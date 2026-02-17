【参加者1.9倍も7割が未経験】博多の新成人58名が水炊き体験～3年継続の『新成人水炊き会』、若者と郷土料理の距離が浮き彫りに

株式会社studio092

2024年の初回開催から3年目となる本企画は、参加者が初回の約1.9倍に増加。一方で、参加者のほとんどが「水炊きを食べたことがない」と話すなど、若い世代と郷土料理の距離が改めて浮き彫りになりました。



当日の様子は公式YouTubeチャンネルで公開中です。

【開催レポート動画】 https://www.youtube.com/watch?v=W7aHn93RrVE

博多水炊きとり田 博多本店

■ 3年間で見えた成果と課題:参加者1.9倍、でも「ほとんどが水炊き未経験」

『新成人水炊き会』は、「博多の食文化を次の世代へつなぐ」ことを目的に2024年にスタート。

3年間の参加者数は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23807/table/38_1_0dd4d025621fc27f31033f7e062c439c.jpg?v=202602171051 ]

3年間で累計118名の新成人が参加し、認知が広がっている一方で、参加者のほとんどが「水炊きを食べたのは初めて」と話していました。

博多を代表する郷土料理でありながら、若い世代にはほとんど馴染みがない実態が改めて浮き彫りになりました。

参加者からは、「生まれも育ちも福岡なのに、水炊きを知らなかった」「家族で食べに来たい」「こんなに美味しいとは思わなかった」といった声が寄せられました。

■ ■代表・奥津啓克が語る「なぜ招待を続けるのか」

代表の奥津啓克は、この取り組みを始めた理由について次のように語ります。

「100年続く店をつくるには、今の20歳が40歳、60歳になった時に『あの店がある』と思ってもらえることが必要です。短期的な利益よりも、この街の食文化を次世代につなぐ"種まき"が、私たちの使命だと考えています。

3年目で参加者が倍近くに増えたことは、この取り組みが少しずつ広がっている証だと感じています。一方で、ほとんどの参加者が水炊き未経験という現実にも向き合わなければなりません。4回目以降も継続し、博多の食文化を守り続けます」

■4回目に向けた構想

とり田では、4回目以降の開催に向けて以下の展開を検討しています。

・参加者OBによる「水炊き大使」制度

参加者が友人や家族に博多の食文化を伝える役割を担う仕組みを検討

・福岡の伝統企業との連携

水炊きだけでなく、博多や福岡全体の食文化を守る取り組みへの拡大

・「成人の日=郷土料理を知る日」という文化づくり

福岡の新しい成人の日の過ごし方として定着させる

■ 「新成人水炊き会」とは

博多水炊きとり田は、創業以来「博多の食文化を次の世代へつなぐ」ことを大切にしてきました。本企画は「伝統をすすめる」「100年続く店づくり」の理念にもとづき、博多の食文化を次世代へつなぐ取り組みとして2024年に始まり、今回で3回目となりました。

水炊きは博多を代表する郷土料理である一方で、若い世代のなかには「水炊きを食べたことがない」という人も少なくありません。新成人が自分の街の食文化を知る機会として、毎年1月に招待形式で開催しています。

■ 今回(3回目)の開催概要

イベント名: 新成人水炊き会 2026

開催日: 2026年1月13日(月・祝)

参加者数: 58名(2026年に20歳を迎える福岡県在住の新成人)

会場: 博多水炊き とり田 博多本店(福岡市博多区下川端町10-5)

参加費: 無料

ドリンク: ウェルカムドリンクとして、福岡・八女「星野製茶園」の水出し八女茶を提供

■ 取材・お問い合わせ

本イベントに関する取材、代表 奥津啓克へのインタビュー、店舗見学等をご希望のメディアの皆様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社studio092 広報担当

Email: info@studio092.com

TEL: 092-441-0921

※代表インタビュー(対面・オンライン)も可能です。

【博多水炊き とり田とは】

「博多水炊き とり田」は、博多発祥の郷土料理“水炊き”の文化を時代に合わせて受け継ぎながら、「伝統をすすめる」「100年続く店づくり」をテーマに、博多の食文化を次の世代へとつないでいます。

九州産の身のついた丸鶏と水だけで仕上げた濃厚で滋味深い"黄金スープ"、九州産の鶏がもつ瑞々しい肉の旨味。

その味わいを最大限に引き立てるため、濃厚なスープとの調和を考えてオリジナルの薬味を開発。

完熟した九州産の黄柚子でつくる柚子胡椒と、鰹・昆布・干し椎茸の出汁と橙酢で仕上げた黄金のぽん酢を使用しています。

器には、有田焼・波佐見焼・伊万里焼を使用するなど、空間やデザインにも博多らしい上質さを追求。

現在は、博多本店・薬院店の2店舗を展開。

店舗と同じ味を全国に届ける博多水炊き とり田の公式オンラインショップ『とり田のお取り寄せ』

（https://www.toriden-gift.com/）も運営しています。

店舗の味わいとおもてなしの心をそのままに、博多から全国へ“美味しい時間”を届けています。

