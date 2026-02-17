【2026年3月1日(日)開催！】累計3,000人が熱狂した関西最大規模のキャリアフェス「バイブスジャパン」が東京初上陸

株式会社やるかやらんか

株式会社やるかやらんか（本社：奈良県橿原市、代表取締役：西奈槻）は、2026年3月1日（日）、Tokyo Innovation Base（TiB）にて、関西最大規模のキャリアフェス【バイブスジャパン】を東京初開催いたします。次の一歩を踏み出す若者を増やしたい。そんな想いから、関西で育まれてきたこの熱量を、東京へと届けます。

バイブスジャパンとは

2021年、世界がコロナ禍に包まれ、学校生活や日常が次々と失われていく中で、「このまま何もできずに人生が終わるのは嫌だ。」そう感じたことが、すべての始まりでした。地元・奈良県で【麻婆豆腐ラーメン専門店】の開業に挑戦したことをきっかけに、その想いに共感した若者たちが集まり、自然と横のつながりと熱量が生まれていきました。この熱量が交わる場を、もっと広げたい。そんな想いから、関西で始まったのが、若者のためのフェス【バイブスジャパン】です。

人が人を呼び、当初の想定を大きく上回る若者が集まりました。活動を続ける中で直面したのは、自分のキャリアや生き方に迷う若者が非常に多いという現実でした。人生には多くの選択肢があるにもかかわらず、その存在を知らないまま悩んでいる若者が多い。バイブスジャパンは、正解を押し付ける就活イベントではなく、多様な生き方に触れ、自分のバイブスが上がる選択に気づくための場です。

「内定はゴールじゃない。」その先にある人生を考えるきっかけを届けるため、関西で育ったこの熱量を、次は東京へ。新たな選択肢が生まれる一日が、幕を開けます！

開催概要

名称：バイブスジャパン東京

日時：2026年3月1日（日）開場 13:00 ／ 開演 13:30～18:00

会場：Tokyo Innovation Base（TiB）1階

入場料：学生 無料 ／ 社会人 5,000円

バイブス爆上げコンテンツ紹介

■ バイブスバトルピッチ【学生団体戦】

申し込みはこちら :https://vibesjapantokyo202603.peatix.com/view

東京初企画。学生団体がチームとして登壇し、「どれだけ多くの仲間を巻き込み、熱量を生み出してきたか」をピッチ形式で競う団体戦です。活動実績や肩書きではなく、どんな想いを掲げ、どんな意思で仲間を集めてきたのか。団体としての価値観やストーリーを5分間で語ります。

審査員と観客の投票により、最も会場のバイブスを高めた団体が決定します。

■ バイブスバトルピッチ【個人戦】

登壇予定の学生団体バトルピッチ審査員

メインコンテンツとして実施されている個人戦。選ばれたZ世代の登壇者「今、本気で伝えたい想い」をピッチします。起業家、クリエイター、政治の道など、異なる分野で挑戦を続ける若者が、成功だけでなく、迷いや葛藤も含めたリアルな選択を語ります。観客の共感や熱量によって勝敗が決まる本コンテンツは、誰かの正解をなぞるのではなく、自分自身の価値観や判断軸を見つめ直すきっかけを生み出します。

■ スペシャルコンテンツ【特別講演】

バイブスバトルピッチ個人戦登壇者

各分野の第一線で活躍するゲストを迎えた特別講演。トークテーマは「就活の先に、どんな人生が待っているのか。」一歩先を行く先輩たちが、自身の経験をもとに、キャリア選択や決断の裏側について語ります。内定を取ることをゴールとするのではなく、その後どんな選択をし、どんな決断を積み重ねてきたのか。単なる成功談ではなく、迷いの中で築いてきた判断軸や、選び続けてきた理由にフォーカスします。

登壇ゲスト

・ビジネスメディア「PIVOT」MC／プロデューサー 野嶋 紗己子 氏

・就活YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー」（登録者数31.7万人）運営

株式会社Diary 代表取締役福田 駿 氏

主催・運営

主催：株式会社やるかやらんか

共催：株式会社Neeew Local

協賛：株式会社Gerbera、株式会社ガイアックス

協力：Peatix株式会社

株式会社やるかやらんか

2020年10月、コロナで暇になり、麻婆豆腐ラーメン専門店「すするか、すすらんか。」を開業。2021年10月、近畿大学との産学連携プロジェクトとして、同大学の学食内に「KINDAI RamenVenture 近大をすすらんか。」を開業し、飲食事業を展開する。2022年4月に、株式会社やるかやらんかを設立し、現在は、麻婆豆腐ラーメン専門店「すするか、すすらんか。」 ２店舗の運営と、クリエイティブ・SNSを駆使した企業のブランディングプロデュースを行う。2025年1月には、長期インターンマッチングサービス 「バイブスインターン」をリリースし、若者の選択肢を広げ続ける企業を目指しています。

所在地：奈良県橿原市中町200-132

代表者：西奈槻

創業：2022年4月

公式HP：https://yaruka-yaranka.co.jp/

株式会社Neeew Local

2022年11月に創業者の地元品川区で創業したベンチャー企業。主にイベント・団体運営事務局BPO事業を行う。大規模なZ世代リーダーカンファレンス(Z ERA FES)の主催や成長企業×地域特化の合同説明会企画、ショートドラマ業界特化のオフライン企画を手掛ける。その他、地域のまち作りコミュニティや98CxO会などの事務局を10プロジェクト以上担当。横断的に業界業種の橋渡しを行い多くのステークホルダーと国力を上げることを目指す。 Z ERA FES 2026は、3/13,14に開催予定。

所在地：東京都品川区東大井3-11-21ムサシヤビル210

代表者：濱田健太郎

創業：2022年11月

公式HP：https://neeew-local.com