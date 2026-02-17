「ちいかわ焼き」東海エリア・愛知に初出店！ちいかわ焼き名古屋PARCO店が3月17日（火）グランドオープン!

株式会社くりこ

株式会社くりこ（神奈川県横浜市、代表取締役社長：磯貝 幸太）は、株式会社スパイラルキュート（東京都中央区、代表取締役社長：川上 洋一）の協力のもと、1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」、2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」に続き3号店となる、「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」（愛知県名古屋市中区栄3-29-1西館B1階） （8.11坪26.81平方メートル ）常設店舗を 2026年 3月17日（火）にグランドオープンいたします。

■「ちいかわ焼き」公式サイト ：https://www.chiikawa-yaki.com/

■「ちいかわ焼き」オンラインショップ：https://chiikawa-yaki.shop/

■ 「ちいかわ焼き」公式X： https://x.com/chiikawayaki

「ちいかわ焼き」のお店

2025年4月7日に「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が横浜みなとみらいにオープン。

2025年11月25日に2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」千葉・幕張にオープン。このたび、3号店目となる「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」が2026年3月17日に愛知・名古屋にオープンいたします。

「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」のお店です。

店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインです。

ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが皆様をお出迎えします。

その他、ちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数展開いたします。

【NEW】名古屋PARCO店限定 新しいお味の「ちいかわ焼き」が登場！

「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」のオープンを記念しまして、名古屋PARCO店限定で3月17日(火)より新しいお味のちいかわ焼きが登場します！

＊ちいかわ（いちご）・・・甘酸っぱい果肉入りのとちおとめクリームにミルクを入れてマイルドに仕上げました。

＊ハチワレ（あずきバター）・・・大粒小豆のあんこに、北海道産バターを入れて仕上げました。ふんわりと広がるバターの香りとコク！

＊うさぎ（チーズ）・・・フランス原産のカマンベールチーズパウダーを使用した、ほんのり塩味でコクのあるクリームです！

■ちいかわ焼きメニュー（ちいかわ焼き名古屋PARCO店）

※おひとり様 最大6個までのお買い上げとなります。（最大3個セット×2、又は6個セット×1）

【NEW】名古屋PARCO店OPENを記念して新しいオリジナルグッズが登場！

- 【Aセット（3個）】1,050円（税込）ちいかわ（小倉あん）/ハチワレ（クリーム）/うさぎ（チョコ）- 【Bセット（3個）】1,050円（税込）ちいかわ（いちご）/ハチワレ（あずきバター）/うさぎ（チーズ）【Aセット/Bセット（3個）】- 【Cセット（6個）】2,100円（税込）ちいかわ（小倉あん）/ハチワレ（クリーム）/うさぎ（チョコ）ちいかわ（いちご）/ハチワレ（あずきバター）/うさぎ（チーズ）【Cセット（6個）】ちいかわ（小倉あん）ハチワレ（クリーム）うさぎ（チョコレート）NEW ちいかわ（いちご）NEW ハチワレ（あずきバター）NEW うさぎ（チーズ）

「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」のオープンを記念しまして、3月17日(火)から新しいオリジナルグッズがちいかわ焼き店全店に登場いたします！ちいかわ焼き店でしか購入出来ないオリジナルグッズです。

■グッズ

※おひとり様 各1点ずつのお買い上げとなります。

- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなマスコット】各1,870円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット 】各770円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー 】各770円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）- NEW【ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 】各330円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）（ロゴ）（のれん）- NEW【ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ】各1,760円（税込）- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着】各1,320円（税込）

- NEW【ちいかわ焼き ミニのぼり】各1,320円（税込）

ちいかわ焼きオンラインショップでも販売中

また、2025年7月17日からオンラインショップでも「ちいかわ焼き」の販売を開始しました。ぜひ、ご利用くださいませ。

オンラインショップ：https://chiikawa-yaki.shop/

※オンラインショップは、ちいかわ焼きのみの販売となります。グッズの販売はございません。

「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くXの漫画作品。



いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの

個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、

楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。



グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。



また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

■ちいかわ公式X(@ngnchiikawa)： https://x.com/ngnchiikawa

■ちいかわインフォ： https://chiikawa-info.jp

＜店舗概要＞

【店舗名】 ：「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」

【オープン】 ：2026年 3月17日（火）

【所在地】 ：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館B1F

【営業時間】 ：10:00-20:00

【年間休日】 ：不定休

◇予約方法：2026年3月3日（火）午前10:00 WEB入店抽選予約受付スタート

※入店には事前予約が必要です。当予約は入店をお約束するものであり、ご希望の商品を必ず購入できるものではございません。

