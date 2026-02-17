参加者2.8万人超、全国の児童館が「要配慮者」を包摂した地域防災拠点のモデルに
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター（所在地：東京都千代田区、代表：大島誠）は、損害保険ジャパン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石川耕治）の支援を受け、全国の児童館を拠点とした地域防災力向上を目指す「つながる防災プロジェクト」を実施しています。
この度、2024-2025（第4期）の活動完了に伴い、2026年2月に完了報告会を開催しました。本プロジェクトは、児童館が地域のハブとなり、高齢者、障害者、外国人などの「要配慮者」を包摂した防災・減災活動に助成を行うものです。本プロジェクトに参加した児童館の実践報告を通して、児童館だからこそできる、地域の多様な担い手とのつながり方や、さまざまな要配慮者とのつながり方、地域住民が災害に対する自助・共助を自分事にするためのしくみづくりを、広く共有する機会として実施しました。
■「つながる防災プロジェクト」実施背景と成果
児童館は、子どもだけでなく多世代が交流する地域の拠点です。本プロジェクトでは、その特性を活かし、災害時に支援が必要な方（要配慮者）と共に平時から防災活動を行うことで、地域のレジリエンス（回復力）を高めることを目的としています。
2022年の開始からこれまでに、のべ45館が参加し、246回のプログラムを実施。合計28,042人の地域住民が参加する大規模な取り組みへと成長しました。
■2024-2025（第4期）完了報告会 開催概要
第4期は、取り組み段階に応じた2つのコース（「はじめてコース」「ふかめるコース」）を設け、それぞれのフェーズで得られた知見を共有しました。
１．はじめてコース報告会：「つながり」と児童館の可能性
防災への取り組みを新たに始めた児童館が、「地域リソースとの協働」や「要配慮者への理解促進イベント」の事例を報告しました。
- 日時：2026年2月5日（木）オンライン開催
- 主な内容：パネルディスカッション形式にて、児童館だからこそできる、地域の多様な担い手とのつながり方を共有。
- 登壇館：住吉児童館（徳島県）、桂徳児童館（京都府）、小牧児童館（愛知県）、朝日児童センター（福井県）
２．ふかめるコース報告会：地域連携の深化と提言
継続的に取り組んでいる児童館が、イベント実施にとどまらず「地区防災計画の策定」や「行政への提言」「福祉避難所開設訓練」など、より実践的な活動事例を報告しました。
- 日時：2026年2月9日（月）ハイブリッド開催（対面＋オンライン）
- 主な内容：実践報告に加え、培った経験を深掘りするワークセッションを実施。「地域の多様な主体との連携」をどう深めるかについて議論しました。
- 登壇館：八本松児童館（宮城県）、川岡東児童館（京都府）、森の子児童センター（沖縄県）、中筋児童館（兵庫県）、鴨島児童館（徳島県）
■これまでの実績（2022年10月～2025年9月累計）- 参加児童館数：のべ45館
- 実施プログラム数：246回
- 総参加者数：28,042人
また、つながる防災プロジェクトに参加した児童館が、総務省消防庁が主催する「防災まちづくり大賞」で、以下の各賞を受賞されています。
●第29回防災まちづくり大賞 日本防火・防災協会長賞
2022‐2023（第1期）・2024‐2025（第4期）に参加
森の子児童センター（運営：一般社団法人まちづくりうらそえ）
●第30回防災まちづくり大賞 消防庁長官賞
2022‐2023（第1期）・2023‐2024（第3期）に参加
燕市児童研修館こどもの森
■今後の展開
現在、2025‐2026（第5期）のプログラムが進行中であり、新たに12の児童館が活動を開始しています。日本NPOセンターと損害保険ジャパンは、今後も児童館を通じた「要配慮者を包摂した防災・減災」のモデルを全国へ広げ、災害に強い地域づくりに貢献してまいります。
※各児童館の詳細な取り組み事例は、プロジェクト公式サイトにて公開しています。
URL：https://tsunagaru-bousai-pj.net/
【参考資料】2024‐2025（第4期）実施児童館 一覧
●はじめてコース（12館）
・立山町防災児童館複合施設 アカリエ（富山県/立山町）
・朝日児童センター（福井県/越前町）
・中名田児童館（福井県/小浜市）
・宇福寺児童館（愛知県/北名古屋市）
・今熊野児童館（京都府/京都市東山区）
・小牧児童館（愛知県/小牧市）
・桂徳児童館（京都府/京都市西京区）
・修学院児童館（京都府/京都市左京区）
・住吉児童館（徳島県/藍住町）
・徳力児童館（福岡県/北九州市）
・まちなと児童センター（沖縄県/浦添市）
・宮城っ子児童センター（沖縄県/浦添市）
●ふかめるコース（5館）
・八本松児童館（宮城県/仙台市）
・中筋児童館（兵庫県/宝塚市）
・鴨島児童館（徳島県/吉野川市）
・川岡東児童館（京都府/京都市左京区）
・森の子児童センター（沖縄県/浦添市）
【本件に関するお問い合わせ】
認定特定非営利活動法人日本NPOセンター（担当：千代木）
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル245
Tel: 03-3510-0855 / Mail: tsunagaru-bousai@jnpoc.ne.jp
URL: https://www.jnpoc.ne.jp/