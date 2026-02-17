ガリレイグループ全国14か所でビーチ・リバークリーン活動を実施

ガリレイ株式会社

ガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、2025年度(2025年4月～2026年1月)において、グループ各社の事業所がある全国14か所で、ビーチ・リバークリーン活動を実施しました。グループ社員およびそのご家族合わせて延べ548名が参加し、地域の自然環境保全に貢献しました。

6月21日 福岡県 芥屋海水浴場

ガリレイグループは2023年度より全国で海岸の自然環境保全活動を展開しています。2025年度は、青森県、宮城県、新潟県、東京都、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、岡山県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県の13都道府県14か所でビーチ・リバークリーン活動を行いました。

特に今回初実施となった西南九州支店長の庄司からは、「インバウンドの方から“綺麗な国 日本”という認識を持ってもらえることは誇らしいことで、その維持のためには一人一人のちょっとした“利他の心”で成り立っているように感じます。近隣清掃やビーチクリーンをレクリエーションイベントの一つとして、社員とその家族も参加して、日本の良さを維持する為の一助になればという気持ちで活動を行っています。」との声が寄せられ、来年度以降も継続した活動への期待が高まっています。

今後もガリレイグループは全国の自然環境保全活動を通じて地域社会に貢献すべく取り組んでまいります。

1.2025年度 活動一覧

全国14か所、延べ参加人数548名(グループ社員およびそのご家族含む)

■ビーチ・リバークリーン活動の様子

大阪府 淀川静岡県 大浜海岸東京都 隅田川福岡県 芥屋海水浴場

2.参加者コメント

「子供と一緒にビーチクリーンに参加でき、楽しく活動ができました。

子供もまた参加したいと言っており、来年も継続して参加したいと思います。」

「事務所のある地域を町内会の方々と共にリバークリーン活動させていただきました。活動終了時には、町内会の皆様から感謝の言葉をいただき、地域貢献を実感できるとても良い活動となりました。」



3.活動目的

ガリレイグループはサステナブルビジョン「Dramatic Future 2050」（https://www.galilei-group.co.jp/Portals/0/dramatic-future2050/）を策定し、温室効果ガスの排出量実質ゼロに挑戦しております。そのアイコンとして多くの炭素を体内に蓄えることで地球温暖化抑制に貢献するクジラを採用しています。そのクジラを守りたい、そしてそれを育む海を守りたいとの思いよりビーチクリーン活動をスタートし、2023年度より全国で海岸の自然環境保全活動を開始しました。

2024年度は全国12箇所、延べ493名が参加し、活動を実施しております。

＜ガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：2,760百万円

事業内容：持株会社、グループ全体の経営方針策定および経営管理

URL：https://www.galilei-group.co.jp/

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/

＜ガリレイパネルクリエイト株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 小島 佳則

本社所在地：東京都台東区柳橋2-17-4

資本金：3億円

事業内容：断熱パネルおよび建具・付属部品の設計、製造、施工、販売

URL：https://galilei-panel.co.jp/