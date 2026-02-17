仙台泉プレミアム・アウトレットで循環型ファッションを体験　ブランド認定サーキュラーストア「ReLIKE」初出店

三菱地所・サイモン株式会社

仙台泉プレミアム・アウトレット（所在地：宮城県仙台市、運営：三菱地所・サイモン株式会社）では、オフィシャルサーキュラーストア「ReLike（リライク）」（運営：Free Standard株式会社）が、期間限定で出店します。同ブランドのアウトレットモールへの出店は今回が初となり、質の高い循環型ファッションを体験できる特別な催しとして、世界リサイクルデー（3月18日）に合わせ、2026年2月21日（土）～3月29日（日・予定）の期間で展開します。

「ReLike」は、新しいかたちでリユース品を扱うサーキュラー※１ストアです。ブランドが、顧客や自社スタッフから古着などを収集し、ブランドが定めたガイドラインにより、メンテナンスやクリーニングを施した高品質なアイテムを取り扱っています。

(参考：Free Standard株式会社公式サイト(https://freestandard.co.jp/) ／ 提携ブランド(https://re-like.jp/ja/pages/brand-list?srsltid=AfmBOoo6jyi8xXu9-2Yc4NV3CiVnvk186WrqFegi1x94yEIAXbt43wuU))

サステナブルなショッピング体験と合わせ、1点ごとに個性が異なるリユースならではの“出会い”も魅力。思いがけない逸品に出会える特別な楽しさをご体験いただけます。

（※1：サーキュラー・・・「循環の、循環性の」）

【店舗概要】

店舗名：ReLIKE （リライク）

場所：仙台泉プレミアム・アウトレット 1階 1330区

（〒981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡 6-1-1）

期間：2026年2月21日（土）～3月29日（日・予定）

営業時間：（2月）10:00～19:00 ※2月26日（木）は休館 （3月）10:00～20:00

販売内容：提携ブランドのリユース品を販売

【実施背景】

三菱地所・サイモンが運営するプレミアム・アウトレットでは、サステナブルな社会の実現に向けて様々な活動を行っています。仙台泉プレミアム・アウトレットでは、毎年6月に衣料品回収キャンペーンを実施し、昨年には従業員を対象とした「衣料品回収＆交換会」などの取り組みを行うなど、コミュニティの活性化と資源循環を促進しています。

３R（リデュース・リユース・リサイクル）に代表される循環型社会の実現に向け、リサイクルを核とした資源の有効活用を呼びかける国際的な日である、3月18日の「世界リサイクルデー」※2にあわせ、ブランド独自の正規ルートで収集し、真贋判定や正規メンテナンスを施したリユース品を再流通させる「ReLike」と連携することで、資源循環の輪を広げるとともに、質の高い循環型ファッション体験を提供します。

（※2：Global Recycling Day（世界リサイクルデー） は、Global Recycling Foundation が推進する国際的な啓発デーです。公式サイト(https://www.globalrecyclingday.com/)）

【仙台泉プレミアム・アウトレット 施設概要】

所在地︓〒981-3297 宮城県仙台市泉区寺岡 6-1-1

営業時間︓（2月）10:00～19:00 ※2月26日（木）は休館 （3月）10:00～20:00

WEBサイト︓https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi

国内外の著名ブランドが約 80 店舗揃うアウトレット。2 層構造のアメリカ東北部の街並みをイメージした施設で、四季を彩る自然を感じながらアウトレットショッピ ングをお楽しみいただけます。