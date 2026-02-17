【導入事例】国内最大級の社労士事務所「SATO社会保険労務士法人」、導入半年で「対応漏れゼロ」を実現。

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation（リレーション）』を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、国内最大規模のSATO社会保険労務士法人（本社：北海道札幌市、代表社員：関根 章、羽毛田 守）における『Re:lation』導入事例を公開したことをお知らせいたします。

導入後、1日最大100件にのぼるメール対応の「対応漏れゼロ」を達成し、管理者、実務担当者の業務負担軽減を実現しました。

◆導入の背景

アナログ管理の脱却と「8営業時間以内の返信」の厳守

企業の社会保険・労務管理のアウトソーシングを幅広く請け負う同社では、1日最大100件ほど届くメールへの対応が大きな課題となっていました。

従来はOutlookの共有アドレスを使用していましたが、誰が対応すべきかが曖昧になり、返信漏れや遅延が慢性化。また、メールを一度すべて印刷して担当者に物理的に振り分けるアナログな管理を行っていました。クライアントとの「8営業時間内の返信」という厳格な契約ルールを遵守するため、管理者が毎日夕方に1時間以上かけて目視で受信時間をチェックしており、精神的・時間的コストが限界に達していました。

◆選定の決め手

対応遅延を防ぐ「アラート機能」と、直感的な操作性

複数のツールを検討する中で、同社が最も高く評価したのは、ITスキルの習熟度を問わず誰でも操作できる「直感的なUI」でした。特に、返信期限が迫った案件の背景色が赤く変化し、チーム全体に注意を促す「アラート機能」の分かりやすさが、迅速なレスポンスを最優先に掲げる同チームのニーズに合致しました。教育コストを抑えてスムーズに現場へ浸透させられる点、そして確実なレスポンス管理によってクライアントの信頼をより強固にできることが、導入の決定打となりました。

◆導入による効果

『Re:lation』の導入から1～2か月で運用がスムーズに進み、半年後には同社では劇的な業務改善が実現しました。

１.対応漏れ・遅延の解消

受信から6時間を経過した案件をアラートで強調表示する設定により、優先順位が可視化され、返信遅延がゼロになりました。

２.管理者負担の大幅軽減

毎日1時間以上要していた対応漏れ確認のメールチェックが、終業前のわずか10分に短縮。「未対応」ボックスを一目で確認するだけのシンプルな運用に変わりました。

３.チームの生産性向上

テンプレートやフレーズ機能の活用で、メール作成時間を大幅に削減。また、「保留」ステータスの活用により、行政への確認が必要な案件や1週間後に返信する案件の失念も防いでいます。

４.チームワークの活性化と環境改善

メールを印刷して配布・管理する運用を廃止したことで、ペーパーレス化とスマートなオフィス環境を実現しました。また、進捗状況がリアルタイムに可視化されたことで、対応が遅れている案件に対してチーム内で自然とフォローし合える体制が構築されました。「この案件は大丈夫？」といった前向きな声かけがスムーズに行えるようになり、組織全体の連携力が強化されています。

◆今後の展望

同社は、今回の大阪拠点での成功をモデルケースとし、同様の課題を抱える他拠点への展開を検討しています。今後は『Re:lation』のAI機能をさらに活用し、文面作成の自動化などを進めることで、定型業務の多くをAIがサポートする高度な効率化を目指します。これにより、対応漏れの徹底排除はもちろん、クライアントへの付加価値提供に注力できる環境を整備。国内最大級の社労士法人として、よりスピーディーで高品質なクライアント対応を実現していく方針です。

事例記事はこちら：https://ingage.jp/relation/testimonials/sato-group/

◆『Re:lation』について

『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、FAQなどあらゆるコミュニケーションを一元管理し、資産化し、AIを用いて効率的な対応をチームで行う「コムアセット」を実現するサービスです。これにより、担当者しか知り得なかった情報の属人化を防ぎ、組織全体の対応力を底上げするとともに、少ないリソースで効率的な運用による省人化を実現します。

『Re:lation』は、幅広い業種・業界で使われ、リリースから12年で導入社数は6,000社（※1）を超えました。使いやすさを追求したデザインは高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しています。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp

（※1） トライアル利用を含みます。

■SATO社会保険労務士法人について

全国の大手企業を中心に、雇用保険や労災保険、健康保険や厚生年金保険といった社会・労働保険業務を一括して行うBPO事業を展開しています。札幌を本拠地とし、東京・大阪など全国6ヶ所に拠点を置いています。937名の社員が在籍し、国内最大規模の社会保険労務士事務所として、5,600社を超えるクライアント企業をサポートしています。

所在地：北海道札幌市東区北五条東8丁目1‐33

代表者：代表社員 関根 章、羽毛田 守

コーポレートサイト：https://www.sato-group-sr.jp/

■株式会社インゲージについて

所在地： 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者： 代表取締役社長 和田 哲也

事業内容： コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

