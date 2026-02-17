親子で一緒にお風呂遊び！『あわあわランド 水てっぽうのおまけ付き』数量限定発売
あわあわランド おまけ付き（左：りんごの香り、右：ぶどうの香り）
おまけの水てっぽう（全4色）
白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、泡入浴液（浴用化粧料）『あわあわランド 水てっぽうのおまけ付き（りんごの香り・ぶどうの香り）』を3月2日より数量限定発売いたします。
「あわあわランド」は親子の大切なコミュニケーションの場であるバスタイムが楽しくなる液体タイプの泡入浴液です。ご自宅で手軽にふわふわな泡のお風呂を楽しむことができます。今回、お子様にもっと楽しい時間を過ごしてもらうため、水てっぽうのおまけを付けた限定企画品を発売いたします。
ラインナップは、「りんごの香り」と「ぶどうの香り」の2種類。果物の甘い香りが楽しいバスタイムを演出します。また、お肌にやさしい保湿成分（モモの葉エキス）を配合しています。容器は手を汚さない計量キャップ付きで安心してご使用いただけます。
白元アースは商品を通して親子のコミュニケーションをサポートいたします。
≪商品特長≫
●ふわふわ泡と果物の香りが楽しめる入浴液です。
●保湿成分（モモの葉エキス）配合。
※お湯に色はつきません。
※浴用化粧料
≪使用方法≫
(1)フタを開け、(2)ボトルをゆっくり押して計量の線まで液を出します。
(3)家庭用浴槽のお湯（約200L）に対し、本品20mL（計量キャップの一番下の目盛り）を入れてください。
＜浴槽に蛇口がついている場合＞
本品（20mL）を蛇口の真下に入れてからお湯を勢いよく入れて泡立ててください。
＜浴槽に蛇口がついていない場合＞
お湯を少量ためて、本品（20mL）を入れてからシャワーで泡立ててください。
その後、適量のお湯をためてください。
(4)使用後はフタをきちっと閉め、計量キャップは水で洗わないでください。
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますのでご注意ください。
≪商品概要≫
●あわあわランド りんごの香り おまけ付き
・希望小売価格：オープン
・内容量：300mL
●あわあわランド ぶどうの香り おまけ付き
・希望小売価格：オープン
・内容量：300mL
◆発売日：2026年3月2日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター