【導入事例】来店時の次回予約を自然に後押し。現場が無理なく回る「店頭ガチャ施策」

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社クリア様への取材記事を、弊社HPに掲載いたしました。

■導入の背景

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1176/

株式会社クリア様では、会員がLINE上で予約できる利便性がある一方で、「次回予約は帰宅後に予定を見てから行う」ケースも一定数見られました。そこで、来店時のタイミングで次回予約をよりスムーズに確定できるよう、追加でできる取り組みの余地があると捉え、施策の検討を進めました。

- 予約枠の埋まりが来店後の行動に左右される- 後日予約は先延ばしや離脱につながる可能性がある- 空き枠案内などのフォロー運用も一定の負荷になっていた

そこで、来店当日に無理なく次回予約の意思決定を後押しできる仕組みとして、「体験」を起点にしたオンラインガチャ施策の導入を検討しました。

■施策概要

来店当日、次回予約を完了したお客様が、来店中にその場でガチャを体験できる導線を設計しました。

施策の流れは以下の通りです。

- 来店時～お帰りまでの間に、次回予約を完了- 店舗にて予約完了を確認- 店頭で案内された導線から、お客様のスマートフォンで体験に参加- クーポン等の特典を獲得

特典は人気のスキンケア商品やクーポン等を中心に、参加体験の価値を担保できる内容としはずれ無しの設計としています。

また、現場でのスムーズな運用を目指し、質問事項の共有や運用ルールのすり合わせを行うことで、スタッフが無理なく回せる運用設計を重視しました。

■導入後の成果

まずは一部店舗で試験導入を行い、運用面の検証を実施しました。その後、運用の手応えが得られたことから、順次全店舗への展開を進めています。

テスト導入段階では、運用が定着した店舗を中心に、以下のような前向きな反応が確認されています。

- 予約につながる実感がある- 案内しやすく、現場の負担が少ない

来店実績への直接的な影響は継続して検証予定ですが、運用がスムーズに回り始めた店舗ほど手応えが高く、再来店施策としての実装可能性が見えてきたことから、全店展開へとつながりました。

■数値的成果

試験運用期間中、導入店舗において予約面で改善傾向が見られ、最も成果が出た店舗では予約数が前年比135％となりました。特に、運用が定着した店舗ほど成果の実感が得られており、今後も全体最適に向けて改善を継続していきます。

■想定外の効果

本施策を通じて、店舗内のノウハウ共有が活性化した点も大きな成果でした。

- 受付での案内方法- 予約確認からガチャ案内までの動線- お客様への声かけの工夫

といった情報が店舗スタッフのチャットで共有され、現場主導で改善サイクルが回り始めたことで、施策そのものが「現場の運用改善の土台」として機能し始めています。

■コメント（株式会社クリア 企画広報部 部長 渡邉様）

「数字だけでなく、お客様に楽しんでいただきながら次回のご予約につなげられること、また、特別なスキルがなくても同じ品質で店舗運用ができる点が、オンラインガチャ『クロワッサン』の魅力だと感じています。」

■まとめ

株式会社クリア様にとって「クロワッサン」は、「次回予約をその場の意思決定に変える店舗体験」として機能しつつあります。

「クロワッサン」について

- 予約を帰宅後に持ち越させず、来店時に意思決定を進められる- 押しつけずに案内でき、現場が回る導線をつくれる- テスト導入で運用の型が見え、全店展開へつながった貴社でも「店舗施策のスタンダード」に、クロワッサンを取り入れてみませんか？ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp