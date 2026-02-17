銀座コーチングスクールが国際コーチング連盟（ICF）の「チームコーチング上級プログラム（AATC）」認定を取得

株式会社アンテレクト

銀座コーチングスクール（運営会社：株式会社アンテレクト、代表取締役：森英樹）は、当社が提供する「GCSチームコーチング国際資格取得コース」が、国際コーチング連盟（ICF：International Coaching Federation）より「チームコーチング上級プログラム（AATC：Advanced Accreditation in Team Coaching）」に認定されたことをお知らせします。

▼GCSチームコーチング国際資格取得コース

https://www.ginza-coach.com/class/team_credential/

AATCは、チームコーチングの専門教育プログラムとして国際基準に整合した品質を示す認定であり、受講者がICFのチームコーチング国際資格「ACTC（Advanced Certification in Team Coaching）」取得を目指すうえでの重要な学習基盤となります。

銀座コーチングスクール（略称：GCS）は既にICFのレベル1認定・レベル2認定を取得しており、このたびAATC認定を加えたことで、レベル1・レベル2・AATCの3種の認定を保有する日本初のコーチングスクールとなりました。

高まるチームコーチングの社会的ニーズ

チームコーチングは、1対1のコーチングで培われた対話・関係性・内省を土台に、「チームそのもの」を対象として自律的な目標達成力を引き出すアプローチです。従来のチームビルディングや研修と比べ、対話と関係性に働きかけることで、より持続的に成果につながる手法として国内外で注目が高まっています。

こうした潮流を受け、ICFはチームコーチングの専門性を認定する枠組みとして、教育プログラム認定（AATC）と、コーチ個人の上級資格（ACTC）を整備しています。ACTCは既存のICF個人資格（ACC/PCC/MCC）に追加する形で取得でき、一定時間のチームコーチング教育、実務経験、スーパービジョン、試験合格等が要件とされています。

「GCSチームコーチング国際資格取得コース」オンライン説明会について

本コースに関心をお持ちの方に向けて、オンライン説明会（参加無料）を開催します。説明会では、チームコーチングとは何か、学習内容と到達イメージ、ACTC取得までの見通し、受講の流れや事前に準備しておくとよいことなどを、初めての方にも分かりやすくご紹介します。

オンライン説明会 開催日程- 2026年3月2日（月）20:00～21:00- 2026年3月3日（火）14:00～15:00

▼ 説明会申込

https://www.ginza-coach.com/class/team_credential/

▼ 担当教育ディレクター：白神 敬太（しらかみ・けいた）

ソニー(株)で約25年、商品企画・新規事業開発に従事し100超のプロジェクトに携わる。2020年に(株)プリミス設立。新規事業・商品開発チームをコーチングで支援。銀座コーチングスクール横浜校等で講師を務め、2023年よりチームコーチングプログラムの開発に取り組む。著書「実践プロジェクトチームコーチング: 自ら成功を勝ち取るチームのつくり方」（4/10発刊予定）

銀座コーチングスクール（GCS）について

2001年12月に開講し、今年で25周年を迎える国内有数のコーチ育成機関。全国49拠点でコーチングの学習機会を提供し、個人の学びから企業・組織領域まで、実践に根差したコーチングの普及と支援を行なっている。ICF認定プログラム（レベル1／レベル2／AATC）を含む体系的な学習環境を整え、コーチとしての専門性習得と向上を支援している。



▼ 銀座コーチングスクール（GCS）公式ウェブサイト

https://www.ginza-coach.com/



▼運営会社概要

会社名：株式会社アンテレクト

代表者：代表取締役 森 英樹

所在地：東京都千代田区神田小川町3-10 新駿河台ビルヂング

事業内容：プロコーチ養成、法人向けコーチング／組織開発支援、研修・人材育成 等

ウェブサイト：https://www.entrelect.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

銀座コーチングスクール 事務局

TEL：03-6273-7958

MAIL：info@ginza-coach.com