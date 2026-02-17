【発上陸！】ついに茨城県へ。PISOLAが明日、北関東に初出店します！

株式会社ピソラ

近畿・東海・関東エリアを中心に、郊外ロードサイドで展開するクラフトレストラン「PISOLA（ピソラ）」を運営する株式会社ピソラ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：鬼界、株式会社串カツ田中ホールディングスの子会社）は、2026年2月18日（水）、茨城県水戸市に県内初出店・65号店目となる「PISOLA 水戸河和田店」をオープンいたします。「PISOLA」は、この1年で21店舗のオープンを予定しております。65店舗目となる今回の水戸河和田店は、北関東で初めての出店となります。

⚫︎ 水戸市で育む、新たな憩いの場

水戸市は歴史と文化、そして豊かな自然が調和する街。水戸河和田店がご家族やご友人、大切な方との“思い出が積み重なる場所”としてこの街に根づいていけるよう、心を込めてお迎えします。

■ オープン詳細

■ 店内のご紹介

- オープン日：2026年2月18日（水）- 営業時間：11:00～23:00- ラストオーダー：22:00- ランチセット：11:00～16:00（平日）- 住所：〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3829-2- 定休日：なし- 電話番号：029-306-8135

南国のリゾートを思わせる爽やかなインテリア、そして日常を忘れさせてくれるゆったりとした空間設計。水戸河和田店ではご家族でのお食事、記念日、気の合う仲間との語らいなど、さまざまなシーンに寄り添える空間をご用意しました。

天井高を活かした開放的な空間で、バリ現地にて直接選定したタイルやラタンの照明が暖かく迎え入れます。

独特な模様のタイルやカゴのような見た目をしたラタンも、すべて海を渡ってやってきます。

半個室のお席をご用意しておりますので、小さなお子様を連れた主婦さまも、人目を気にせずに大切な方とのお時間を楽しめます。

■ PISOLAについて

PISOLAは、「リゾート気分で、本格イタリアンを」をコンセプトに、郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストランです。

扉を開けた瞬間から少しだけ日常を忘れ、心がほどける--

五感で楽しめる開放的な空間、そして「また来たい」と思っていただける体験。料理だけでなく、過ごす時間そのものを大切にしてきました。

繁華街に行かなくとも、シーンを問わずに誰とでも、時間を忘れてゆっくりと。

非日常の空間で本格的なイタリアンをお腹いっぱい楽しめる。これがPISOLAの目指す新しいファミリーレストランの形です。

■手間ひまをかけるということ

PISOLAのメニューは、生パスタ・窯焼きピッツァ・リゾットを中心とした本格イタリアン。

お料理は、非効率でありながらもお店ごとに毎日手仕込みを行っています。

工場調理による効率よりも、目の前のお客様の笑顔を思い浮かべながら仕込む--

パスタとリゾットのソースには保存料・化学調味料は使用せず、「人のぬくもり」から生まれる活力を、一皿一皿に込めています。

■ おすすめメニューのご紹介

税込\1,868（地域により料金が異なります。）究極のボロネーゼ

黒毛和牛のスネ肉と牛脂を店内で香ばしく焼き上げ、長時間じっくりと煮込んだ特製ボロネーゼソース。肉本来の旨味とコクが凝縮され、濃厚なソースがパスタに絡む、満足感あふれる一皿です。

税込\2,198（地域により料金が異なります。）マルゲリータ ブッラータチーズ

400℃の高温窯で一気に焼き上げた香ばしい生地に、とろけるブッラータチーズと生ハムの旨味。

シンプルだからこそ際立つ、完成度の高いピッツァです。

税込\1,758（地域により料金が異なります。）アワビのリゾット 焦がしバターの香り

生米を炒める工程から店内で行い、本場イタリアと同様の製法で仕上げるリゾット。

アワビを丸ごと一つ使用し、肝の旨味まで余すことなく味わえる贅沢な一皿です。

■PISOLAのドリンクバーは、プレミアム

その日のあなたにぴったりの一杯は、心まで豊かにする。

果実の甘みをそのままに、南国の空気に溶け込む果汁100%のマンゴージュースやグァバジュース。

香ばしくまろやかなバリアラビカ豆を使用したピソラオリジナルコーヒ。そして、上質な茶葉の紅茶ブランド「AMSUTEA」を取り扱っています。

こだわりがギュッと詰まった、大人も子供も大満足のプレミアムドリンクバー。

お食事前や食後のひとときに、リゾート気分であなたらしい一杯を見つけてみませんか。

税込\572（小学生のお子様 税込\286/小学生未満のお子様 \0）

■こんなレストランを、日本中に届けたい

日替わりスープ付きスパイスチャイなどの厳選したフレーバーティやハーブティ

2008年、代表の鬼界が訪れたバリ島。

時間を忘れるほど心地よいリゾートホテルのレストランで運ばれてきたのは、慣れない現地のお料理ではなく、日本人にも馴染みがある大好きなイタリアンでした。

非日常の空間で、慣れ親しんだ料理をお腹いっぱい楽しめる幸せ。

「こんなレストランを、日本中に届けたい。」

これがPISOLAの出発地点であり、今も変わらぬ想いです。

私たちは、2031年までに300店舗の展開を目指しています。

■ これからの時代に、私たちができること

人と人との接点が少しずつ変化していく時代。

それでも直接顔を合わせ、同じ時間に、本当に美味しいお料理をシェアしながら分かち合うことの価値は、決して色あせないと私たちは信じています。

私たちはこれからの未来でも変わらず、「ワクワク・感動」を皆さまに届け続けていきます。

■ 公式サイト・SNS

■ 株式会社ピソラについて

- 公式サイト：https://pisola.jp- Instagram：https://www.instagram.com/pisola_official

※東証スタンダード上場・株式会社串カツ田中ホールディングス（証券コード：3547）のグループ会社

商号：株式会社ピソラ

設立：令和元年9月（創業 平成16年10月）

所在地〒525-0058 滋賀県草津市野路東6丁目5-7

代表者：代表取締役 鬼界友則

資本金：30,000,000円

事業内容：飲食店の運営事業