【キハチ 青山本店】甘くみずみずしい真っ赤な苺“あまおう”のナポレオンパイを発売！苺パフェ、苺タルトなどスイーツ10種＆セイボリー3種が楽しめるアフタヌーンティーも

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するキハチ 青山本店は、甘くみずみずしい真っ赤な苺“あまおう”を盛り込んだ「KIHACHIのアフタヌーンティー ～あまおうスペシャル～」と、「KIHACHIのナポレオンパイ ～あまおうスペシャル～」を2026年3月17日（火）から発売します。

◆甘くみずみずしい真っ赤な苺「あまおう」を堪能するアフタヌーンティー

いちごシーズン第2弾のアフタヌーンティーは、甘くみずみずしい真っ赤な苺「あまおう」が主役。パフェ、タルト、ショートケーキ、こだわり卵のプリン・ア・ラ・モードなど、あまおう苺を盛り込んだキハチ自慢のスイーツが勢揃いし、セイボリー3種とともにお楽しみいただけます。

「KIHACHIのアフタヌーンティー ～あまおうスペシャル～」の後も、その時期においしい国産苺を盛り込んだアフタヌーンティーをご用意します。

◆キハチを代表するナポレオンパイも、あまおうスペシャルに！

レストラン「KIHACHI」では、苺が美味しくなる時期にだけオマージュ（敬意）を込めて「KIHACHIのナポレオンパイ」を作り続けています。第1弾の「いちごさんスペシャル」に代わって、第2弾の「あまおうスペシャル」が期間限定で登場。サクサクのパイ、なめらかなクリームとのハーモニーを心ゆくまでご堪能ください。

あまおう苺を楽しむアフタヌーンティー

ＮＥＷ 青山本店限定

■商 品 名：KIHACHIのアフタヌーンティー ～あまおうスペシャル～

■価 格：8,800 円（税込）※ウェルカムドリンク、フリードリンク 90 分制付き

■販売店舗：キハチ 青山本店 1F カフェ＆フードホール

■販売期間：3月17日（火）～ 4月13日（月）

11:30～、14:00～、14:30～、15:00～ 各回 2 時間制（フリードリンクL.O.30分前）

毎年、苺がいちばん美味しい季節に、苺をふんだんに使ってご提供しているキハチ 青山本店限定のアフタヌーンティー。今年も甘くみずみずしい、真っ赤な「あまおう」でご用意しました。

～ウェルカムドリンク～

・苺を添えたスパークリングワイン または、モクテル

～スイーツ＆セイボリー～

- 苺のショートケーキ- 苺タルト- 苺パフェ- プリン・ア・ラ・モード- 苺を添えたチーズケーキ- カヌレ- 苺のクレープ- 苺のクラムパイ- 苺のパンナコッタ- 苺のアイス- 苺のカプレーゼ- スモークした伊達鶏とアボカドのサンド- フライドポテト パルミジャーノ掛け

～フリードリンク90分制～

・赤ワイン

・白ワイン

・コーヒー

・紅茶

・ハーブティー

※フレッシュの苺は「あまおう」を使用しています。

※1名様からご用意いたします。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。

＊4月14日（火）以降は、「あまおう」に代わり、その時期においしい「国産苺」で5月11日（月）まで販売します。

◆アフタヌーンティーのご予約はこちらから：

https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1429.html

キハチを代表するデザート「ナポレオンパイ」

数量限定

■商品名：KIHACHIのナポレオンパイ ～あまおうスペシャル～

■価格：1カット 1,870円（税込）

■販売店舗：キハチ 青山本店 1Fカフェ＆フードホール

■販売期間：3月17日（火）～ 4月13日（月）

サクサクのパイ生地で、苺とクレーム・シャンティ、ディプロマットクリームを重ね合わせることで生まれる酸味と甘み、パイ生地の食感による絶妙なバランスが特徴です。



※フレッシュの苺は「あまおう」を使用しています。

※キハチ 青山本店の2Fメインダイニングでは、完全予約制コース料理のデザートとしてご提供します。

※キハチ 名古屋JRセントラルタワーズ、キハチ 高島屋横浜店、キハチ イタリアン 伊勢丹立川店では、国産苺を使った「KIHACHIのナポレオンパイ」を食後のデザートとして実施します。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。

＊4月14日（火）以降は「あまおう」に代わり、その時期においしい「国産苺」で5月11日（月）まで販売します。

◆キハチホームページ：

https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1430.html

店舗概要

■ 店 舗 名： キハチ 青山本店

■ 住 所： 東京都港区北青山2-1-19

■ 電話番号： 03-5785-3641

＜キハチホームページ＞ https://www.kihachi.jp/

※最新の営業時間や休業日は、キハチホームページにてご確認ください。

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious！美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。



アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト：https://www.ivy-company.jp/