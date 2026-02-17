ウイスキー文化研究所 代表 土屋守と本坊酒造株式会社 代表取締役社長 本坊和人氏との72歳を記念した特別コラボボトル発売決定!!

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は、同社代表 土屋守と本坊酒造株式会社 代表取締役社長 本坊和人氏との72歳を記念した特別コラボボトルを作成し、3月15日(日)開催の「ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026」や、6月26,27日(金・土)に開催する「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」で販売いたします。

特別な屋久島エイジングの一樽をご用意!!

ウイスキー文化研究所は、同社代表 土屋守と本坊酒造株式会社 代表取締役社長 本坊和人氏との72歳を記念した特別コラボボトルを作成しました。土屋と本坊氏は1954年2月生まれの同じ年で、しかも誕生日が一日違いであることから、6度目の年男である今年、本コラボが実現しました。本坊酒造株式会社様全面協力のもと、屋久島エイジングの特別な樽をご用意いただき、通常の「Y.A.」とは異なり、マルス駒ヶ岳とマルス津貫の原酒をブレンドした後に、ミズナラの新樽で追熟させた一樽となっております。ラベルには土屋と本坊氏の学生時代の写真を採用しています。

本ボトルは3月15日(日)開催の「ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026」と、6月26,27日(金・土)に開催する「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」で一般販売を行います。詳細につきましては各ホームページにて決まり次第ご案内いたします。

ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026：https://craftwhiskyfesta.jp/(https://craftwhiskyfesta.jp/)

ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪：https://whiskyfestival.jp/osaka2026/(https://whiskyfestival.jp/osaka2026/)

商品概要

商品名：Y.A. ブレンデッドモルト ジャパニーズウイスキー 「ウマッ!! 72 土屋×本坊 記念ボトル」

アルコール度数：50%

容量：700ml

カスクタイプ：ミズナラ新樽フィニッシュ

総本数：246本

価格：17,600円(税込)

ラベル：土屋は西チベットのザンスカールを旅した際の一枚。本坊氏は昆虫研究会に所属し、山歩きを楽しんでいた頃の一枚を採用。

商品詳細

駒ヶ岳ライトピーテッド原酒と津貫ノンピート原酒をそれぞれバーボンバレルにて約4年間熟成し、それをブレンドしたものをミズナラの新樽にて、さらに3年追熟を施しています。

ブレンダーテイスティングコメント

アロマ

香木やココアの落ち着いたニュアンスに、バニラウエハースの軽やかな甘みが重なる。奥にはママレードジャムを思わせる柑橘のほろ苦さが広がる。

フレーバー

熟したラズベリーのニュアンス、蜜蝋やオレンジピールを思わせるしっとりとした厚みが広がる。

余韻

落ち着いた甘みとコクを伴いながら穏やかに続いていく。

本坊和人氏プロフィール

本坊酒造代表取締役社長

1954年 南さつま市加世田津貫生まれ

1977年 南九州コカコーラボトリング（株）入社

1978年 同社海外事業部よりブラジル・ピラチニンガ・アグロ（有）に出向

1980年 本坊酒造（株）に入社。マルス山梨ワイナリー、マルス駒ヶ岳蒸溜所、東京支店など勤務

2003年 専務取締役

2007年 代表取締役専務

2013年 代表取締役社長

現在に至る。

日本洋酒酒造組合理事、（一社）日本ソムリエ協会認定ソムリエ

ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタとは

ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタは、日本国内のクラフトウイスキー蒸留所と、そのサプライヤー、ボトラーズにフォーカスした試飲・展示イベントです。日本国内には、計画段階のものも含め、現在120近いクラフトウイスキー蒸留所があります。

3月に開かれる第2回ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタでは、日本のクラフトウイスキーの蒸留所、サプライヤー企業などのブースが、最大30社出展予定です。それぞれのブースではさまざまなウイスキー、ニューボーン、ニューメイクを無料・有料試飲できるほか、一般の市場に出回らないボトルやグッズなどもご購入いただけます。

また、一般市場で見かけられない新たな蒸留所やサプライヤー企業との出会いにも繋がり、これからウイスキー事業に参入する方のきっかけともなります。ウイスキーが育つ過程を楽しみたい方、地元企業を応援したい方など、多くの方にお楽しみいただけるイベントです。

ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026：https://craftwhiskyfesta.jp/(https://craftwhiskyfesta.jp/)

ウイスキーフェスティバルとは

ウイスキーフェスティバルは、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。

ウイスキーの蒸留所、メーカー、インポーター、酒販店、バーなどのブースが、国内外から80～100社出展します。それぞれのブースではさまざまなウイスキーを無料・有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード・グッズなどもご購入いただけます。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただける、すべてのウイスキーファン、スピリッツファンに向けたイベントです。ウイスキーフェスティバルは2007年に始まり、定期開催の「ウイスキーフェスティバル in 東京」「ウイスキーフェスティバル in 大阪」のほか、テーマを絞った「バーボン＆アメリカンウイスキーフェスティバル」や「ボトラーズウイスキーフェスティバル」、さらに地域の熱い声にお応えして実現した横浜や名古屋、京都、長野、清里など、毎年規模を拡大しながら開催を重ねてきました。2024年からは「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル in 横浜」と題したウイスキーだけでなく、世界の蒸留酒をテーマにしたイベントも開催しています。

ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪：https://whiskyfestival.jp/osaka2026/(https://whiskyfestival.jp/osaka2026/)

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」なども主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導などのコンサルティング

設立： 2001年3月

HP：https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所 代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。学生時代は探検部に所属し、1975年から81年にかけ、西チベットのラダック・ザンスカール地方に4度遠征。その後、週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長や、一般社団法人日本ウイスキー文化新興協会代表理事も務める。