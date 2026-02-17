「いちごフェアは、物語からつくる」大阪ローカルカフェ『ぱんのいえ』ミニ絵本付きアフタヌーンティー含むスイーツ5種を3月4日より発売

株式会社ぱんのいえぱんのいえ近鉄八尾カフェ店季節限定いちごフェア商品、いちごのアフタヌーン、いちごパフェ、いちごの森

「美味しい焼き立てパンをふくよかな香りとともに提供する」を理念に掲げる株式会社ぱんのいえ（本社：大阪府柏原市、代表：舩田 洋史）は、パン屋、カフェを合わせて8店舗経営する大阪のローカルチェーン。2026年3月4日（水）より、ぱんのいえ近鉄八尾カフェ店にて、あまずっぱいいちごを贅沢に使用した季節限定「いちごフェア」を開催いたします。本フェアの目玉となるのが、ぱんのいえ公式キャラクター「ぱんとくん」が主役の、物語付きアフタヌーンティー。その他、いちごパフェなど、全5種類のいちごデザートをご用意しました。

本フェアの“3つの新しさ”

【１】公式キャラクター「ぱんとくん」が主役の、物語付きアフタヌーンティー

8ページのミニ絵本が付属する、初の試み。三段スタンドの内容と物語がリンクし、“読む・見る・食べる”がひとつにつながる体験を提供します。

【２】 いちごフェアなのに、すべて自家製。ベーカリーカフェならではの構成

スイーツはもちろん、ミニクロワッサンやバゲット、ケークサレまで自家製。ベーカリーカフェだからこそ実現できた、甘いだけで終わらない構成です。

【３】 地元の青果店と一緒に選ぶ「その日一番おいしいいちご」

品種は固定せず、「あまおう」「古都華（ことか）」などからその日の状態を見極めて使用。ローカルチェーンならではの素材選びが強みです。

ぱんのいえ公式キャラクター「ぱんとくん」

ぱんのいえ近鉄八尾カフェ店で2025年7月に実施したメロンフェアから始まり、フルーツに特化したデザートフェアも第7弾が開催決定！第7弾のフルーツは、春らしい華やかさと甘酸っぱさが魅力のいちごです。

使用するいちごは品種を固定せず、地元の青果店と日々相談を重ね、その日一番状態の良いいちごを選定しています。

使用するいちごは「あかい・まるい・おおきい・うまい」で有名な「あまおう」や、ぱんのいえからほど近い奈良県が産地の希少いちごで上品な甘さと香りを持つ「古都華（ことか）」など。

その日の気温や熟度、酸味と甘み--そんな微妙な違いを見極めるため、仕入れの段階からプロの目と意見を取り入れているからこそ「今日いちばんおいしい」と自信をもって提供できるいちごだけを使用しています。

地元のローカルチェーンだからこそできる、小回りのきく素材選びでパフェやアフタヌーンティー、サンドに最適な使い方を考え、「いちごそのもののおいしさが主役になる」フェアを目指しています。

見た目や流行だけではなく、「今日食べて、いちばんおいしいかどうか」。地元のローカルチェーンとして45年以上続くぱんのいえと、地元の青果店との信頼関係から生まれたいちごフェアを、ぜひご体感ください。

いちごフェア商品

■いちごを１パック以上使用した「ぱんとくんのいちごアフタヌーン」（ミニ絵本付き）

上段：いちごのパブロヴァ ぱんとくんクッキー付き

中段：いちごとピスタチオのパウンドケーキ、いちごのチーズケーキ、いちご大福、いちごのクロワッサンサンド

下段：いちごバターバゲット、自家製ケークサレ、ポテト

※公式キャラクター「ぱんとくん」の物語を楽しめる8ページのミニ絵本が付属します

本体価格：4000円／1個

イートイン 4400円

中段のいちごとピスタチオのパウンドケーキ、下段の自家製ケークサレは近鉄八尾カフェ店レジ横にてテイクアウト実施！

おうちでもお楽しみいただけます

※「ぱんとくんのいちごアフタヌーンティー」は予約優先です。ご希望の方は2日前までに店頭またはお電話にてご予約ください。

お茶会をゆっくり楽しめるうれしい特典

本アフタヌーンティーには、ドリンクを2杯まで＋200円（税込220円）でお付けいただけます。(カフェラテの場合は＋250円(税込275円))

ゆっくりとお茶の時間を楽しんでいただきたいという想いから、「ぱんとくんといちごのアフタヌーンティー」をご注文いただくと、お席は最大3時間ご利用可能。3杯目以降はおかわり価格または通常価格にてご注文いただけます。

また、「ドリンク2杯まで＋200円」の特典はアフタヌーンティー1セットにつきお一人様限りの適用となります。

アフタヌーンティー自体はシェアしてお楽しみいただけますが、ドリンク特典のシェアはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。シェアされる場合は、お一人様につきワンオーダーのご注文をお願いしております。

