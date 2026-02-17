A-wave株式会社、Series Bで5.4億円の資金調達を完了

A-wave株式会社

A-wave株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：桝田浩禎、以下「A-wave」）は、このたび、MedVenture Partners株式会社・かんぽNEXTパートナーズ株式会社・大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社・三菱UFJキャピタル株式会社・株式会社ディープコア・池田泉州キャピタル株式会社がそれぞれ管理運営する投資事業有限責任組合、グローバル・ブレイン株式会社が運営する株式会社島津製作所のCVCファンド、および株式会社ギガ・システムを引受先として総額5.4億円の第三者割当増資を完了しました。

これまでA-waveは、世界的に増加を続ける心不全患者を取り巻く医療・在宅療養の課題に着目し、専門医の診断技術に基づいた在宅モニタリングシステムの開発に取り組んできました。

心不全は塩分の取りすぎや過労を契機に悪化をしてしまうため、患者の状態を継続的に把握するための医療体制や技術の整備が重要な課題となっています。当社は、こうした課題に向き合う技術の確立を目指しています。

今回の資金調達により、現在開発中の医療機器について検証的な治験を日本全国の医療機関と連携しながら実施し、得られた知見をもとに将来的な実用化に向けた取り組みを進めていく予定です。今後も関連学会並びに医療機関との連携を着実に進め、「心不全患者に寄り添えるデジタル医療技術」を提供する体制を整えてまいります。

A-wave株式会社 代表取締役社長 桝田浩禎のコメント

カテーテル治療に代表されるように、現代の医学は目覚ましい早さで進歩しました。これにより、心筋梗塞・弁膜症・不整脈の治療成績は向上し、患者さんは長期にわたり生活できるようになりました。しかしながら、この進歩の先に「心臓へのダメージが残った状態で生活する慢性心不全患者さんの増加」という問題が待っていました。慢性心不全患者さんは、症状の再燃・再入院を繰り返しながら最期の時を迎えます。この道からどう脱却するかは世界的な課題とされていますが、十分に有効な解決策は未だ確立されていません。

当社はこうした背景を踏まえて医療機器の開発を進め、この度、治験の実施段階に至りました。今回の資金調達を契機に、引き続き検証と改善を重ねながら、日本そして世界の心不全患者さんに貢献できるよう、チーム一丸となって前進してまいります。

会社概要

会社名：A-wave株式会社

設立：2023年5月

資本金：8500万円

所在地：大阪府大阪市北区角田町8番47号

代表者：代表取締役社長 桝田浩禎

お問い合わせ先

A-wave株式会社

電話：06-7166-9910

ウェブサイト：https://awave.co.jp