「GX-ETS本格化に備える制度と見通し」と題して、早稲田大学 政治経済学術院 教授／環境経済経営研究所 所長 有村 俊秀氏によるセミナーを2026年3月24日(火)に開催!!
GX-ETS 本格化に備える制度概要と見通し
～変革期に求められる日本企業がとるべき道筋～
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26188
[講 師]
早稲田大学 政治経済学術院 教授／環境経済経営研究所 所長
パリ政治学院 客員研究員
（独）経済産業研究所 ファカルティフェロー
有村 俊秀 氏
[日 時]
２０２６年３月２４日（火） 午後１時～３時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
いよいよ2026年度から日本でも一部企業のGX-ETS参加が義務化されます。企業の長期的な価値創造を考えるうえで、炭素コストはより重要なファクターとなるでしょう。
今回のセミナーでは、GX-ETS 本格化が日本企業・経済へどのような影響をもたらすか、解説します。また国外の排出権取引制度との比較や経済学的な意義といった観点からも、GX-ETSの今後の見通し、とるべき道筋について紹介します。
１．グリーン・トランスフォーメーション（GX）とカーボンプライシング
２．GX-ETS：フェーズIの特徴
３．GX-ETS：フェーズIIの方向性
４．ベンチマークとグランドファザリング
５．排出枠の価格、枠配分における配慮策
６．GX-ETS：フェーズIIの今後
７．質疑応答／名刺交換
