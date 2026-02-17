「GX-ETS本格化に備える制度と見通し」と題して、早稲田大学 政治経済学術院 教授／環境経済経営研究所 所長 有村 俊秀氏によるセミナーを2026年3月24日(火)に開催!!

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


GX-ETS　本格化に備える制度概要と見通し


～変革期に求められる日本企業がとるべき道筋～


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26188



[講　師]


早稲田大学　政治経済学術院　教授／環境経済経営研究所　所長


パリ政治学院　客員研究員


（独）経済産業研究所　ファカルティフェロー　　　　　　　　　　　　　　　　


有村　俊秀　氏



[日　時]


２０２６年３月２４日（火）　午後１時～３時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


いよいよ2026年度から日本でも一部企業のGX-ETS参加が義務化されます。企業の長期的な価値創造を考えるうえで、炭素コストはより重要なファクターとなるでしょう。


今回のセミナーでは、GX-ETS 本格化が日本企業・経済へどのような影響をもたらすか、解説します。また国外の排出権取引制度との比較や経済学的な意義といった観点からも、GX-ETSの今後の見通し、とるべき道筋について紹介します。



１．グリーン・トランスフォーメーション（GX）とカーボンプライシング


２．GX-ETS：フェーズIの特徴


３．GX-ETS：フェーズIIの方向性


４．ベンチマークとグランドファザリング


５．排出枠の価格、枠配分における配慮策


６．GX-ETS：フェーズIIの今後


７．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。