【キハチ 青山本店】甘くみずみずしい真っ赤な苺“あまおう”のナポレオンパイを発売！苺パフェ、苺タルトなどスイーツ10種＆セイボリー3種が楽しめるアフタヌーンティーも

写真拡大 (全14枚)

アイビーカンパニー株式会社


アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するキハチ 青山本店は、甘くみずみずしい真っ赤な苺“あまおう”を盛り込んだ「KIHACHIのアフタヌーンティー ～あまおうスペシャル～」と、「KIHACHIのナポレオンパイ ～あまおうスペシャル～」を2026年3月17日（火）から発売します。


◆甘くみずみずしい真っ赤な苺「あまおう」を堪能するアフタヌーンティー




いちごシーズン第2弾のアフタヌーンティーは、甘くみずみずしい真っ赤な苺「あまおう」が主役。パフェ、タルト、ショートケーキ、こだわり卵のプリン・ア・ラ・モードなど、あまおう苺を盛り込んだキハチ自慢のスイーツが勢揃いし、セイボリー3種とともにお楽しみいただけます。





「KIHACHIのアフタヌーンティー ～あまおうスペシャル～」の後も、その時期においしい国産苺を盛り込んだアフタヌーンティーをご用意します。


◆キハチを代表するナポレオンパイも、あまおうスペシャルに！




レストラン「KIHACHI」では、苺が美味しくなる時期にだけオマージュ（敬意）を込めて「KIHACHIのナポレオンパイ」を作り続けています。第1弾の「いちごさんスペシャル」に代わって、第2弾の「あまおうスペシャル」が期間限定で登場。サクサクのパイ、なめらかなクリームとのハーモニーを心ゆくまでご堪能ください。



あまおう苺を楽しむアフタヌーンティー




ＮＥＷ 青山本店限定


■商 品 名：KIHACHIのアフタヌーンティー ～あまおうスペシャル～


■価 　 格：8,800 円（税込）※ウェルカムドリンク、フリードリンク 90 分制付き


■販売店舗：キハチ 青山本店 1F カフェ＆フードホール


■販売期間：3月17日（火）～ 4月13日（月）　


11:30～、14:00～、14:30～、15:00～ 各回 2 時間制（フリードリンクL.O.30分前）



毎年、苺がいちばん美味しい季節に、苺をふんだんに使ってご提供しているキハチ 青山本店限定のアフタヌーンティー。今年も甘くみずみずしい、真っ赤な「あまおう」でご用意しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



～ウェルカムドリンク～


・苺を添えたスパークリングワイン または、モクテル



～スイーツ＆セイボリー～


- 苺のショートケーキ
- 苺タルト
- 苺パフェ
- プリン・ア・ラ・モード
- 苺を添えたチーズケーキ
- カヌレ
- 苺のクレープ
- 苺のクラムパイ
- 苺のパンナコッタ
- 苺のアイス
- 苺のカプレーゼ
- スモークした伊達鶏とアボカドのサンド
- フライドポテト パルミジャーノ掛け


～フリードリンク90分制～


・赤ワイン


・白ワイン


・コーヒー


・紅茶


・ハーブティー



※フレッシュの苺は「あまおう」を使用しています。


※1名様からご用意いたします。


※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。


＊4月14日（火）以降は、「あまおう」に代わり、その時期においしい「国産苺」で5月11日（月）まで販売します。　




◆アフタヌーンティーのご予約はこちらから：


https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1429.html


キハチを代表するデザート「ナポレオンパイ」




数量限定


■商品名：KIHACHIのナポレオンパイ ～あまおうスペシャル～


■価格：1カット 1,870円（税込）　


■販売店舗：キハチ 青山本店 1Fカフェ＆フードホール


■販売期間：3月17日（火）～ 4月13日（月）　



サクサクのパイ生地で、苺とクレーム・シャンティ、ディプロマットクリームを重ね合わせることで生まれる酸味と甘み、パイ生地の食感による絶妙なバランスが特徴です。



※フレッシュの苺は「あまおう」を使用しています。


※キハチ 青山本店の2Fメインダイニングでは、完全予約制コース料理のデザートとしてご提供します。


※キハチ 名古屋JRセントラルタワーズ、キハチ 高島屋横浜店、キハチ イタリアン 伊勢丹立川店では、国産苺を使った「KIHACHIのナポレオンパイ」を食後のデザートとして実施します。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。


※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。



＊4月14日（火）以降は「あまおう」に代わり、その時期においしい「国産苺」で5月11日（月）まで販売します。　




◆キハチホームページ：


https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1430.html




店舗概要




■ 店 舗 名： キハチ 青山本店


■ 住　　所： 東京都港区北青山2-1-19


■ 電話番号： 03-5785-3641



＜キハチホームページ＞　https://www.kihachi.jp/


※最新の営業時間や休業日は、キハチホームページにてご確認ください。


■アイビーカンパニー株式会社


「Hope is Delicious！美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。



アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト：https://www.ivy-company.jp/