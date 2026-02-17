ご自宅のお風呂で温泉気分が楽しめる入浴剤『いい湯旅立ち　納涼にごり炭酸湯（たんさんとう）花涼み　12錠入』新発売

白元アース株式会社いい湯旅立ち 納涼にごり炭酸湯 花涼み

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、温泉成分配合の薬用入浴剤『いい湯旅立ち』シリーズより、クールタイプの錠剤『同 納涼にごり炭酸湯（たんさんとう）花涼み 12錠入』を3月2日より新発売いたします。

薬用入浴剤「いい湯旅立ち」は、風情漂う香りとしっとりした湯上がり感で、ご自宅等で気軽に温泉気分を楽しめるシリーズです。今回発売するクールタイプの錠剤『いい湯旅立ち 納涼にごり炭酸湯 花涼み 12錠入』は、メントール（クール成分）配合で、汗のべたつきをおさえ、ひんやり涼しい湯上がり感が得られる商品です。また、炭酸ガスが入浴効果を高め血行を促進し、汗ばむ季節のだるい疲れや冷房による冷えをやわらげます。加えて、保湿成分としてハトムギエキスとコメヌカエキスを配合しています。香りは「朝顔、紫陽花、白蓮華、百合」の爽快感のある夏らしさが漂う4種類が日替わりで楽しめます。

さらに、日頃のご愛顧に感謝し、数量限定でプラス4錠（16錠入）の増量企画品を発売いたします。ラインナップはクールタイプの「花涼み」「かき氷堂」の2アイテムとなっています。

12+4錠入の増量企画品 左から、いい湯旅立ち 納涼にごり炭酸湯 花涼み、いい湯旅立ち 納涼にごり炭酸湯 かき氷堂

「いい湯旅立ち」シリーズで売場を彩り、市場のさらなる活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

●その日の気分に合わせて選べる4つの香りの詰め合わせ。爽快な温泉気分を楽しめます。

●炭酸ガスが入浴効果を高めて血行を促進し、汗ばむ季節のだるい疲れや冷房による冷えをやわらげます。

●メントール（クール成分）が汗のべたつきをおさえ、ひんやり涼しい湯上がり感です。

●保湿成分配合（ハトムギエキス、コメヌカエキス）で、しっとりとした湯上がり感です。

※本品は、温泉の湯を再現したものではありません。

【効能】疲労回復、冷え症、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、にきび、腰痛、神経痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ 医薬部外品

【香り／湯の色】

●涼しげな朝顔の香り／乳青色の湯

●落ち着きのある紫陽花の香り／乳紫色の湯

●清潔感のある白蓮華（しろれんげ）の香り／乳白色の湯

●優雅で上品な百合の香り／乳黄色の湯

≪商品概要≫

●いい湯旅立ち 納涼にごり湯炭酸湯 花涼み 12錠入

・希望小売価格：オープン

・内容量：25g×8包

◆発売日：2026年3月2日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター