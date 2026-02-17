フランスMÉTAPHORES（メタフォール）発表の新作コレクション『BELLE ÉTOILE（ベル エトワール）』13デザイン85点 2月17日より発売開始

空と大地を結び宇宙への想像力が導く、新しい静けさを表現したインテリアファブリックス壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、素材とテクスチャーへの揺るぎないこだわりを貫き続けるフランス METAPHORES（メタフォール）のインテリアファブリックス新作コレクションを2月17日より発売開始いたします。











今回の新作コレクション『BELLE ÉTOILE（ベル エトワール）』（全13デザイン・85点）は、宇宙探査やネオ・フューチャリズム、タペストリーの再解釈を着想源に、永続性と儚さが共存する世界観を描いています。“上空から見た空” と“空から見た大地” という二つの視点を軸に、雲海やオーロラ、磁気嵐、小惑星の塵など、刻々と変化する天空の情景を表現しました。一部に屋内外対応のファブリックスを含み、天空のスケール感を想起させる詩的で広がりのある構成がコレクション全体に貫かれています。本コレクションは、トミタトーキョーおよび大阪ショールームにてご覧いただけます。

Photo : MÉTAPHORES 2026 ©Gaelleleboulicaut









































▲写真左：SUPERNOVA（スーパーノヴァ）全2色 \52,360/m 生地巾155cmNASA のユニフォームや人工衛星の反射外装に着想を得た本作は、液体金属のような上品な光沢が特徴です。曲面に沿って光がやさしくやわらかく反射し、視点で陰影が美しく移ろい、空間に静かな落ち着きと穏やかな輝きをもたらします。 https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/belle%20%C3%89toile/16173 写真中央：GALAXIE（ギャラクシー）\69,300/m 生地巾140cmコレクションを象徴する多色のゴブラン織は、1950年代ジャン・リュルサのモダン・タペストリー理念を継承し、現代インテリアへ再構築したファブリックスです。重層的な青に天体と星座が浮かび、空間の軸となる存在です。https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/belle%20%C3%89toile/16167写真右：MURMURATION（マーマレーション）インドア・アウトドアファブリックス 下記詳細左：MURMURATION（マーマレーション）屋内外対応 リバーシブル全5色 \53,790/m 生地巾157cmこのジャカードは、生地巾いっぱいに渡り鳥の群れが空を舞い踊り、渦まく動きを描いています。屋内外対応のリバーシブル仕様で、明度の異なる二つの表情が楽しめます。https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/belle%20%C3%89toile/16169Photo : MÉTAPHORES 2026 ©Gaelleleboulicaut右：ATMOS（アトモス）全4色 \53,790/m 生地巾142cm空撮写真を思わせる俯瞰の視点から、光と時間の移ろいを捉えた立体的なジャカードです。糸の重なりが奥行きを生み、建築的で静かな佇まいを空間にもたらします。https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/belle%20%C3%89toile/16163Photo : MÉTAPHORES 2026 ©Gaelleleboulicaut左：POLAR（ポーラー）全10色 \60,390/m 生地巾145cmオーロラの揺らめく色彩を、伝統的なヘリンボーンの構造に重ねたジャカードです。秩序ある織の中で色彩が静かに波打ち、宙に留まるエネルギーの気配を感じさせます。https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/belle%20%C3%89toile/16171※シアーカーテン：JUNO 全3色 \29,590/m生地巾320cmhttps://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/belle%20%C3%89toile/16168Photo : MÉTAPHORES 2026 ©Gaelleleboulicaut右：APOLLO（アポロ）全6色 \67,980/m 生地巾144cm宇宙開発黎明期のカプセルや断熱素材に着想を得た椅子張りのファブリックスです。構造的な織組織にコットンの柔らかさを重ね、マットと控えめな光沢が視線に応じて表情を変え、空間に落ち着きのある存在感をもたらします。https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/belle%20%C3%89toile/0000016153Photo : MÉTAPHORES 2026 ©Gaelleleboulicaut

表示価格は2026年2月現在税込価格となります。





























【ショールームのご案内】 【ショールームのご案内】







日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。



https://www.tominet.co.jp/showroom/



【営業について】



営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制



ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500



大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481



ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom



定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始



























https://space-infinity.jp/tomita/



株式会社トミタについて



1923年( 大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。



「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。



現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。



取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。



https://www.tominet.co.jp/about



株式会社トミタ



東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022



TEL ： 03-5798-0081(代) FAX ： 03-5798-7488



事業所 ： 東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター



ショールーム ： tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム



https://www.tominet.co.jp/

本件に関するお問合わせ先株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・BTEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp関連リンクトミタ METAPHOREShttps://www.tominet.co.jp/world-fabrics/metaphores/インスタグラム @tomita_tokyohttps://www.instagram.com/tomita_tokyo/トミタ バ―チャルショールームhttps://space-infinity.jp/tomita/