/library/annual/pdf/DNP_integrated2025j.pdf

「DNPグループ環境報告書2025」 → https://www.dnp.co.jp/sustainability/report/pdf/dnp_csr2025data.pdf

＊3 DNPグループのマテリアリティ → https://www.dnp.co.jp/sustainability/materiality/