ぱんとくんの物語とともに、時間を気にせず、ゆっくりと春のひとときをお過ごしください。

ぱんとくんのいちごアフタヌーン 上段ぱんとくんのいちごアフタヌーン 中段ぱんとくんのいちごアフタヌーン 下段■大きなサクサクメレンゲの「いちごのパブロヴァ」

大きなサクサクメレンゲにいちごソース

生クリームといちごトッピング

本体価格：2000円

イートイン 2200円

いちごのパブロヴァ■パフェ１番人気「いちごパフェ」

ぷるぷるパンナコッタに生クリームとスポンジ、バニラアイスにいちごソースと完熟いちごの美味しさが決め手！

本体価格：1200円

イートイン 1320円

いちごパフェ■いちご10粒を贅沢使用「いちごの森」

人気のいちごパフェを、さらにいちご尽くしに進化。

あまずっぱいいちごを余すことなく楽しめる、いちご好きのための一品です。

本体価格：2000円

イートイン 2200円

いちごの森■自家製食パン使用「いちごサンド」

ベーカリーカフェならではのふわふわ食パンを使用し、軽くて甘い生クリームとあまずっぱいいちごをサンド！

本体価格：1200円

イートイン 1320円

春になると、カフェやホテルでたくさんの「いちごフェア」が並びます。華やかで、かわいくて、おいしい。だからこそぱんのいえが目指したのは、ここでしか味わえない、ここでしか楽しめないいちごフェアでした。

その答えとしてたどり着いたのが、すべて自家製にこだわった公式キャラクター「ぱんとくん」が主役の物語付きアフタヌーンティーです。

物語は、ぱんとくんのもとに届いた「いちごの香りがする招待状」から始まります。

絵本とアフタヌーンティーは同じ順番で進み、一番上の段には、ぱんとくんクッキーがちょこんと乗ったいちごのパブロヴァが登場します。

見た瞬間に思わず笑顔になる、「いちごとぱんとくんが主役」のアフタヌーンティーならではの演出です。

『ぱんとくんのいちごアフタヌーンティー』は、ただスイーツを並べたセットではなく、ベーカリーカフェだからこそアフタヌーンティーのスイーツ、パン、ミニクロワッサンまですべて自家製、オリジナルストーリーが付属する8ページのミニ絵本、現実と物語がリンクする構成“読む → 見る → 食べる”がひとつにつながる、ぱんのいえだけの体験型アフタヌーンティーです。

アフタヌーンティーに付属するミニ絵本の表紙

ぱんのいえのいちごフェアの形はパン屋として、カフェとして、そして地域に根ざしたローカルチェーンとして「ただ流行っているから」「いちごの季節だから」ではなく、“どうすれば来てくださる方の記憶に残るか”を考え続け結果生まれたものです。

いちごの香りに誘われて始まる、ぱんとくんのお茶会。写真を撮って楽しい、読んで楽しい、食べておいしい。そして帰ったあとも、ふと思い出してもらえる--そんな体験を目指しています。たくさんのいちごフェアが並ぶ春だからこそ、ぱんのいえでしか味わえない、“物語のあるいちご時間”をお楽しみください。

これまでの商品例と今後の展望

当社は「おいしいパンを」「お客様が欲しいときに」「焼き立てで」をモットーに、1979年に創業しました。最初は小さな1店舗で始まったぱんのいえもパンが国民食になる時代の流れとともにお客様に育てていただき現在ではパン屋を6店舗、併設するカフェを2店舗営業する会社となりました。

会社が少しずつ大きくなっても変わらずに地域密着を軸にしてきたからこそお客様に愛していただけるパン屋に成長させていただきました。

今後もより「焼き立て」「揚げたて」「つくりたて」の“三たて”にこだわったぱんのいえ自信のパンを皆様にお届けするために、 スタッフの成長と生活の向上を理念とし地域の人々に楽しんでもらえる店作りに努めてまいります。

ぱんのいえ製造 窯前ぱんのいえ製造ぱんのいえ製造 成形

これまでに開発した商品例

・ぱんのいえ一番人気「しおぱん」

・定番食パン「和」

ぱんのいえHP商品紹介ページ(https://pannoie.jp/)

最新情報

ぱんのいえ近鉄八尾カフェ店

大阪府八尾市にあるぱんのいえ近鉄八尾カフェ店は、近鉄八尾駅中央改札口を出て南に徒歩30秒のところにあるぱんのいえ近鉄八尾店の2階にあるベーカリーカフェ。

サンドイッチや焼き立てパン等ベーカリーカフェならではのこだわりモーニングや平日限定のトーストモーニング等パン商品が自慢の一方で、パスタランチにストウブ鍋使用のシチューのメニューも大変ご好評いただいております。

またパティシエがつくるとろとろプリンや生ケーキ、差し入れやプレゼントにも喜ばれる焼き菓子等テイクアウト商品も充実しており、開業当時から力を入れているアフタヌーンティー等店舗限定のメニューも多数ご用意しております。

近鉄八尾カフェ詳細情報

ぱんのいえ近鉄八尾カフェ店

〒581-0004 大阪府八尾市東本町3-6-28 2階

テーブル席、カウンター席 有

TEL:072-990-3750

営業時間:7：00～18：00（カフェラストオーダー17：00）

カフェモーニング箱入り自家製焼き菓子近鉄八尾カフェ店内株式会社ぱんのいえ

【会社概要】社名：株式会社ぱんのいえ

本社所在地：大阪府柏原市清州1丁目1-4

代表取締役：舩田洋史

事業内容：パン販売カフェ営業

設立：1979年

HP：https://pannoie.jp/