【電気代の内訳理解度調査】最も分かりにくい項目は「燃料費調整額」の回答が最多

日々の暮らしに欠かせない電気ですが、毎月支払っている電気代の内訳をどこまで理解しているでしょうか。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、電気代の内訳理解度について調査を行いました。

アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/70547

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/1/16～2026/1/16

回答者数：121人

※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

【調査内容】

【調査サマリー】

- 電気代に含まれる「基本料金」を知っている？- 電気代に含まれる「電力量料金（使用量料金）」を知っている？- 電気代に含まれる「燃料費調整額」を知っている？- 電気代に含まれる「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を知っている？- 電気代の中で、最も分かりにくいと感じる項目は？約6割が電気代の内訳に含まれる基本料金を「大体知っている」と回答

電気代の内訳に含まれる「基本料金」について、「大体知っている」（62％）と「内容まで理解している」（16.5％）を合わせると、約80％の人が基本料金を把握していることが分かりました。一方で、「名前だけ知っている」は18.2％、「知らない」は3.3％にとどまっています。

電気代の内訳に含まれる電力量料金を「大体知っている」と回答した人は約6割

電気代の内訳に含まれる「電力量料金（使用量料金）」について、「大体知っている」（57.8％）と「内容まで理解している」（14.9％）を合わせると、約72.7％の人が認識していることが分かりました。一方で、「名前だけ知っている」は21.5％、「知らない」は5.8％となっています。

電気代の内訳に含まれる燃料費調整額は「知らない」が最多で約4割

電気代の内訳に含まれる「燃料費調整額」について、「知らない」と回答した人が39.7％で最も多い結果となりました。一方で、「大体知っている」（20.7％）と「内容まで理解している」（10.7％）と回答した人は約31.4％にとどまり、他の料金項目と比べても理解が十分ではない層が多いことがうかがえます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金を「内容まで理解している」人は約1割と少数

電気代の内訳に含まれる「再生可能エネルギー発電促進賦課金」について、「知らない」と回答した人は44.6％と最も多く、約半数にのぼりました。さらに、「名前だけ知っている」（27.3％）と回答した人を含めると、全体の約7割が内容を理解していないことが明らかになりました。

電気代の内訳で最も分かりにくい項目は「燃料費調整額」

電気代の中で最も分かりにくいと感じる項目は「燃料費調整額」（46.3％）が最多となりました。次いで多かったのは「再生可能エネルギー発電促進賦課金」（36.4％）で、分かりにくいと感じる上位2項目はいずれも毎月金額が変動する場合がある点が共通しています。

【調査まとめ】

電気・ガスの開通が可能な窓口「電気ガス開始受付センター」

- 約6割が基本料金を「大体知っている」と回答- 電力量料金を把握している人は約6割- 燃料費調整額は「知らない」が最多で約4割- 再生可能エネルギー発電促進賦課金を「内容まで理解している」人は約1割と少数- 約5割の人が「燃料費調整額」が分かりにくいと回答

「電気ガス開始受付センター」は、電気・ガス・インターネットなどの開通が可能な窓口です。「手続きが手間」「連絡先探しが面倒」「電話が繋がらない」など手続きの負担を減らし、引っ越し時のライフライン準備をスムーズに進められます。

また、電気は最短即日開通にも対応しているため、引っ越し直前で時間がない方や、忙しくて手続きに時間をかけられない方にもおすすめです。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

