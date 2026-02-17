＜フィリピン駐在の不安をゼロに！＞事業成功・駐在生活に必要な最新情報を5領域で整理ーグローバル人材育成特化型Eラーニング

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）は、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」にて、新規講座「各国の特徴 フィリピン編（最新版）」をリリースしました。

グローバル人材育成特化型＜INSIGHT ACADEMY Eラーニング＞「各国の特徴 フィリピン編（最新版）」とは

海外でビジネスを行ううえで、その国を理解することは非常に重要です。

海外戦略を検討する際に、自社のリソースは容易に整理できても、外部環境についての情報を得るのはハードルが高いのが現状です。

情報収集の困難さを理由に、海外戦略が遅れをとり、ビジネス展開が滞ってしまうのは大変もったいないことです。



本コースでは多くの日系企業が進出し、今やグローバル市場の中でも重要なビジネスの拠点となっている国々について、事業や生活を営む際に、必要と考えられる最低限の外部環境情報を5つの項目（基本情報・政治・ビジネス環境・文化・生活）に分けて解説します。



どんなに立派な海外戦略を立てたとしても、政治・ビジネス環境・文化など、その国が持つ背景・事情を踏まえなければ、役に立たないという可能性もあります。

その国の状況を正しく把握したうえで、その国に適合したビジネス展開を検討していくことがグローバルビジネスの成功確率を高めます。



これまで体系的に整理されていることが少なかった各国の特徴（外部環境）に関して、コンパクトにまとめたコースとなります。

急な人事異動でこれから駐在予定だが、どこからその国を調べればいいかわからない方、既に駐在中だが体系的にその国のことを理解しきれていない方、今後海外進出を検討中の担当者や経営者の方に是非、ご視聴頂きたいコースです。

コース構成

EP1：基本情報

基礎知識 / GDP / 人口 / 民族構成 / 宗教



EP：2 政治

政治の体制 / 政治の特徴



EP：3 ビジネス環境

主要産業 / 貿易 / 外交 / 日系企業 / 地域特性 / 現地企業



EP：4 文化

国民性 / マナー・タブー / 職業観



EP：5 生活

物価 / インターネット環境 / 治安 / 食事

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」 とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

会社概要

