人用スキンケア成分「ライスパワー(R)エキス」の開発元がペット専用米由来発酵成分として初めて生み出した「ライスライフ(R)エキス」を配合。ウェルビーイングブランド「ROCCANIST(R)」誕生

株式会社ＮＩＩＩ

■ ROCCANIST 誕生の概要

株式会社 N I I I（エヌスリー）（所在地：香川県高松市、代表取締役社長：沼田憲孝）は、ウェルビーイングブランド「ROCCANIST（ロッカニスト）」を2026年2月17日（火）より発売開始いたします。

ROCCANISTは、人と動物が本来備え持つ「五感」と「第六感」を通して、自然とともに調和する暮らしを提案するブランドです。製品の核となるのは、ペット専用の米由来発酵成分として初めて開発された「ライスライフエキス」。本成分は、医薬部外品を含む製品に採用実績のある人用高機能スキンケア成分「ライスパワーエキス」の開発元・勇心酒造が、その研究知見を参考に新たに生み出したものです。ROCCANISTは、この成分をペット向けのケア製品に採用した初めてのブランドです。

勇心酒造が開発した米由来発酵成分「ライスライフエキス」を核に、人と動物の感性に寄り添うウェルビーイングブランド

■ ペットを取り巻く環境と、日常ケアへのまなざし

近年、飼育環境の向上や長寿化が進む一方で、年齢を重ねた皮膚や被毛は、紫外線や乾燥、衣類やブラッシングによる摩擦といった外的刺激の影響を受けやすくなっています。肌のカサつきや被毛の質感の変化など、日々の暮らしの中に潜む小さな違和感に目を向け、ペットが本来持つ健やかさを無理なく支えたい。ROCCANISTは、そんな家族を想うまなざしを起点に、日常ケアの新しい在り方を提案します。

■ 素材への信頼と協働経験を、ペットのために

代表の沼田憲孝は、四半世紀以上にわたり人用スキンケア分野に携わり「ライスパワーエキス」配合ブランドの立ち上げから、製品開発・普及に取り組んできました。その歩みの中で大切にしてきたのは、素材への確かな信頼に加え、長く使い続けられることを前提とした設計思想、そして安全性を最優先とする姿勢です。

こうした経験を背景に「人用スキンケアで培った根拠ある素材の価値を、今や家族の一員でもある犬や猫の日常ケアにも届けたい」という想いが生まれました。その構想のもと協議を重ね、機能性素材の研究開発メーカーとして知られる勇心酒造株式会社（所在地：香川県綾歌郡、代表取締役社長：徳山孝仁）との協働が、あらためて実現しました。

開発にあたっては、同社の研究者を中心に、獣医師、トリマー、ブリーダーなどペットケアの現場に携わる専門家の声を取り入れ、さらに多くの愛犬家・愛猫家の協力を得ながら検証と改良を重ねてきました。企画構想から製品化に至るまで、約2年の歳月をかけて「ROCCANIST」の製品はかたちづくられています。

ローンチ全4製品（左から）： 美容沐浴液、デュアルケアシャンプー、グロウバランスミスト、肉球セラムミルク

■ プロフェッショナルな品質と信頼の全成分開示

ROCCANISTの製品は、医薬部外品の人用スキンケア製品も手がける厳格な管理体制のもと、勇心酒造の自社工場にて全て生産されています。大切な家族が毎日使うものだからこそ、全成分表示義務のないペット用スキンケア製品（雑貨カテゴリー）でありながら、あえて全ての配合成分を開示。安心・安全を最優先に、一つひとつの工程に想いを込めた丁寧なものづくりを徹底しています。

■ ペット専用スキンケア成分「ライスライフエキス」とは

勇心酒造独自の醸造発酵技術と最先端の科学を掛け合わせた「日本型バイオ(R)」技術から生まれた「ライスパワーエキス」の研究知見を参考に、新たにペット専用として開発された米由来発酵成分です。国産米100％を原料に、麹菌・酵母・乳酸菌といった自然界の微生物の力を借りて、約90日間かけて発酵・熟成。犬猫の繊細な肌特性に配慮し、性質や役割の異なる3つの成分が、それぞれのケア目的に応じて設計・採用されています。

