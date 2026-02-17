【新発売】自由なランドセル×アーティストRyuji Kamiyamaアートコラボレーションモデルを2月28日より販売開始

株式会社アークズ

軽量リュック型「自由なランドセル」を展開するnorokkaノロッカ（株式会社アークズ）は、国内外で活躍するアーティスト・神山隆二(Ryuji Kamiyama)氏とコラボレーションした新作「norokka 自由なランドセル by Ryuji Kamiyama RATFACE」を、2026年2月28日(土)より発売いたします。

■コラボレーションの背景

アウトドア好きなパパが、親子の実体験から着想した「自由なランドセル」。 軽量950gのリュック型に加え、新発想の「上びらき」や「きせかえフラップ」など、「常識にとらわれず、子どもの個性を大切にしたい」という願いが込められたランドセルです。

この度、アーティスト神山隆二氏のアイコン「RATFACE」を配した、アートコラボレーションモデルが実現。ストリートやグラフィティのエッセンスを軸に、既存の枠にとらわれない「自由」と「遊び心」を象徴しています。そのスピリットと「自由なランドセル」が共鳴し、お子様の個性を彩ります。

■アーティスト紹介：神山 隆二（Ryuji Kamiyama）氏

90年代初頭、グラフィック業界から衣服の世界へ。ブランド「FAMOUZ」として裏原宿での活動を10年行う。活動後、路上から公共に至る場所にてライブペイントを中心とした活動を行い、2003年の初個展を皮切りに、国内外で展覧会を開催。

■自由なランドセル ３つの自由

１．自由に動ける「超軽量950g」

高耐久コーデュラ(R)︎生地と6種の芯材を使い分け、軽さと丈夫さを両立しました。

２．自由に出し入れ「上びらき」

上からかぶせを開閉することで、机の上でも、背負っていても、パッと荷物の出し入れが

できます。

３．自由に選べる「きせかえフラップ」

成長や気分に合わせて、その時々のお気に入りデザインを選べるので、通学をより楽しく

彩ります。

■2027年度入学モデルラインナップ・Newカラー登場

自由なランドセルの人気スタンダードラインに、Newカラーくすみパステルが2色登場。他にもスプラッシュ・タータン・アウトドアラインなど多彩なデザインをラインナップ。※写真は一部です

スタンダード ブラックスタンダード ラベンダースプラッシュ カラーアウトドア ネイビータータン レッド

■商品概要

商品名：自由なランドセル by Ryuji Kamiyama RATFACE

発売日：2026年2月28日(土)

価格 ：49,500円(税込) ※コラボレーションモデル以外 46,200円(税込)

素材 ：フラップ- コーデュラEcoMade Canvasポリエステル

本体生地-コーデュラ(R)ポリエステル、人工皮革タフガード(R)

底生地-帝人コードレ株式会社タフガード人工皮革

重量 ：約950g

サイズ：外寸 幅265mm × 高さ375mm × 奥行200mm

生産国：フラップ-日本 ボディ-ベトナム

販売場所：norokka公式ショップ、norokka楽天市場店、マスターウォール直営店他

モダン家具ブランドのお店、公式サイトのレンタルでお試しいただけます。

マスターウォール直営店(11店舗)

銀座、青山、横浜、千歳、仙台、名古屋、大阪、京都(高島屋店除く)、岡山、福岡

→詳細はこちら(https://www.masterwal.jp/shoplist?srsltid=AfmBOop63RxohoHbuQ9UChYgPWOx9tteCCZw5drBTxtnnX0ZoeMcLu6g)

IKUS東広島/広島→詳細はこちら(https://ikus.furniture/shop/)

レンタルランドセル→詳細はこちら(https://norokka.com/product/13063/)

norokka自由なランドセルWebサイト

https://norokka.com/product_cat/school-bag/

※自由なランドセル2027年度モデルは、２月２０日から公開予定

株式会社アークズ

会社名 ：株式会社アークズ

事業内容：子供用品の開発・販売、雑貨の輸入販売

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

代表者 ：村住 明彦

norokka公式サイト https://norokka.com

Instagram：公式 https://www.instagram.com/norokka.official/

ランドセル https://www.instagram.com/norokka.randsel/



【受賞他】

・第12回キッズデザイン賞 受賞（2018年）

・楽天市場 スポーツ・アウトドア部門 年間ランキング2位 (2019年）

・東京都中小企業振興公社 創業助成事業 採択事業者 (2020年）