Cath Kidstonから、春のお出かけを彩るミモザシリーズが新登場

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」より、春のお出かけに彩りを添える、ミモザモチーフの新シリーズを発売しました。

イエローカラーが印象的なミモザを、キャス キッドソンらしいヴィンテージ感とフェミニンなディテールで表現した、今季限定のコレクションです。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/archives/37613

■商品一覧

プリントハンカチーフ

価格（税込）：\1,100 1柄3配色 約50cm×50cm

イエローが目を惹くミモザ柄を、しゃっきりとした風合いのコットン生地にプリントしたハンカチーフ。

どこか懐かしさを感じさせるヴィンテージタッチのミモザに、キャス キッドソンらしいリボンモチーフをあしらった、スペシャル感のあるデザインです。

ほどよい張り感のある生地は、ハンカチとしてはもちろん、バッグに結んだり、インテリアのアクセントとしてもお楽しみいただけます。

使い方・おすすめシーン

春の訪れを感じさせるミモザのイエローカラーは、使うたびに気分を明るくしてくれるアイテム。

通勤・通学のデイリーユースはもちろん、ちょっとしたギフトや季節のご挨拶にもおすすめです。

オーガンジー巾着入り タオルハンカチーフ

価格（税込）：\1,100 1柄3配色 タオルハンカチーフのサイズ 約25cm×25cm

ミモザのイエローが映えるタオルハンカチーフは、ふんわりとしたやさしい肌触りが魅力。

透け感のあるオーガンジー巾着に包まれた、華やかで軽やかな印象のパッケージもポイントです。

本アイテム限定のミモザ柄下げ札を使用し、タオルのカラーに合わせた3配色展開で、細部までこだわりました。

使い方・おすすめシーン

巾着入りなので、ギフトとしてそのまま渡せるのが嬉しいポイント。

送別シーズンや春のプチギフト、ご自身用のお出かけアイテムとしても最適です。

■販売店舗

・オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】

https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct841

・全国百貨店ハンカチ売場

■Cath Kidstonについて

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

