ほっかほっか亭の新サービス「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」開始記念！人気インフルエンサー・りりぼん夫婦考案のお弁当を2月16日から発売！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、お弁当・おかずに好きな惣菜を追加できる「カスタマイズ弁当」と、自分だけの唯一無二のお弁当をつくることができる「推し盛弁当」、それぞれのサービス開始。

今回、それらのサービス開始を記念し、SNS総フォロワー数約50万人の人気インフルエンサー・りりぼん夫婦が考案したコラボ弁当2種類を、2月16日（月）より期間限定で発売します。

ほっかほっか亭 りりぼん夫婦考案の「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」

https://www.hokkahokka-tei.jp/menu/customizebento/

お弁当・おかずに好きな惣菜を追加できる「カスタマイズ弁当」と、自分だけの唯一無二のお弁当をつくることができる「推し盛弁当」は、昨今の自分型消費の高まりを受けて誕生しました。2024年度に実施した武庫川女子大学 経営学部との産学連携プロジェクトや、名古屋市主催の東海地区の女子大学生を対象にした新規ビジネス創出ワークショップにおいて、「自分だけのオリジナル弁当があればいいのに」という意見や提案をいただいたことがきっかけです。2025年5月より約9か月間のトライアル販売を実施し、2026年2月1日（日）より、2つのサービスを本格始動しました。

この度、サービス開始を記念し、SNS総フォロワー数約50万人の“日本一暇な夫婦”と自称する人気インフルエンサー「りりぼん夫婦」がそれぞれのサービスを使い、「こんなお弁当が食べたい！」を形にしたコラボ弁当を2月16日（月）より期間限定で発売いたします。

■ 【コラボカスタマイズ弁当】りりぼん夫婦の限界唐揚弁当：890円（税込）

ほっかほっか亭の人気メニュー「とりめし」に、さらに唐揚を3コトッピングした、その名の通り“限界”まで唐揚を堪能できます。

まずはそのまま食べて唐揚の味を楽しみ、味変で「とりめしのたれ」、最後に「マヨしょうゆ」をかけることで3種類のテイストが楽しめます。

「ほっかほっか亭のおいしい唐揚を限界まで食べてみたい！」という、りりぼん夫婦の夢を実現しました。

・りりぼん夫婦 紹介動画：https://www.instagram.com/p/DUNW2PgEg6p/

■ 【コラボ推し盛弁当】りりぼん夫婦の大人さまランチ弁当：970円（税込） ※モバイルオーダー限定

「自分好みにイチからつくる」という推し盛弁当のたのしさを形にした、夢のような“大人版お子さまランチ”です。

ハッシュポテト、ウインナーソーセージ、ポップコーンシュリンプ、さらに唐揚2コという、りりぼん夫婦の好きなものを好きなだけ詰め込んだ豪華なラインナップ。箸休めの明太子とたまごやきも嬉しい、大人はもちろんお子さまでも楽しめるラインナップです。

・りりぼん夫婦 紹介動画：https://www.instagram.com/p/DU0B0oMkvWW/

※西日本店舗での価格になっています。一部、店舗によって金額が異なります。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 日本一暇な夫婦【りりぼん夫婦】

国内外で話題のコンテンツやグルメ・おでかけスポットをSNSで発信する日本一暇な夫婦。妻りりかはエレキギタリストとしてバンド・芸能活動、夫ぼんすけは元商社マン→脱サラ飲食店経営の経歴を持つ。コンテンツ制作側の想いを汲んだ分かりやすく楽しい動画作りを心がけており、総フォロワー数は現在約50万人。

【コメント】

今回、幼い頃から親しんできたほっかほっか亭さまよりコラボのお話をいただき、本当に光栄でした。私自身昔から『とりめし』が大のお気に入りなのですが、ほっかほっか亭のおいしい唐揚を限界まで食べてみたい！という想いを今回「限界唐揚弁当」という形で叶えさせていただき、感無量です！

また、コラボ動画の撮影を店舗でも行わせていただき、企画から撮影に至るまで全てがとても貴重な経験となりました。心より感謝しております。

すでに多くの方に長年愛されているほっかほっか亭さまですが、本コラボレーションを通じて、改めてそのおいしさや魅力を再認識していただくきっかけに、少しでもお力添えできればうれしいです。ぜひ、お近くのほっかほっか亭へお立ち寄りください！

■ のり弁当もお得にアレンジ「カスタマイズ弁当」

トライアル期間、一番人気が高かった、お好きなお弁当・おかずに “トッピングで、好きな惣菜をプラスする“お弁当アレンジ。「もう少しだけ食べたい」という方や、「ごはんのお供をプラスしたい」という方におすすめです。

現在、サービス開始を記念し、「唐揚」「ポップコーンシュリンプ（2コ）タルタル付」「明太子（2切）」「かきあげ（2月16日(月)より新発売）」という4品の惣菜が税込100円でお得にトッピングできます。

■ 自分の“好き！”を詰め込む「推し盛弁当」

ごはんの量を選び、17種類の中から好きなおかずを好きなだけ※チョイス。最後に、ご希望の味付けに合わせて、たれやソースを選んで完成させる“自分だけの唯一無二のお弁当” をつくることができるサービスです。

各店で判断して盛り付けられます。どのような仕上がりになるかは、お弁当を受け取ってからのお楽しみです。

※ひとつのお弁当・おかずに対して、1種類のおかず・たれ＆ソースにつき、上限5個までです。

■ アレンジ可能なラインナップ

アレンジ可能なラインナップ（惣菜）アレンジ可能なラインナップ（たれ＆ソース）

「カスタマイズ弁当」「推し盛弁当」で選ぶことができるラインナップが異なります。惣菜ラインナップは、メニューに合わせて、変更になる可能性があります。くわしくは、特設ページ、店頭、注文画面にてご確認ください。

各種価格につきましては、下記特設ページをご覧ください。

※西日本店舗での価格になっています。一部、エリアによって金額が異なります。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii