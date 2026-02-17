HAOブランド　2店舗目となる「HAO神戸湊川」をグランドオープン

株式会社パレットグループ

株式会社パレットグループ

2026年2月17日

株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階、代表取締役：新井貴雄、以下「当社」）は、兵庫県神戸市兵庫区の商業施設「湊川ダイエー」館内2階において、ミニエンタメブランド 「HAO（ハオ）」 の2店舗目となる「HAO神戸湊川」 の展開を開始いたしました。

「HAO」は、2025年に東京都中野区の中野ブロードウェイに1号店を出店し、日常導線上で気軽に楽しめるクレーンゲーム・カプセルトイを中心としたミニエンタメブランドとして展開しています。

なお、3店舗目として2026年3月に秋葉原エリアへの出店も予定しています。

■導入の背景

湊川ダイエーは、地域住民の日常利用を中心に、幅広い年代の来館者が訪れる地域密着型商業施設です。一方で、売場構成や導線変更に伴い、常設売場としては活用しづらい区画や通路沿いスペースが生じるケースもありました。

「HAO神戸湊川」は、そうしたスペースを活用し、買い物の合間に立ち寄れる“ちょっとした楽しさ”を提供することを目的として導入されています。施設全体の雰囲気を大きく変えることなく、自然な賑わいを生み出す取り組みです。

■設置内容（実運用ベース）

クレーンゲーム

小型～中型筐体を中心に構成し、ファミリー・キッズ向け景品を軸に、季節や反応を見ながら定期的に入替を実施しています。 カプセルトイ自販機複数台をまとめて設置し、キャラクター系・雑貨系など、回転率を重視したラインナップで展開しています。 なお、景品補充、設定調整、日常メンテナンスについては、株式会社パレットグループが主体となり、協力会社と連携のうえ運営しています。

■本取り組みの特徴

館内の空き区画・通路沿いスペースを活用した導入が可能 最小1坪程度から設置可能で、既存売場への影響が少ない 初期費用・設置費用不要のレベニューシェア方式 立地・客層・売場特性に応じた柔軟な台数・景品構成 運営・保守・撤去対応まで一括で対応可能

■「HAO」ブランドについて

「HAO」は、“日常の中にある、ちょっとしたワクワク” をコンセプトに、商業施設や人通りの多いエリアで展開するミニエンタメブランドです。

1号店：中野ブロードウェイ（東京都中野区）

2号店：HAO神戸湊川（兵庫県神戸市）

3号店：秋葉原エリア（2026年3月オープン予定）

施設の特性や来館者層に合わせ、

クレーンゲーム・カプセルトイの構成を柔軟に調整しながら展開しています。

最新情報や設置状況については、公式Xアカウントでも発信しています。

▼ HAO神戸湊川 公式X

https://x.com/hao_minatogawa?s=21&t=MdWtJm7ViKz6JlhqdcXVmw(https://x.com/hao_minatogawa?s=21&t=MdWtJm7ViKz6JlhqdcXVmw)

■施設概要

ダイエー湊川店

所在地：兵庫県神戸市兵庫区荒田町2-18-20

TEL：078-531-1147(#)

アクセス：【電車】神戸市営地下鉄「湊川公園駅」下車、徒歩約5分

【お車】 三宮方面から神戸医大方面へ左折し最初の信号で右折

駐車場：駐車場台数320台

営業時間：8:00～22:00（フロアにより異なる）

■今後の展開

株式会社パレットグループでは、中野ブロードウェイおよび湊川ダイエーでの運営実績をもとに、秋葉原エリアをはじめ、都市部・観光エリア・地域密着型商業施設への「HAO」ブランドの展開を進めてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社パレットグループ

代表者：代表取締役 新井貴雄

設立：2017年12月14日

本社所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号神田ノースフロント8階

事業内容：アソビ領域に特化した総合商社

（トレカ・ホビー卸、業務用機器販売・レンタル、エンタメモール運営、業界特化BPaaS提供 ほか）

ウェブサイト：https://palettegroup.co.jp/

■お問い合わせ先

「1坪エンタメ」導入・物件情報に関するお問い合わせ

株式会社パレットグループ

空き区画収益開発カンパニー

担当：寺岡

電話番号：03-4405-458(#)

メールアドレス：m.teraoka@palettegroup.co.jp

HP：https://sppcorp.jp/