清らかさを保ち、健やかな皮膚環境を支える「ライスライフ H1D」、皮膚を整え、被毛に自然な艶を与える「ライスライフ H1E」、そして角質層を潤いで満たす「ライスライフ H11」。この三位一体の構成がデリケートなペットの肌を優しく包み込み、皮膚本来の健やかな状態に寄り添います 。

ライスパワーエキスの研究知見を参考に、勇心酒造がペット専用として初めて開発した米由来発酵成分「ライスライフエキス」

■ ROCCANIST の3つのアプローチ

ROCCANISTが低刺激設計にこだわる理由は犬猫の皮膚特性にあります。ペットの皮膚は、人の約3分の1程度の厚みしかなく、皮膚のターンオーバーも約21日と早いため、乾燥や外的刺激の影響を受けやすい繊細な構造をしています 。こうした特性を踏まえ、米由来発酵成分「ライスライフエキス」を核に「整える（Purify）」「育む（Nurture）」「守る（Protect）」という3つのアプローチで、皮膚本来の「調和（Harmony)」を支えます。

（左）ROCCANISTの3つのアプローチ：Purify／Nurture／Protect （右）人と犬猫の皮膚構造の違い（イメージ図）

■ ROCCANISTの6つのフリー設計

毎日のケアに安心して使い続けられるよう、 ROCCANISTは「6つのフリー設計」を採用しています。

1. アルコールフリー：乾燥を招きやすいエタノールを使用せず、うるおいを逃しにくい設計

2. パラベンフリー：防腐剤（パラベン）無添加、繊細な皮膚に寄り添う低刺激設計

3. 無香料：敏感な嗅覚に配慮し、米由来発酵成分そのものの自然な香りを生かした無香料設計

4. 人工着色料不使用：合成着色料は使用せず、成分由来の色合いを活かした設計

5. 無鉱物油：石油由来成分を使わず、米由来の成分特性を生かした設計

6. 動物由来成分フリー：自然との共生を目指した、ヴィーガンフレンドリーな設計

※ 全製品において、猫への影響が懸念される精油（エッセンシャルオイル）も使用しておりません。

ローンチ製品ラインアップ（犬猫用）

ROCCANIST Launch Collection

１. 美容沐浴液｜BEAUTY BATH ESSENCE

米由来発酵成分

ライスライフ H1D 配合 ー 清らかに、守る

内容量：600mL ｜価格：4,620円（税込）

“保湿浴“という新しいケアアイテム。

お湯に溶かして浸かるだけで、皮膚を清浄に保ちながらうるおいのベールで包み込む、摩擦レスなケア。洗い流しが不要なため、保湿成分が肌に留まりやすくシャンプーが苦手なペットやデリケートな肌の子にもお使いいただけます。

ROCCANIST 美容沐浴液

2. デュアルケアシャンプー | DUAL CARE SHAMPOO

米由来発酵成分

ライスライフ H1E 配合 - 美しく、整える

内容量：300mL ｜価格：4,620円（税込）

濃密な泡が汚れや余分な皮脂を穏やかに洗い流し、コンディショニングも同時にかなえるデュアルケア設計。土台となる皮膚を健やかに整えることで、被毛に自然なハリ・コシと上品なつやを纏わせます。

3．グロウバランスミスト | GLOW BALANCE MIST

ROCCANIST デュアルケアシャンプー

米由来発酵成分

ライスライフ H11 配合 - すこやかに、育む

内容量：60mL ｜価格：6,600円（税込）

乾燥や紫外線、ブラッシング時の摩擦や静電気といった外的刺激から、肌のうるおいを守る高保湿ミスト。角質層のすみずみまでうるおいで満たし、被毛にも自然なハリ・コシと美しいつやを与えます。

ROCCANIST グロウバランスミスト

4．肉球セラムミルク | PAW CARE SERUM MILK

米由来発酵成分

ライスライフ H11 配合 - すこやかに、育む

内容量：30mL ｜価格： 4,950円（税込）

アスファルトの熱や乾燥、摩擦など、過酷な環境にさらされる肉球をやさしくいたわるセラムミルク。ベタつかずに素早くなじむ美容液のようなテクスチャーで、肌をうるおいで包み込み、歩行時のグリップ力も損ねにくい設計です。

