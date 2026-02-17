¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¼ÂÁ©¤Ç30%¹©¿ôºï¸º¤Î¼ÂÀÓ¡ªDX»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥»¥¹Re:Design ¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
±Ä¶È»öÌ³¡¦·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ò²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¿¸¶ ±Ñ¼£¡¢°Ê²¼ PFU¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¼Â¸½¤ËÆ³¤¯DX»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥»¥¹Re:Design¡Ê¥×¥í¥»¥¹¥ê¥Ç¥¶¡Ë¡×¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò2026Ç¯2·î17Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
PFU¤Ï¡¢2023Ç¯¤è¤êÁ´¼Ò¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡ÊÃí1¡Ë¡Ê°Ê²¼ OE¡Ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢2Ç¯´Ö¤Ç30%¤Î¶ÈÌ³¹©¿ôºï¸º¡ÊÇ¯´Ö65Ëü»þ´ÖÁêÅö¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ëDX»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥»¥¹Re:Design¡×¤È¤·¤Æ4¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤Î²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þÁ±¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤ÎÃê½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢²þÁ±¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥Ä¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±»Üºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È»öÌ³¤Î¼õÈ¯Ãí¤ª¤è¤ÓÇä¾å¡¦ÀÁµá¶ÈÌ³¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÎºÄ¸¢¡¦ºÄÌ³´ÉÍý¤ä·è»»½èÍý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¼þÊÕ¤Ë»¶ºß¤¹¤ë»æ¡¦¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÈó¸úÎ¨¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£OCR¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¸úÎ¨²½¤ä¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ëÆó½ÅÆþÎÏ¤ÎÇÓ½ü¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³É¸½à²½¤Ê¤É¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤²þÁ±»Üºö¤ò¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡×¤È½ç¼¡¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DX¤ÎÌÜÅª¡¦¥´¡¼¥ëÀß·×¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¸½¾ì¤Ø¤ÎÄêÃå¡¢¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¤Ë¤´»Ù±ç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX²½¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤òÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¹ñÆâ´ë¶È¤Ï¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤¬¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÄã¿å½à¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë±Ä¶È»öÌ³¡¦·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Ï¡¢»æ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¾ðÊó½èÍý¤äÊ£¿ô¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿ÆÍ¹ç¡¦Å¾µ¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ÇÈó¸úÎ¨¤Êºî¶È¤¬»¶ºß¤·¡¢Â°¿Í²½¤äÃÙ±ä¡¢ÆþÎÏ¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ÏÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²þÁ±¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç²þÁ±¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£PFU¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢OE³èÆ°¤äÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¿ÇÃÇ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿²þÁ±¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶È»öÌ³¤ä·ÐÍý¶ÈÌ³¤Ë»¶ºß¤¹¤ëÈó¸úÎ¨¶ÈÌ³¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢DX²½¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
1.¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï
±Ä¶È»öÌ³¡¦·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¼þÊÕ¤Ë»¶ºß¤¹¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÈó¸úÎ¨¶ÈÌ³¡×¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿²þÁ±¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥Ä¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤é¤ÎÀß·×ÉéÃ´¤ò¾Ê¤¡¢Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
2.¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤È²þÁ±»Üºö
±Ä¶È»öÌ³¡¦·ÐÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌÅª¤Ê¶ÈÌ³²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Èó¸úÎ¨¤Ê¥Ç¡¼¥¿²½¡×¡Ö¢ÈÑ»¨¤ÊÆþÎÏ¡¦Å¾µ¡×¡Ö£¿Í¼ê¤Ë¤è¤ëÆÍ¹ç¡×¡Ö¤ÂÚ¤ë¾µÇ§¡¦³ÎÇ§¡×¡Ö¥»¶ºß¤·¤¿¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¡×¤Î5¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢OCR¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¸úÎ¨²½¤ä¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ëÆó½ÅÆþÎÏ¤ÎÇÓ½ü¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³É¸½à²½¤Ê¤É¡¢²þÁ±»Üºö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢³Î¼Â¤«¤ÄÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨PFU¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¥¤¥ó¥È¥é¥Þ¡¼¥È¼Ò¤ÎÇ§Äê¥»¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¨PFU¤ÏASTERIA Warp¤ÎÇ§Äê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
3.ÆÃÄ¹¡§¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÈó¸úÎ¨¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤±Ä¶È»öÌ³¡ÊÎã¡§¼õÈ¯Ãí¡¢Çä¾å¡¦ÀÁµá¶ÈÌ³¡Ë¤ª¤è¤Ó·ÐÍý¶ÈÌ³¡ÊÎã¡§ºÄ¸¢¡¦ºÄÌ³´ÉÍý¡¢·è»»½èÍý¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PFU¤¬¼ÒÆâ³°¤Î¼ÂÁ©¤ÇËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿²þÁ±¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶ÈÌ³ÊÌ¤ËÀ°Íý¡¦ÂÎ·Ï²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²þ½¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¸ú²Ì¤òÁá´ü¤Ë¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4.²þÁ±Îã¡§¼õÈ¯Ãí¶ÈÌ³²þÁ±¥µ¡¼¥Ó¥¹
±Ä¶È»öÌ³¤Î¼õÈ¯Ãí¶ÈÌ³¡Ê¼õÃíÅÐÏ¿¡¢ºß¸Ë°úÅö¡¢È¯Ãíºî¶È¡¢Ç¼´ü³ÎÇ§¡¢Ç¼´ü²óÅú¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»æ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆþÎÏ¡¦³ÎÇ§¤Ê¤É¤ÎÈó¸úÎ¨¤Êºî¶È¡×¤ò¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥Ä¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤È¥ß¥¹ºï¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¸º¤é¤·¡¢Àµ³ÎÀ¤È¶ÈÌ³¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡¦¾¦ÉÊ¹½À®
1.¶ÈÌ³²þÁ±¥µ¡¼¥Ó¥¹
¶ÈÌ³²þÁ±¤ËÉ¬Í×¡¢³î¤ÄºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥Ä¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¡ÊÍ×·ïÄêµÁ¡¢Àß·×¡¢À½Â¤¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÄÊÌ¸«ÀÑ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2674/127496/127496_web_1.png
2.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë·ÏÆ³Æþ¥µ¡¼¥Ó¥¹
https://digitalpr.jp/table_img/2674/127496/127496_web_2.png
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³«»ÏÆü
2026Ç¯2·î17Æü
¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥»¥¹Re:Design¡¢¥×¥í¥»¥¹¥ê¥Ç¥¶¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Ãí¼á
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡ÊOperational Excellence¡Ë¡§¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¶ÈÌ³¤Î´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¡Ë¤Î¸úÎ¨¡¦¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î´ë¶ÈÆÈ¼«¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÊÝ¤Ä¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥×¥í¥»¥¹Re:Design¡×¾Ò²ð¥µ¥¤¥Èhttps://www.pfu.ricoh.com/dx/prd/
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡õ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀïÎ¬¼¼
URL¡§https://www.pfu.ricoh.com/dx/prd/fm-contact-1-c.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPFU
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¼¼ ¹ÊóÉô
E-mail¡§pfu-press@ml.ricoh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¸
https://www.pfu.ricoh.com/news/2026/news260217.html
¥×¥í¥»¥¹Re:Design¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://www.pfu.ricoh.com/dx/prd/
