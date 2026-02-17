長崎県内初の「粉瘤・できもの日帰り手術ネットワーク」を構築

地域完結型「粉瘤・できもの手術ネットワーク」の取り組みについて

医療法人Palette

医療法人Palette 上田皮ふ科PΛΛK（長崎県大村市）と、公益社団法人地域医療振興協会 市立大村市民病院は、皮膚の粉瘤（アテローム）・脂肪腫など「できもの」治療における地域医療連携として

「粉瘤ネットワーク（粉瘤・できもの日帰り手術外来）」を構築し、2026年4月1日より運用を開始してまいります。

本取り組みは、長崎県内で初となる（当院調べ）

「個人皮膚科クリニック × 市民病院」による粉瘤・できもの日帰り手術の連携モデルとして、

大村市から発信していくものです。

上田皮ふ科ではこれまで、粉瘤・できもの手術は半年以上（約7か月）お待ちいただく状況でしたが、

本ネットワークの立ち上げにより、従来より格段に短い待機期間で手術を受けていただけるようになります。

症例や当日の診療体制によっては、病変の状態を踏まえた上で、当日中に治療まで進められる場合もあります（すべての症例に当てはまるものではありません）。

■ 背景

粉瘤は頻度の高い皮膚疾患であり、

「しこりがある」「にきびかと思っていた」といった形で多くの方が悩まれていますが、

その一方で、

炎症があるかないか

大きさや場所

基礎疾患や内服薬の有無

などにより、対応すべき医療機関や治療の流れが分かりにくいという課題がありました。

また、上田皮ふ科単独では粉瘤・できもの手術の待機期間が半年以上となっており、

「どこに相談すればよいか分からない」「手術までが遠い」といった声も少なくありませんでした。

こうした課題に対し、

地域内で診断から手術、術後フォローまでを円滑につなぐ仕組みとして、

本ネットワークを立ち上げることといたしました。

■ 連携の概要（役割分担）

本ネットワークにおける役割分担は、以下の通りです。

【上田皮ふ科PΛΛK】

- 初期診断および重症度評価- 粉瘤・脂肪腫など「できもの」の手術適応の判断- 大村市民病院 外科外来への紹介・情報提供- 術後の創部チェック、抜糸、経過観察

【市立大村市民病院】

- 外科外来での精査、術前検査- 粉瘤摘出術（日帰り手術または短期入院）の実施- 合併症発生時や有事の際の対応・再評価

すなわち、

「診断・相談・術後フォローは上田皮ふ科が担い、

手術そのものは市立大村市民病院が安全に実施する」

という形で、お互いの強みを活かした分担を行います。

■ 「粉瘤・できもの日帰り手術外来」について

本ネットワークの運用開始にあわせ、

上田皮ふ科 × 大村市民病院

粉瘤・できもの日帰り手術外来

として、患者さん向けに分かりやすい名称での案内を行ってまいります。

上田皮ふ科で粉瘤・できものの診察・ご相談、手術が必要な方には、上田皮ふ科が窓口となり

大村市民病院の外科外来・日帰り手術枠を調整。

術後は、再び上田皮ふ科で創部チェック・抜糸・経過観察、という一連の流れを通じて、

大村エリアの中で診察から手術・フォローアップまで完結できる体制を目指します。

■ 患者さまにとってのメリット

診断から治療までの流れが明確になり、「どこに相談すればよいか」という不安が軽減されます。

上田皮ふ科単独での半年以上の待機から、従来より格段に短い待機期間で手術を受けていただけるようになります。

症例や当日の診療体制によっては、状態を踏まえた上で当日中に治療まで進められる場合もあり、

生活への影響（痛み・におい・炎症による腫れ等）の軽減が期待されます。

術後フォローを身近な皮膚科（上田皮ふ科）で継続できるため、通院負担が少なく、安心して治療を続けることができます。

■ 地域医療における意義

本ネットワークは、

個人皮膚科クリニック（上田皮ふ科PΛΛK）

地域の中核病院（市立大村市民病院）

が互いの専門性を尊重しながら協力することで、粉瘤・できものといった身近な疾患に対しても、

過不足のない適切な医療資源の投入を図り長崎医療センターに集中している良性疾患の一部を地域で受け止めることで、医療全体の負荷分散にも寄与し大村エリアにおける持続可能な地域医療モデルを構築することを目的としています。

今後も、地域に根ざした医療体制の充実と医療の質向上に、両者で協働して取り組んでまいります。

2026年1月吉日

医療法人Palette 上田皮ふ科PΛΛK 理事長 上田 厚登

公益社団法人 地域医療振興協会 市立大村市民病院 病院長 野中 和樹

左）市立大村市民病院 病院長 野中 和樹 右）上田皮ふ科PΛΛK 理事長 上田 厚登