ROCCANIST 肉球セラムミルク

■ ROCCANISTという名前に込めた想い

ROCCANISTは、人と動物が生まれながらに持つ「五感」に、本能や直感、気配といった「第六感（ROCCAN）」を重ね合わせた言葉です。言葉を持たないパートナーの微かな変化を、感性で感じ取ること。その感覚を大切にしながら、日々のケアを心地よい時間へと編み直していきたい。その想いと姿勢を、ブランド名に込めました。

この想いは、ロゴの造形にも反映されています。ブランドの象徴でもある六角形の連なりは、第六感を通じて人とペット、そして自然が穏やかに響き合う「調和」を象徴しています。私たちはこの在り方を、“WELLBEING THROUGH THE SIX SENSES”という言葉で表現しています。

ROCCANIST ロゴ（六角形＝調和、黄色の配色＝太陽と月を象徴）

■ 自然の巡りと共生する「ROCCANIST」の世界観・哲学

ROCCANISTが2月17日をローンチ日に選んだのは、二十四節気の「雨水（うすい）」を目前に控え、雪が雨に変わり、大地に静かな恵みが降り注ぎ始める「再生」の節目だからです。農耕においても、土がうるおい、新たな米作りに向けた準備が始まる頃。米の恵みを中心に据えるブランドとして、この新たな始まりの時期を選びました。

また2月17日は、太陰太陽暦における旧正月にあたり、新月を迎える節目の日でもあります。月の満ち欠けを基準としてきた暦において、新月は新たな巡りと始まりを象徴します。

森に降る雨が、木々を伝って大地へと深く浸透し、やがて里を潤し、黄金色の稲穂を育む。そのお米から生み出された「ライスライフエキス」が、私たちの大切な家族の肌をやさしく整える。この自然界の循環こそが、ROCCANISTの核となる世界観です。

月が太陽の光を受けて輝くように、人もペットも、そして目に見えない微生物さえも、互いに影響し合いながら共生しています。そんな美しい調和のあり方を、私たちは大切に守り続けていきたいと願っています。

■ 販売・パートナーシップについて

2026年2月17日（火）より、「ROCCANIST 公式オンラインストア」を正式にオープンいたします。あわせて、国内外の専門施設の皆様との連携を深め、卸展開および協働を順次進めてまいります。お取り扱い・協働に関するご相談は、下記までお問い合わせください。皆様と共に、人とペットの豊かな未来を紡いでいけることを目指しています。

【主な提携・展開先分野】

- ペットケア・グルーミング分野- 宿泊・ホスピタリティ分野- アウトドア・アクティビティ分野- 教育・コミュニティ分野- リテール・流通分野- 医療・ケア分野

※上記分野に限らず、人とペットのウェルビーイングに関連する多様な施設との連携も視野に入れています。

【お問い合わせ・お取り扱いのご相談】

株式会社 N I I I（エヌスリー）担当：平井

Email : info@roccanist.com

または、公式サイト内のお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

https://roccanist.com/pages/contact

■ 会社概要

Nurtured by Nature for New Tomorrow - 自然に寄り添い、未来を紡ぐ

私たちの原点は、地球で遊ぶ（Playing on Earth）という自由でしなやかな感性。

自然と共に自由に感じ、学び、創造することが、私たちの発想と行動の源です。

この N I I I Way（Motto）と共に人とペットと自然が調和し、響き合う未来を紡いでまいります。

・ 会社名： 株式会社 N I I I（エヌスリー）

・ 代表者： 代表取締役社長 沼田憲孝

・ 事業概要：ウェルビーイング関連製品の企画開発・販売・マーケティング

・ 所在地： 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟4階

・ 公式サイト： https://www.roccanist.com

・ 公式Instagram：@roccanist_official

・ 公式X： @roccanist

※ ROCCANISTは株式会社 N I I I の商標です。

※ ライスパワー、ライスライフ、日本型バイオは勇心酒造株式会社の商標です。